Pronostici NBA 29-31 marzo 2024. La rubrica del fine settimana per sapere tutto sulla pallacanestro americana con le partite che ci attendono da del weekend di Pasqua, e le stime con i consigli per le prestazioni giocatori (prop bet) in aggiornamento su questo articolo dove facciamo anche il punto della situazione sulla regular season con statistiche, betting trends interessanti e le ultime quote antepost.

Pronostici NBA 29-31 marzo 2024: le partite di venerdì

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: N.RICHARDS OVER 8.5 PUNTI @1.74

Stima: 10.7 ⭐️⭐️⭐️⭐️

9.79 punti di media stagionale per Nick Richards che arriva da 3 Over di fila (11-11-12 punti) ed è O/U 7-3 nelle ultime 10. I Warriors hanno avuto il 6° pace factor più alto nelle ultime 25 partite. Il mese scorso solo 84 punti segnati in tutto dagli Hornets nel precedente a Golden State, ma Richards ha chiuso lo stesso con 11 punti personali a referto.

Indiana Pacers-LA Lakers: T.HALIBURTON OVER 18.5 PUNTI @1.86

Stima: 21.6 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Come sempre con Indiana ci sarebbero gli assist di Paskal Siakam per valore (Over 3.5 @1.95 su stima a 4.2), ma vi segnaliamo i punti di Tyrese Haliburton che ha una stima molto più alta rispetto alla linea proposta, per un giocatore che in casa si prende 15.3 tiri di media (7.6 triple), oltre a giocare 31.8 minuti a sera nell’Indiana. Attesi ritmi alti che dovrebbero aiutare gli Over, con i Pacers che in casa hanno il pace factor più alto di tutta la lega, ma anche i Lakers hanno il pace factor più elevato nelle ultime 25 partite. Haliburton ha una media di 20.2 punti in stagione. Linea inflazionata dai soli 12 punti del precedente del 24 marzo a LAL, nonostante una partita ad altissimo punteggio (150-145).

Orlando Magic-LA Clippers: K.LEONARD UNDER 23.5 PUNTI @1.86

Stima: 21.1 ⭐️⭐️⭐️

I Magic hanno la 3° miglior difesa per punti concessi e nelle ultime 15 partite hanno tenuto il 2° pace factor più lento della NBA. In questa stagione i Clippers hanno invece il 5° pace factor più lento in trasferta, quindi non dovrebbero esserci ritmi altissimi, e questo dovrebbe favorire gli under, anche di una stella come Leonard che è O/U 1-3 nelle ultime 4 (21.2 punti di media nelle ultime 10, circa la stima proposta per oggi). Nel primo scontro di inizio stagione solo 8 punti per Kawhi contro Orlando.

Washington Wizards-Detroit Pistons: C.CUNNINGHAM UNDEER 25.5 PUNTI

Stima: 20.9 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

I Wizards hanno una pessima difesa, ma i Pistons hanno avuto il 2° peggior attacco nelle ultime 5 trasferte. Cunningham arriva dai 32 in Minnesota, ma prima aveva segnato 6 Under di fila. Solo 20 punti per Cade nell’ultimo incrocio con Washington.

Miami Heat-Portland Trail Blazers: D.AYTON UNDER 19.5 PUNTI @1.86

Stima: 16.3 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Tanti assenti e giocatori in dubbio per Portland (anche lo stesso Ayton) che in stagione ha il 2° peggior attacco della NBA e sfida la 4° miglior difesa, quella di Miami. I Blazers hanno tenuto anche il 7° pace factor più basso nelle ultime 25 partite mentre gli Heat hanno il 2° pace factor più basso in assoluto in questa stagione. Bam Adebayo concede solo 12.2 punti di media agli starting C avversari. Nel precedente del mese scorso solo 12 punti per Ayton contro Miami, e fermo a 8 punti contro LAC nella sua ultima prestazione.

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: J.WILLIAMS UNDER 5.5 ASSIST @2.20

Stima: 4.7 ⭐️⭐️⭐️

10 assist contro Houston, ma prima 1 solo Over in 15 partite per Jalen Williams che in casa ha anche problemi di falli personali e potrebbe essere limitato contro i Suns a cui ha servito solo 2 assist nel precedente di inizio mese. Quota di valore @2+ per un giocatore da 4.57 assist di media in questa stagione. .

San Antonio Spurs-NY Knicks: HART UNDER 6,5 ASSIST @1.68

Stima: 4.8 ⭐️⭐️⭐️

Arriva da due prove da 10+10 assist, ma prima 1 solo Over in 5 partite per un giocatore da 3.87 assist di media in stagione. Hart ha chiuso con 0 assist nel precedente contro gli Spurs, ma era un altro periodo, e giocava dalla panchina. La quota regala poco, specialmente contro San Antonio (24° come assist concessi) ma le stime lo danno sotto i 5 assist.

Utah Jazz-Houston Rockets: J.GREEN OVER 3,5 ASSIST @1.77

Stima: 4.5 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Riproviamo gli assist di Jalen Green, segnalati e caricati nell’ultima partita che ha chiuso con la bellezza di 7 assist a referto, sempre in trasferta, ad OKC. Oggi gioca in trasferta nello Utah, con i Jazz 28° difesa per punti concessi e ultima per assist (30° con 29.8). Il 23 marzo 41 punti ma anche 4 assist per Green contro i Jazz. Attesi anche ritmi alti, i Jazz hanno avuto il 6° pace factor più alto nelle ultime 5 partite, i Rockets il 4° nelle ultime 5 trasferte, arco di tempo in cui Green ha tenuto una media di 4.6 assists (+0.9 rispetto alla sua media stagionale). Green ha giocato la bellezza di 39.0 minuti di media nelle ultime 5 prestazioni.

Pronostici NBA 29-31 marzo 2024: le partite di sabato

In aggiornamento, collegati prossimamente…

New Orleans Pelicans-Boston Celtics

Orlando Magic-Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks-Milewaukee Bucks

Pronostici NBA 29-31 marzo 2024: le partite di domenica

In aggiornamento, collegati prossimamente…

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets-LA Lakers

Charlotte Hornets-LA Clippers

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers

Washington Wizards-Miami Heat

NY Knicks-Oklahoma City Thunder

Houston Rockets-Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls

San Antonio Spurs-Golden State Warriors

Sacramento Kings-Utah Jazz

Statistiche e quote antepost

Gli Orlando Magic rimangono la miglior squadra su cui puntare nelle scommesse con un 65.28% di linee di spread coperte che stacca nettamente Houston e Dallas al 2° e 3° posto. Al contrario gli Atlanta Hawks sono sempre i peggiori sotto al 37% di linee coperte, seguiti anche questa settimana da Charlotte e Phoenix. Vediamo la top-10 e la flop-10 dei rendimenti e a seguire anche le 5 migliori squadre nelle statistiche di attacco, difesa e rimbalzi.

Poche novità da segnalare anche nelle quote antepost per la vittoria finale dell’anello, una lavagna dove anche questa settimana troviamo i Boston Celtics al comando, davanti ai Denver Nuggets che puntano al bis, poi in seconda fila troviamo LA Clippers e Milwaukee Bucks. Con gli OKC Thunder e i Phoenix Suns si sale ampiamente in doppia cifra sopra @20 volte la posta.

Le quote danno l’MVP già in mano a Nikola Jokic, con Shai Gilgeous Alexander che si stacca. Cala la quota di Luka Doncic, che per molti meriterebbe questo titolo, ma non abbastanza visto che rimane alta @14 volte la posta.

Stessa cosa per gli altri Premi Individuali di stagione: Rudy Gobert domina @1.08 per il Difensore dell’anno, Tyrese Maxey si prende @1.33 per il Giocatore più migliorato, Malik Monk @1.12 ha in mano il 6° Uomo come DeMar DeRozan potrebbe vincere il Giocatore Clutch dell’anno. Anche per il coach i giochi sembrano chiusi con Mark Daigneault @1.23, anche se quel Jamahl Mosley @7 se lo sarebbe meritato.

