Il basket universitario americano si conferma una delle migliori leghe per le nostre scommesse antepost visto che pure quest’anno incassiamo la formazione vincente, i Michigan Wolverines, che hanno avuto la meglio nella finale del Torneo NCAAB che chiude la March Madness su UConn. Finale NCAAB 2025-2026.

Finale NCAAB 2025-2026: i Michigan Wolverines sono campioni nazionali

I Michigan Wolverines hanno vinto il titolo nazionale NCAA maschile 2026, sconfiggendo gli UConn Huskies con il punteggio di 69-63 nella finale disputata il 6 aprile 2026 al Lucas Oil Stadium di Indianapolis. Sotto la guida del coach Dusty May, al suo primo titolo, Michigan ha conquistato il secondo campionato nazionale della sua storia (il primo dal 1989), interrompendo inoltre un digiuno di 26 anni per la Big Ten Conference.

La partita è stata caratterizzata da una difesa asfissiante di Michigan, che ha tenuto UConn al suo minimo stagionale dal campo (30,9% al tiro), e da una precisione chirurgica dei Wolverines ai tiri liberi (25 su 28, pari all’89,3%). I Wolverines hanno chiuso la stagione con un record di 37 vittorie e solo 3 sconfitte. L’MVP della finale è stato Elliot Cadeau (Michigan), autore di 19 punti. Anche Yaxel Lendeborg, nonostante un infortunio, ha contribuito con 13 punti e una presenza difensiva fondamentale

Dall’altra parte non è bastato il ritorno ad alti livelli di Alex Karaban che arrivava da due prove sotto tono, e questa volta ha chiuso con 17 punti e 11 rimbalzi ma che non sono bastati a vincere il 3° titolo con UConn.

Antepost: ancora in cassa con le scommesse stagionali

Ormai è un classico, cassa antepost sulle scommesse stagionali per la vittoria finale del torneo NCAAB. Questa volta avevamo aperto in pre-season puntando su Houston e con l’azzardo a quota alta su Gonzaga che non sono andati, ma ad inizio della March Madness siamo andati senza compromessi proprio su Michigan.

Avevamo preso le due vittorie di UConn tra 2023 e 2024 per poi incassare anche la quota alta dello scorso anno, con la sorprendente vittoria dei Florida Gators, completando un poker di vittorie antepost.

🔸Titolo Nazionale: MICHIGAN @4.50✅

Duke favorita su Michigan per il prossimo anno

Approposito di quote antepost, appena concluso il torneo 2026, i principali bookmaker e analisti americani hanno già pubblicato le quote e i ranking “Way-Too-Early” per la stagione 2026-27. I Duke Blue Devils aprono come i favoriti principali per il titolo 2027, tallonati dai campioni in carica dei Michigan Wolverines. Altra classe di reclutamento n. 1 per Duke con i McDonald’s All-Americans Cameron Williams e Deron Rippey Jr. Jon Scheyer è visto come il favorito grazie a un roster giovanissimo ma di immenso talento. L’arrivo del lungo Cameron Williams (top 5 recruit) dovrebbe colmare il vuoto lasciato dai partenti per l’NBA mentre i campioni puntano a confermarsi con il ritorno atteso di Elliot Cadeau e Trey McKenney alla corte di coach Dusty May che cercherà il back to back vincente ad Ann Arbor.

Tornano tra i favoriti, anche se più staccati, i Florida Gators, campioni 2025 che mantengono un nucleo solido con Alex Condon e Rueben Chinyelu. Per molti gli Arizona Wildcats avevano una grande opportunità quest’anno, ma si sono fermati in semifinale contro Michigan, ma Arizona torna tra le contender anche per il prossimo anno grazie alla solidità nel backcourt con Urban Klavzar e una forte presenza nel recruiting.

Attenzione anche all’altra squadra del Michigan, i Michigan State Spartans di coach Tom Izzo, classe di reclutamento d’élite (2ª nazionale) con Jervis e Taylor come talenti principali e con il ritorno di veterani come Jeremy Fears Jr. Infine segnaliamo anche il programma che ha dominato negli ultimi anni, gli UConn Huskies che con coach Dan Hurley hanno sempre una buona base da cui partire. Punto interrogativo sui Kansas Jayhawks. Bill Self rimane una garanzia, ma molto dipenderà dalle decisioni di Flory Bidunga e Bryson Tiller riguardo al draft NBA. Se dovessero restare, Kansas salirebbe ulteriormente nei pronostici.

QUOTE ANTEPOST NCAAB 2026-27

Duke @8.00

Michigan @9.00

Florida @14.00

Arizona @16.00

Michigan State @17.00

UConn @21.00

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