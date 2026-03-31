La March Madness del basket universitario negli Stati Uniti sta andando verso la conclusione visto che nel fine settimana si giocheranno le Final Four con Connecticut Huskies-Illinois Fightning Illini ed Arizona Wildcats-Michigan Wolverines. Final Four NCAAB.

Final Four NCAAB: le sfide delle finaliste

Siamo arrivati alle Final Four del Torneo NCAAB, la March Madness che si concluderà nel fine settimana ad Indianapolis, anzi la finale è in programma per lunedì 6 aprile dal Lucas Oil Stadium. Andiamo a dare una prima occhiata ai match che ci attendono, anche se torneremo nei prossimi giorni, a ridosso delle sfide di sabato, con le analisi complete e i nostri consigli per le scommesse.

La sfida più attesa che aprirà le semifinali è Arizona Wildcats-Michigan Wolverines, le due favorite dalle quote che si affrontano subito. Senza nulla togliere all’altra parte del tabellone, questa sfida è davvero spettacolare, molto equilibrata secondo le linee, e per alcuni è quasi una finale anticipata. Michigan ha aperto come favorito di 1,5 punti contro Arizona, e i primi movimenti del mercato mostrano un aumento del margine di vantaggio dei Wolverines. I noti siti di pronostici sul basket universitario tendono a favorire i Wolverines, ma non di molto. Il margine di Michigan non oscilla di oltre due punti nella maggior parte dei casi. Arizona e Michigan non si trovano spesso ad affrontare un avversario in grado di contrastare la loro superiorità fisica sotto canestro, ma succederà in questo scontro diretto. Arizona e Michigan sono tra le prime 10 squadre per punti segnati in area e si classificano rispettivamente al 26° e al 23° posto anche in difesa per punti subiti in area. Senza spazi facili sotto canestro, il tiro da tre punti, o anche solo il tiro dalla media distanza, sarà il fattore determinante. Nessuna delle due squadre si affida molto al gioco perimetrale, ma i Wolverines hanno un vantaggio dalla lunga distanza, mentre l’Arizona si difende bene dalla media distanza. Per questo vediamo un MICHIGAN VINCENTE e UNDER 157.5 punti totali.

Passiamo a vedere le prime linee di Connecticut Huskies-Illinois Fightning Illini. Il buzzer beater di Braylon Mullins allo scadere del tempo ha portato gli UConn Huskies alle Final Four e a giocarsi un altro titolo nazionale dopo i 2 già vinti negli ultimi anni con alla guida coach Dan Hurley. Questo doveva essere un anno di calo per UConn, ma così non è stato e il roster ha mantenuto un grande potenziale, qualità e anche esperienza che ha fatto la differenza nel torneo NCAAB. Connecticut parte leggermente sfavorito contro gli Illini nelle Final Four (il mercato colloca Illinois tra -2 e -2.5 punti di spread a proprio favore), ma anche qui le previsioni vedono una sfida equilibrata e combattuta. I Fighting Illini hanno avuto un percorso molto più agevole verso le semifinali, affrontando Iowa, VCU e Penn (oltre ad aver battuto a sorpresa Houston) mentre UConn ha messo a segno un grande upset su Duke, che era la grande favorita. Qui abbiamo anche un precedente stagionale tra i due programmi che si sono affrontati a novembre al Madison Square Garden, un match vinto da UConn per 74-61 che riuscì a tenere a bada il super attacco degli Illini. La linea O/U sta scendendo da un massimo di 140,5 a un minimo di 139 punti. Illinois e UConn preferiscono giocare a metà campo. Non impongono un ritmo elevato né cercano di attaccare in contropiede; preferiscono invece un gioco fluido con circolazione di palla e sfruttare al massimo il tempo a disposizione per l’azione. Non ci saranno canestri facili in questa partita. I Fighting Illini hanno la stazza per rallentare gli Huskies in area, mentre UConn può impedire a Illinois di conquistare rimbalzi offensivi per canestri da seconde opportunità. Secondo noi gli Huskies possono giocarsela e anche vincerla, perchè no, e consigliamo UCONN +2.5 e UNDER 140.5 in seconda battuta.

Quote Antepost: ultimi aggiornamenti per il titolo nazionale NCAAB

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di College Basket NCAAB. Le favorite sono Michigan ed Arizona, che si sfideranno i semifinale, per alcuni quasi una finale anticipata, ma UConn è sempre una squadra ostica che ha vinto due titoli negli ultimi anni con coach Hurley, quindi è sempre da tenere in considerazione, e occhio anche ad Illinois che col proprio attacco può fare paura a tutti.

MICHIGAN @2.60

ARIZONA @2.80

ILLINOIS @5.50

CONNECTICUT @6.50

Molto aperta la lavagna per MVP del Torneo NCAAB, che solitamente premia il miglior giocatore della squadra vincente, e qui abbiamo un primo spunto, a comandare queste lavagne sono due giocatori di Arizona, Brayden Burries e Jaden Bradley entrambi @9.50 mentre la stella di Michigan (favorita per il titolo), Yaxel Lendeborg @11, in questo caso è indietro.

Gli Illini si affidano a Keaton Wagler @13 poi troviamo altri due Wolverines, Aday Mara @16 e Morez Johnson Jr. @19, con un altro Wildcats subito dietro, Koa Peat @21 mentre Elliot Cadeau, altro giocatore di Michigan, sale @26 volte la posta. Avrete notato che non c’è nemmeno un Huskies tra i favoriti principali.

Ogni giorno analisi e scommesse NCAAB

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.