In questo articolo in aggiornamento quotidiano trovate ogni giorno le analisi dei big match più interessanti con i consigli per le scommesse sul College Basket. Pronostici NCAAB 25-26.

Pronostici NCAAB 25-26: I big match di giornata

Dopo aver visto l’anteprima stagionale di College Basket con le nostre analisi pre stagionali e con le scommesse antepost che trovate QUI, vediamo le analisi dei big match del giorno per la stagione NCAAB. Aggiornamento 4 NOVEMBRE 2025.

Purdue Boilmakers-Evansville Purple Aces

Siamo solo ad inizio stagione, quindi abituiamoci a match che sono quasi un allenamento per i top-team, ad iniziare dalla #1, Purdue, che inizia per la prima volta nella storia del programma come prima del ranking nazionale, e parte da favorita con -33.0 punti di spread in casa contro Evansville. I punti di forza dei Boilmakers sono Braden Smith, nominato all’unanimità All-American in preseason (lo scorso anno15,8 punti con 8.7 assist e 2.2 palle rubate a partita) e l’ala Trey Kaufman-Renn (miglior marcatore con 20.1 punti e 6.5 rimbalzi) che sono tornati dallo scorso anno alle dipendenze di coach Matt Painter, ma c’è anche un altro veterano, il tiratore da tre punti Fletcher Loyer (13,8 punti a partita e 44% da tre), con Purdue che ha chiuso lo scorso anno con un record di 24-12 e ha perso contro Houston in semifinale regionale con questo nucleo a cui si sono aggiunti elementi interessanti come Oscar Cluff, proveniente da South Dakota State, che la scorsa stagione ha totalizzato una media di 17,6 punti e 12,3 rimbalzi (63,4% dal campo).

Per quanto riguarda i Purple Aces arrivano da una stagione con un record di 11-21, che l’ha vista perdere al primo turno del torneo della Missouri Valley Conference come decima testa di serie. Il centro Connor Turnbull ha avuto una media di 1,9 stoppate a partita la scorsa stagione, guadagnandosi il premio di Difensore dell’Anno della MVC. È anche il miglior marcatore con 9,2 punti a partita, mentre Joshua Hughes ha segnato 7,2 punti a partita. Evansville ha perso il suo miglior giocatore della stagione 2024-25, che è passato al portale dei trasferimenti. Il playmaker Tayshawn Comer, che ha segnato 16,2 punti a partita e distribuito 4,1 assist, guadagnandosi il secondo posto nella squadra All-MVC, è finito in Nevada. L’allenatore al quarto anno David Ragland ha avuto però l’aggiunta del giocatore trasferito da Saint Louis AJ Casey che con Hughes e Turnbull forma un trio di giocatori alti più di 2.15 metri. La fisicità non manca ad Evansville, ma non basterà contro la qualità a tutto campo di Purdue.

Duke Blue Devils-Texas Longhorns

La sfida più interessante della giornata si gioca sul campo neutro di Charlotte per l’esordio stagionale di due programmi importanti, in particolare Duke che apre da #6 nel ranking nazionale, nonostante tanti cambiamenti come sempre per i Blue Devils che mandano come al solito pezzi pregiati in NBA, su tutti Cooper Flagg, anche se l’allenatore Jon Scheyer può contare su forze fresche con le matricole Cameron Boozer e Nikolas Khamenia che probabilmente saranno nella formazione titolare di Duke. A loro potrebbero unirsi i rientranti Isaiah Evans, Caleb Foster e Patrick Ngongba II. Duke, che ha raggiunto le Final Four lo scorso anno, è stata definita la favorita della preseason nella Atlantic Coast Conference. Ma i Blue Devils hanno perso parte della loro potenza di fuoco rispetto all’anno scorso, non solo con Flagg, visto che hanno salutato come scelte al primo giro anche Kon Knueppel e Khaman Maluach e come scelte al secondo giro Sion James e Tyrese Proctor. Duke è stata senza Maliq Brown (infortunio al ginocchio) per entrambe le partite di esibizione pre-campionato, mentre Dame Sarr (infortunio al ginocchio obliquo) ha saltato gran parte del pre-campionato prima di giocare nell’esibizione del 26 ottobre contro il Tennessee. Scheyer ha identificato il duo come la chiave per la difesa di Duke.

Texas, reduce da una stagione con un record di 19-16, ha giocato nel torneo NCAA nelle ultime cinque stagioni. La squadra è stata ricostruita con Sean Miller alla sua prima stagione come allenatore dei Longhorns. Miller ha portato con sé l’ala Dailyn Swain e l’ala Lassina Traore da Xavier, e sono arrivati in Texas anche l’ex guardia di St. John’s Simeon Wilcher e l’ex ala di Purdue Camden Heide. La guardia al sesto anno Tramon Mark sta iniziando la sua seconda stagione con i Longhorns dopo aver segnato una media di 10,6 punti a partita la scorsa stagione, unendosi ai rientranti Jordan Pope e Chendall Weaver. Anche il centro Matas Vokietaitis, nominato Freshman of the Year nella American Conference la scorsa stagione, si è unito ai Longhorns in offseason.

La sfida Duke-Texas è soprannominata “Dick Vitale Invitational”. I Blue Devils hanno vinto tutti e cinque i precedenti incontri, tutti in campo neutro, nella serie, l’ultimo dei quali nel novembre 2017 a Portland, Oregon. Per questo scontro i Blue Devils sono favoriti con -9.0 punti di spread mentre la linea Over-Under si gioca a 152.5 punti totali.

Ogni giorno segui le analisi e le free pick sulle prestazioni giocatori NBA

Ovviamente non ci occupiamo solo di College, ma anche dei pro della NBA. Ogni giorno nel nostro articolo quotidiano trovi le analisi dei big match di giornata e le stime più interessanti per le scommesse sulle prestazioni giocatori.

VAI A NBA BIG MATCH & PROPS QUOTIDIANE

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.