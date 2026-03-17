Inizia la March Madness del basket universitario, e gli Stati Uniti si fermano per seguire il torneo NCAAB di college basket, chiamato anche il “Grande Ballo” che come sempre abbiamo analizzato nel dettaglio con le favorite, programma completo, date, quote antepost, statistiche e i nostri consigli per le scommesse sulla vittoria finale del titolo nazionale, ma anche il consueto bracket con tutte le previsioni, partita per partita, dai primi turni alla finalissima del tabellone NCAAB. March Madness 2026.

March Madness 2026: le favorite per il torneo NCAAB

Dal martedì 17 inizia il “Grande Ballo” del torneo NCAAB di College Basket, inizia così la cosiddetta March Madness del basket universitario americano che incolla tutti gli States alla tv per seguire le sfide ad eliminazione diretta del mitico tabellone che ora andremo ad analizzare nel dettaglio col consueto bracket, ma

Tutte e quattro le teste di serie numero 1 del 2026 hanno raggiunto le Final Four lo scorso anno, e Duke, Michigan, Arizona e Florida (le teste di serie numero 1 dopo la pubblicazione del tabellone) hanno le quote più basse. Dopo aver chiuso la stagione regolare con un record di 29-2, Duke è la testa di serie numero 1 e la favorita nelle ultime quote del March Madness e del basket universitario. I Blue Devils hanno dimezzato letteralmente la quota antepost nell’ultimo mese, grazie a una striscia di otto vittorie consecutive. Cameron Boozer è il giocatore da tenere d’occhio a Durham, emergendo come uno dei prospetti più promettenti per il prossimo Draft NBA. L’ala matricola è il miglior realizzatore di Duke, con una media di 22,5 punti e 10,2 rimbalzi a partita. I Blue Devils hanno raggiunto le Final Four lo scorso anno sotto la guida di coach Jon Scheyer e cercheranno di ripetersi, forti del miglior rating difensivo della nazione. Duke ha però perso il playmaker titolare Caleb Foster. mentre il centro titolare Patrick Ngongba II sta affrontando un infortunio al piede e potrebbe non essere al 100%. Senza Foster e Ngongba, i Blue Devils hanno battuto a fatica Florida State nel torneo ACC, a dimostrazione di quanto imprevedibili possano essere i tornei di conference prima della March Madness.

La prima avversaria sarà Michigan che aveva dominato la competizione prima di cedere in uno scontro diretto in campo neutro contro Duke il 21 febbraio, perdendo 68-63 ma i Wolverines hanno concluso la stagione regolare con quattro vittorie consecutive, tra cui quelle contro la numero 9 Illinois e la numero 8 Michigan State. Prima della sconfitta contro Duke, l’unico passo falso dei Wolverines era arrivato a gennaio contro Wisconsin, e Lendeborg e compagni avevano reagito inanellando 11 vittorie consecutive, conquistando così il primo posto nella classifica del Midwest. Michigan è in testa alla Big Ten per punti segnati, con una media di 87,3 punti a partita e una percentuale di tiro del 50,7%. Wolverines sono in cima a quasi tutte le classifiche. Considerando la loro stazza, esperienza, profondità e un record di 5-0 contro avversari classificati li reputiamo ancora meglio di Duke, nonostante la sconfitta nello scontro di febbraio. Delle 29 vittorie del Michigan in questa stagione, 24 sono arrivate con un margine di almeno 10 punti. Yaxel Lendeborg sta trascinando i Wolverines, con una media di 14,7 punti e 7,2 rimbalzi a partita. La brutta notizia arriva però dall’infortunio della riserva chiave LJ Cason che lascia Elliot Cadeau come principale gestore del gioco.

Non siamo gli unici a pensarla così visto che su un importante operatore americano (BetMGM) le giocate principali vanno sui Wolverines.

Highest ticket percentage:

• Michigan 12.1%

• Duke 10.1%

• Arizona 7.4%

Highest handle percentage:

• Michigan 12.3%

• Houston 12.0%

• Arizona 10.9%

College Basket: le possibili contender e le sorprese

Gli Arizona Wildcats erano in testa alla classifica dei favoriti e imbattuti prima di subire due sconfitte consecutive contro il numero 14 Kansas e il numero 16 Texas Tech. Tuttavia, nove vittorie consecutive, tra cui la vittoria del torneo Big 12 senza subire sconfitte, hanno contribuito a ribaltare la situazione. Arizona non supera gli ottavi di finale del torneo NCAA da oltre un decennio, e questa squadra potrebbe essere tra le meglio posizionate per raggiungere finalmente questo traguardo guidati dalla stella Koa Peat. La squadra di coach Tommy Lloyd ha un record di 30-2 e ha conquistato il titolo della stagione regolare nella Big 12. I Wildcats sono una squadra d’élite in entrambe le fasi di gioco e il loro tiro da tre punti (il loro unico punto debole) sta iniziando a migliorare. Arizona ha il miglior margine rimbalzi della nazione (+11.6).

Attenzione anche ai campioni in carica, i Florida Gators che avevano aperto la stagione snobbati e un pò sotto tono, ma la squadra di coach Todd Golden è cresciuta settimana dopo settimana nel momento più importante della stagione, vanta la miglior percentuale di rimbalzi del paese e si è aggiudicata il titolo della stagione regolare della SEC con un record di 25-6. Sebbene Walter Clayton Jr. non sia più a Gainesville, ciò non ha impedito ai campioni in carica di rimanere una delle squadre favorite per le Final Four e si presentano dopo 11 vittorie di fila.

In seconda fascia segnaliamo Kansas. Con un Darryn Peterson in piena forma, i Jayhawks sembrano dei seri contendenti al titolo, o almeno per raggiungere le Final Four, nonostante un rendimento altalenante da 5-5 di record nelle sfide contro altri big team nella top-25.

La difesa di Purdue continua a penalizzare i Boilermakers, nonostante la squadra avesse iniziato la stagione come favorita. Hanno un record di sole 2 vittorie e 4 sconfitte nelle ultime sei partite ma hanno battuto 4 team in top-25 e sono sempre una squadra da prendere con le pinze.

Tra le contender segnaliamo anche gli UConn Huskies che sono sempre da inserire tra le pretendenti al titolo. Coach Dan Hurley ha quasi portato gli Huskies a una vittoria a sorpresa contro i Gators, poi vincitori del torneo, nell’edizione dello scorso anno. Quest’anno potrebbe fare molto di più con una squadra notevolmente migliorata. Gli Huskies sono pieni di esperienza e tirano molto meglio dalla lunga distanza rispetto ad Arizona e Florida. Il loro più grande difetto è l’altissima percentuale di tiri liberi concessi agli avversari, ma gli arbitri tendono a chiudere un occhio durante il torneo. Le Final 4 sono alla portata di UConn anche quest’anno ma occhio a puntare sui match degli Huskies ce nelle scommesse sono solo 11-20 ATS (35.5%).

Gli Houston Cougars, finalisti dello scorso anno, e nostra prima scelta, possono dire la loro e si affidano alla 3° miglior difesa della nazione per punti concessi. All’esatto contrario gli Illinois Fightning Illini si affidano all’attacco, con la 1° efficenza offensiva della nazione. Gli Iowa State Cyclones in stagione erano arrivati fino al #2 del AP, ma sono calati, anche perchè hanno chiuso la stagione perdendo 3 partite su 4 contro top-team.

Programma completo March Madness

PROGRAMMA MARCH MADNESS

Selection Sunday March 15 — First Four March 17-18 UD Arena (Dayton, Ohio) First Round March 19-20 Various Second Round March 21-22 Various Sweet 16 March 26-27 Toyota Center (Houston, Texas); SAP Center (San Jose, Calif.); United Center (Chicago, Ill.); Capital One Arena (Washington, D.C.) Elite Eight March 28-29 Toyota Center (Houston, Texas); SAP Center (San Jose, Calif.); United Center (Chicago, Ill.); Capital One Arena (Washington, D.C.) Final Four April 4 Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Ind.) National Championship Game April 6 Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Ind.)

College Basket: le statistiche storiche sul torneo NCAAB e l’albo d’oro

Delle 20 squadre che hanno partecipato al torneo imbattute, solo sette sono riuscite a vincere il campionato nazionale.

Solo 13 squadre sono riuscite a difendere il titolo nazionale nella stagione successiva.

UCLA detiene il record di titoli NCAA (11), sebbene i Bruins non vincano il torneo dal 1995.

Una squadra testa di serie numero 1 ha vinto il campionato nazionale nel 59,6% dei casi da quando è stato introdotto il sistema di teste di serie regionali nel 1979.

ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI NCAAB

2025 FLORIDA (vs Houston)

2024 UCONN (vs Purdue)

2023 UCONN (vs San Diego State)

2022 KANSAS (vs North Carolina)

2021 BAYLOR (vs Gonzaga)

2020 —No Tournament—

2019 VIRGINIA (vs Texas Tech)

2018 VILLANOVA (vs Michigan)

2017 NORTH CAROLINA (vs Gonzaga)

2016 VILLANOVA (vs North Carolina)

2015 DUKE (vs Wisconsin)

Bracket NCAAB: le previsioni sul torneo

Vediamo le previsioni del torneo NCAAB col Bracket della March Madness, quasi impossibile da completare al 100%. Inoltre queste sono solo prime idee, senza approfondimento, quasi un gioco. Per le pick e le analisi quotidiane con giocate, stake e motivazioni, vi invitiamo come sempre nel canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC dove seguiremo giorno per giorno la Match Madness, dopo aver seguito tutta la stagione del basket universitario come al solito.