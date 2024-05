Pronostici Basket NBA Postseason. In questo articolo in aggiornamento quotidiano troverete le ultime notizie, possibili assenze, lineup, mercato, linee, curiosità e anche le nostre stime per le prestazioni giocatori NBA (prop bet).

Pronostici Basket NBA Postseason: gli aggiornamenti quotidiani

MARTEDI 7 MAGGIO

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers (GARA 1)

Under punti di Donovan Mitchell è rischioso, è la stessa cosa che abbiamo detto in gara 7 contro Orlando, dove la stella dei Cavaliers è tornata a fare la differenza con una prova da 39 punti, a seguito dei 50 di gara 6! Le stime lo danno però ancora una volta nettamente sotto la linea proposta a 28.5 punti (che non aveva mai superato nelle precedenti 4 sfide contro Orlando) visto che è atteso ad una prova da 23.7 punti di proiezione alla prima al TD Garden, non il posto più semplice dove giocare.

Va comunque detto che Spida ha segnato 30 punti di media in 2 sfide di regular season contro i Celtics, entrambe giocate a Boston dove ha sempre superato la linea, ma questi sono i playoffs e Boston ha la 5° difesa quest’anno come punti concessi, 2° in FG% e 4° anche in 3P%. Boston nelle ultime 20 partite ha tenuto inoltre il 2° pace factor più basso, e anche i ritmi di Cleveland non sono mai tanto elevati, tutti spunti che non aiutano Over ed alti punteggi, con Mitchell che sarà ovviamente il sorvegliato speciale dalla difesa di Boston. In casa i Celtics sono anche la squadra che concede meno tiri liberi alle starting SG avversarie, quindi Mitchell non dovrebbe avere troppo aiuto a cronometro fermo.

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks (GARA 1)

Qui il numero complessivo che viene fuori dalle stime su Josh Giddey è un bel 26.4 Punti+Rimbalzi+Assist per questa prima sfida interna della serie contro Dallas che gioca ritmi elevati (anche OKC che ha il 3° pace factor più alto nelle ultime 5 in casa) e difensivamente è 20° come punti concessi, 22° in assist e 25° anche come efficenza a rimbalzo.

I Mavs sono la 9° squadra che concede più triple alle starting PG avversarie, Giddey ha portato giù 6.1 rimbalzi difensivi di media nelle ultime 15 partite (+1.1 rispetto alle sue stesse medie stagionali) e in questo arco di tempo ha servito anche 6.0 assist a sera (+1.3), tutti indici in crescita e che spingono verso Over, come del resto è stato negli ultimi 2 scontri con Dallas in cui Giddey ha chiuso con 22 e 26 PRA.

