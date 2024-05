Pronostici NBA Semifinali Conference. Siamo arrivati alle semifinali di conference per i playoffs di Basket NBA che abbiamo analizzato con statistiche, quote e consigli per le scommesse. Vediamo Denver-Minnesota, NY Knicks-Indiana, Boston-Cleveland ed OKC-Dallas.

Pronostici NBA Semifinali Conference: le sfide a Est

NY Knicks-Indiana Pacers

NY Knicks

SU: 54-34

ATS: 46-39-3 ATS

O/U 41-47

PPG: 112.8

OPPG: 108.2

QUOTE: @1.37 (Serie) – @4.50 (Conference) – @12 (Finals)

Indiana Pacers

SU: 51-38

ATS: 47-38-3 ATS

O/U 46-42

PPG: 123.3

OPPG: 120.2

QUOTE: @3.20 (Serie) – @15 (Conference) – @51 (Finals)

Precedenti:

Feb 10, ’24 IND 125 – 111 UNDER

Feb 01, ’24 NYK 109 – 105 UNDER

Dec 30, ’23 IND 140 – 126 OVER

Previsione: NY KNICKS IN 6

I Knicks al primo turno hanno avuto la meglio sui 76ers in 6 partite (3-3 ATS, O/U 4-2) con un super Jalen Brunson che ha segnato 40+ punti nelle ultime 3 partite. I Knicks hanno perso 2 partite su 3 contro Indiana in questa stagione, ma anche qui Brunson si è messo in mostra con 3 ottime prestazioni da 40-39-28 punti. I Pacers hanno eliminato i Bucks in 6 partite (anche qui 3-3 ATS e O/U 4-2).

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers

Boston Celtics

SU: 68-19

ATS: 45-37-5 ATS

O/U 44-41-2

PPG: 120.6

OPPG: 109.2

QUOTE: @3.20 (Serie) – @1.33 (Conference) – @2.00 (Finals)

Cleveland Cavaliers

SU: 52-37

ATS: 41-48 ATS

O/U 43-45-1

PPG: 112.6

OPPG: 110.2

QUOTE: @9.50 (Serie) – @21 (Conference) – @61 (Finals)

Precedenti:

Mar 05, ’24 CLE 105 – 104 UNDER

Dec 14, ’23 BOS 116 – 107 UNDER

Dec 12, ’23 BOS 120 – 113 OVER

Previsione: BOSTON CELTICS IN 5

Nel primo turno i Celtics hanno lasciato a sorpresa una partita in casa a Miami, con gli Heat che comunque in post-season sono sempre una squadra complicata, e Boston lo sa bene. In queste 5 partite i Celtics hanno tenuto anche un ottimo 4-1 ATS nelle scommesse (O/U 2-3). L’assenza di Porzingis contro i lunghi di Cleveland potrebbe farsi sentire, ma prendiamo Boston vincente in 5 contro i Cavaliers che sono stati gli ultimi a qualificarsi alle semifinali, dopo aver faticato sino a gara 7 contro Orlando (3-4 ATS, O/U 3-4). Donovan Mitchell è il giocatore più caldo dei Cavs con 50 e 39 punti segnati nelle ultime 2 partite, e ad una difesa solida come quella di Orlando, non che quella di Boston sia da meno.

Pronostici NBA Semifinali Conference: le partite a Ovest

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets

SU: 61-27

ATS: 40-47-1 ATS

O/U 35-52-1

PPG: 114.9

OPPG: 109.6

QUOTE: @2.05 (Serie) – @3.25 (Conference) – @6 (Finals)

Minnesota Timberwolves

SU: 56-26

ATS: 46-41 ATS

O/U 44-43

PPG: 113.0

OPPG: 106.5

QUOTE: @1.80 (Serie) – @3.10 (Conference) – @6.50 (Finals)

Precedenti

Apr 10, ’24 DEN 116 – 107 OVER

Mar 29, ’24 MIN 111 – 98 UNDER

Mar 19, ’24 DEN 115 – 112 OVER

Nov 01, ’23 MIN 110 – 89 UNDER

Previsione: DENVER NUGGETS IN 7

La tentazione di andare su Minnesota è tanta, specialmente dopo gara 1 vinta a Denver con un Anthony Edwards che ha segnato altri 43 punti, ma alla fine (letteralmente alla fine visto che si potrebbe andare proprio a gara 7) la qualità di Nikola Jokic potrà far prevalere ancora una volta i campioni in carica, anche se servirà ritrovare il miglior supporting cast, ad iniziare da Jamal Murray che è stato tra i protagonisti della vittoria al primo turno contro i Lakers in 5 partite (ma con 1-4 ATS nelle scommesse ed O/U 1-4).

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder

SU: 61-25

ATS: 49-37 ATS

O/U 47-38-1

PPG: 120.1

OPPG: 112.7

QUOTE: @1.76 (Serie) – @4.25 (Conference) – @9.50 (Finals)

Dallas Mavericks

SU: 54-34

ATS: 52-36 ATS

O/U 39-49

PPG: 117.9

OPPG: 115.6

QUOTE: @2.10 (Serie) – @4.50 (Conference) – @11 (Finals)

Precedenti:

Apr 14, ’24 OKC 135 – 86 UNDER

Mar 14, ’24 OKC 126 – 119 OVER

Feb 10, ’24 DAL 146 – 111 OVER

Dec 02, ’23 OK 126 – 120 OVER

Previsione: DALLAS MAVERICKS IN 7

Se avete visto il nostro video bracket avete festeggiato con noi la vittoria della serie da parte di Dallas su LAC al primo turno in 6 partite (4-2 ATS, O/U 3-3) e sapete anche che per noi Dallas potrà andare avanti ancora, magari in una bella serie al meglio delle 7 partite contro la sorprendente OKC che ha chiuso la regular season al primo posto di Western Conference e al primo turno hanno battuto i Pelicans con un perentorio sweep da 4-0 (3-1 ATS nelle scommesse ed O/U 1-3).

Quote Antepost per l’anello: Boston sempre avanti

All’alba delle semifinali di conference vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA dove sono sempre i Boston Celtics in testa alle lavagne. I Denver Nuggets, campioni in carica, hanno perso gara 1 contro Minnesota e si allontanano dai C’s, pur rimanendo la prima alternativa alla franchigia di Boston. Attenzione proprio ai Timberwolves che sono intriganti e la loro quota è precipitata @6.50.

