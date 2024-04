NCAAB vince ancora UConn. Non sarà la quota @17 dello scorso anno, ma anche questa March Madness la portiamo a casa, grazie al successo degli UConn Huskies che vincono per due anni di fila. Per il prossimo anno tornano favoriti i Duke Blue Devils.

NCAAB vince ancora UConn: back to back per gli Huskies e per noi

UConn vuole entrare tra le nobili del college basket vincendo il 6° titolo nazionale in 25 anni, ben più di programmi come Duke e UNC. Gli Huskies sono campioni di College Basket NCAAB per il secondo anno di fila, non succedeva dai Florida Gators di Billy Donovan nel 2006-07.

Tristan Newton MVP, ha battuto Zach Edey che non basta per Purdue. UConn si dimostra più squadra, guidata dall’ottimo coach Hurley che ha portato alla vittoria nelle ultime 12 partite al Torneo NCAAB con sempre 13+ punti di margine (12-0 ATS).

12 come le casse consecutive che abbiamo fatto noi in questo finale impressionante. Nemmeno un errore dalle Elite 8 in avanti, con ciliegia sulla torta dell’antepost di UConn @5.

ELITE EIGHT

🔸Edey Over 22.5 PT @1.70✅

🔸Aidoo Under 11.5 PT @1.83✅

🔸Purdue -3.0 @1.90✅

🔸Horne Over 14.5 PT @1.79✅

🔸Filipowski Over 8.5 REB @1.94✅

🔸NC State +7.5 @1.85✅

FINAL FOUR

🔸Horne Over 15.5 PT @1.86✅

🔸Uconn Over 85.5 TT @1.90✅

🔸Sears Over 2.5 3PT @1.86✅

FINALE

🔸Newton Over 5.5 AST @1.71✅

🔸Edey Over 23.5 PT @1.83✅

ANTEPOST

🔸Uconn Huskies @5.00✅

Dobbiamo ricordare che UConn rispetto allo scorso anno ha perso 3 titolari come l’mvp Sanogo, Hawkins e Jackson ma Hurley è riuscito subito a ricreare un grande gruppo che ha chiuso il torneo con lo scarto record di +140 punti, demolendo il precedente record (+129 di Kentucky nel 1996). Lo ha fatto grazie al mvp Hawkins, ma anche al lungo Donovan Cligan, che ha origini italiane. Noi ringraziamo ed incassiamo una quota che non sarà quella enorme @17 dello scorso anno, ma non ci lamentiamo.

🔸2023: Uconn Huskies @17.00✅

🔸2024: Uconn Huskies @5.00✅

NCAAB vince ancora UConn, ma per il prossimo anno torna avanti Duke

I Duke Blue Devils @11 aprono da favoriti per la prossima stagione, dopo aver mancato le Final Four in questa stagione. Anche lo scorso anno Duke apriva da favorita dopo la vittoria degli UConn Huskies @15 che sono da valutare per il 3-peat e per aprire una vera e propria dinastia che nel college basket non si vede da anni. In 3° posizione ritroviamo una delusione di questa stagione, i Kansas Bluejays @15, che però hanno avuto l’alibi delle importanti assenze nel finale di stagione, compresa la loro stella principale, nel momento più importante.

Anche dai North Carolina Tar Heels @15 ci aspettavamo qualcosa in più, per una formazione che poteva contare su 2 stelle (forse 3) di assoluto valore, ed UNC tornerà a provarci il prossimo anno, stando anche alle prime quote che filtrano dagli States.

Tra le favorite si ripresentano anche gli Houston Cougars @17 che hanno toccato la #1 del ranking nazionale ma pure loro sono stati deludenti non arrivando alle Final Four (noi avevamo puntato sulla vittoria della loro Division). Alle stesse quote troviamo gli Arizona Wildcats ed anche gli Alabama Crimson Tide che quest’anno sono arrivati alle Final Four per la prima volta.

Baylor Bears @19 e Kentucky Wildcats @21 sono due programmi chiamati al riscatto dopo una stagione deludente, mentre gli Iowa State Cyclones @23 potrebbero tornare protagonisti se riusciranno a confermare il loro gioco, ottimo specialmente a livello difensivo.

Le grandi assenze dalle prime posizioni sono ovviamente i finalisti di questa stagione, i Purdue Boilermakers @29 ma anche i Tennessee Volunteers @41, ancora più indietro, per due squadre che perderanno pezzi pregiati, ma che rimangono comunque programmi importanti pronti a ricostruire in fretta.

Altri programmi che forse hanno mancato la March Madness buona, e potrebbero calare il prossimo anno, sono gli Illinois Fighting Illini @41 ma anche Marquette Golden Eagles e Creighton Bluejays, entrambi @51 dalla Big East. Il college basket piange anche in uno stato in cui c’è grande tradizione, il Michigan. I Michigan State Spartans @41 sono attardati, per non parlare dei Wolverines che sono fuori dalle principali squadre per il titolo del 2025.

