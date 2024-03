Pronostici NBA 27 marzo 2024. Un ricco mercoledì notte con ben 12 match di basket americano NBA. A rubare la scena è il big match Denver Nuggets-Phoenix Suns, ma abbiamo analizzato anche le altre sfide, segnalandovi le stime più interessanti per le prop bet (scommesse sulle prestazioni giocatori NBA).

Pronostici NBA 27 marzo 2024: Big match Denver Nuggets-Phoenix Suns

La sfida più interessante della notte si gioca in Colorado, alla Ball Arena, dove i campioni in carica, i Nuggets, ospitano i Suns. Iniziamo subito col dire che per noi sarà una partita da Under, anche se la linea è in salita fino a 227.5 punti totali. Nell’ultimo scontro tra Denver e Phoenix (sempre qui in Colorado) è finita con Under e soli 224 punti totali, nonostante l’Overtime.

Nikola Jokic e Jamal Murray non sono al meglio per i Nuggets che sono anche senza Aaron Gordon e Zeke Nnaji. Per i Suns Jusuf Nurkic è uscito nella partita di lunedì notte per un problema alla caviglia, e non si è allenato. In dubbio anche Bradley Beal. Tutte queste assenze di certo non aiutano gli alti punteggi.

Per quanto riguarda le prop bet, non abbiamo grandi segnalazioni da fare. Ci sarebbe Nurkic Over 9.5 Rimbalzi @1.76 (stima a 11.0). Nelle ultime 15 partite Jusuf Nurkic ha tenuto una media di 14.1 rimbalzi (+3.1 rispetto alle sue medie stagionali) ed è O/U 7-3 nelle ultime 10. A inizio mese, sempre a Denver, ha portato giù 12 rimbalzi nel precedente contro Jokic. Come detto però non si è allenato e non è saggio puntare soldi su un giocatore che sappiamo non essere al meglio e non essersi allenato.

Pronostici NBA 27 marzo 2024: le altre partite

Vediamo, dove presenti, le stime più interessanti rispetto alle linee proposte dai bookmaker per quanto riguarda le prestazioni giocatori NBA (prop bet) di questa notte.

Orlando Magic-Golden State Warriors

J.SUGGS OVER 12.5 PUNTI @1.86

Stima: 13.9 ⭐️⭐️⭐️

Jalen Suggs ha tirato col 54.1% dal campo nelle ultime 15 partite ed è O/U 5-2 nelle ultime 7. Quest’anno i Warriors in casa sono la squadra che concede più punti alle starting PG avversarie (24.4 punti).

Washington Wizards-Brooklyn Nets

M.BRIDGES UNDER 21.5 PUNTI @1.86

Stima: 19.3 ⭐️⭐️⭐️⭐️

6 Under nelle ultime 7 partite per Mikel Bridges. La difesa di Washington male, ma l’attacco dei Nets sta segnando solo 104.6 punti di media in trasferta e nelle ultime 5 partite ha giocato il 3° pace factor più basso della NBA. Sempre Under negli ultimi 2 precedenti di Bridges contro Washington (19 e 21 punti).

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers

S.HENDERSON OVER 5.5 ASSIST @1.71

Stima: 6.2 ⭐️⭐️⭐️

6.0 assist di media per Scott Henderson nelle ultime 5 partite (+1.2 rispetto alla sua media stagionale). Portland con tanti assenti, tra cui Simons, Brogdon e Grant (in forse anche Ayton). Atlanta 25° come assist concessi (28.2).

Philadelphia 76ers-LA Clippers

T.MANN OVER 6.5 PUNTI @1.68

Stima: 8.4 ⭐️⭐️⭐️

Nelle ultime 5 partite Terence Mann ha tirato col 65.0% da tre. Nelle ultime 24 partite interne i 76ers hanno concesso 18.4 punti alle starting SG avversarie, il 6° dato più alto della NBA, e nelle ultime 5 hanno fatto 5.4 falli di media agli avversari in questo ruolo. Mann ha una media di 10.8 punti nelle ultime 10 partite e oggi dovrebbe avere Kyle Lowry in marcatura, col resto della difesa di Philadelphia (con molte assenze) che dovrà fare attenzione a Leonard, George e anche al grande ex, James Harden, che torna a Philadelphia sicuramente col dente avvelenato.

Toronto Raptors-NY Knicks

J.HART UNDER 25,5 PUNTI+RIMBALZI @1.86

Stima: 23.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Nelle ultime 15 partite l’attacco di NYK ha segnato solo 102.7 punti di media e ha uno dei pace factor più bassi. Tante assenze e pessimi risultati per i Raptors, ci aspettiamo ritmi generalmente bassi in questa partita, che non aiuteranno gli Over punti ma anche rimbalzi. Josh Hart arriva da 6 Under di fila (O/U 2-8 nelle ultime 10) e ha una media stagionale di 17.7 Punti+Rimbalzi. In 3 sfide stagionali contro Toronto Hart ha tenuto una media di 22.3 P+R.

Chicago Bulls-Indiana Pacers

N.VUCEVIC OVER 16,5 PUNTI @1.90

Stima: 19.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Nikola Vucevic arriva da 3 Under, ma prima aveva segnato 3 Over di fila, e nonostante tutto nelle ultime 10 partite ha segnato 18.9 punti di media (18 di media stagionale complessiva). Myles Turner concede il 40.6% da tre agli starting C avversari, un dato molto alto e in generale la difesa di Indiana (29° con 120.9 punti concessi di media) soffre molto anche in area. Solo 12 punti per Vucevic nel precedente nell’Indiana di marzo, ma nel primo scontro aveva segnato esattamente il doppio (24).

Memphis Grizzlies-LA Lakers

L.JAMES UNDER 26,5 PUNTI @1.90

Stima 22.9 ⭐️⭐️

Ieri LeBron non ha giocato nel doppio OT vincente a Milwaukee, dove Anthony Davis è stato spremuto. James non è al meglio e potrebbe fare Under anche oggi, nonostante il riposo, e nonostante l’avversario che però è una delle squadre che gioca a ritmo più basso e che in casa concede meno triple tentate alle starting PF avversarie. James arriva da 3 Under di fila (O/U 1-4 nelle ultime 5) e ha una media stagionale di 25.3 punti.

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons

R.GOBERT OVER 13,5 PUNTI @1.86

Stima: 15.2 ⭐️⭐️⭐️

17 punti nell’ultima contro Golden State per Rudy Gobert che ha una media stagionale di 13.6 punti, quelli richiesti oggi in casa contro Detroit, 26° difesa per punti concessi (120.2). I Pistons hanno giocato il 3° pace factor più elevato nelle ultime 10 partite. Nel precedente di gennaio Gobert ha segnato 19 punti contro Duren e i Pistons.

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets

J.GREEN OVER 3.5 ASSIST @2.18

Stima: 3.9 ⭐️⭐️⭐️

Quota di assoluto valore per Jalen Green che ha una stima di quasi 4 assist questa notte a OKC e in stagione in trasferta ha una media di 3.6 assist. Nelle ultime 5 partite è stato impiegato per 36,4 minuti di media e oggi sono attesi ritmi alti ad aiutare gli Over. Houston ha tenuto il 5° pace factor più alto nelle ultime 15 trasferte, i Thunder hanno il 4° pace factor più alto nelle ultime 20 partite in generale.

Utah Jazz-San Antonio Spurs

V.WEMBANYAMA OVER 3.5 STOPPATE @1.76

Stima: 4.2 ⭐️⭐️⭐️

Dopo 2 Under (ma prima 6+7 stoppate in 2 partite), è giunto il momento di tornare a vedere il francese con 4+ stoppate a referto. A marzo Wemby ha una media di 4.1 stoppate e e in ben 4 occasioni ha chiuso con 6+ stoppate. Nei 2 precedenti stagionali contro Utah ha messo a referto 5+5 stoppate. L’attacco dei Jazz è uno di quelli che prende più stoppate (28° con 5.7 di media).

