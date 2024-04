Pronostici NBA 2 aprile 2024. Questo martedì notte abbiamo nove partite di basket NBA che abbiamo analizzato con le stime più interessanti per le prop bet (prestazioni giocatori), con big match Golden State Warriors-Dallas Mavericks.

Pronostici NBA 2 aprile 2024: Big Match Golden State Warriors-Dallas Mavericks

Sfida delicata a Ovest, con i Mavericks saliti al 5° posto grazie a 7 vittorie di fila, tra cui la non scontata trasferta a Houston, con Dallas che ha vinto bene 125-107 contro i Rockets, grazie ai 47 punti con 12 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic. I Warriors invece sono al 10° posto, ma anche loro sono in una striscia vincente di 4 partite, col 117-113 a San Antonio con 33 punti di Stephen Curry (7/15 da tre). I Mavericks hanno vinto le prime 2 sfide stagionali contro i Warriors (2-0 ATS, O/U 1-1). Dallas è 5-0 ATS negli ultimi precedenti contro Golden State.

Draymond Green Over 13.5 Punti+Assist @1.95

Stima: 15.0 ⭐️⭐️⭐️

Come stime sulle prop bet segnaliamo Draymond Green Over 13.5 Punti+Assist @1.95. Green ha una stima di 15.0 P+A per oggi contro Daniel Gafford e Dallas che concedono 16.1 punti di media agli starting C avversari (a cui Gafford concede anche 3.9 tiri liberi di media). Green arriva da 32 P+A a San Antonio e ha una media stagionale di 14.88 punti+assist. Mavericks 20° difesa come punti concessi e 22° in assist. Attesi anche ritmi alti che dovrebbero aiutare Over, con Golden State che ha tenuto l’8° pace factor più elevato nelle ultime 20 trasferte mentre Dallas ha il 5° pace factor più elevato nelle ultime 25 partite.

Pronostici NBA 2 aprile 2024: Le altre sfide della notte

Toronto Raptors-LA Lakers: D.RUSSELL OVER 15.5 PUNTI @1.79

Stima: 19.0 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Torniamo sui punti di D’Angelo Russell che anche oggi ha una linea bassa rispetto alla stima, come è già successo la scorsa partita a Brooklyn (18), 5° Over nelle ultime 7 partite e 20.3 punti di media nelle ultime 10. Nelle ultime 5 partite Russell si è preso 9.6 triple di media (+2.7 rispetto alle sue medie stagionali). Toronto 24° difesa per punti concessi, 23° in FG% e 24° in 3P%. Nelle ultime 15 partite i Lakers sono la squadra che ha segnato di più (120.8) e hanno tenuto anche il pace factor più alto.

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: B.LOPEZ OVER 10.5 PUNTI @1.90

Stima: 12.1 ⭐️⭐️⭐️⭐️

A Washington contro Richaun Holmes gli starting C avversari tirano col 62.1% dal campo. Brook Lopez ha tirato inoltre con uno straordinario 48.9% da tre nelle ultime 15 partite (+14.2% rispetto alle sue medie stagionali). Lopez ha segnato 13 punti ad Atlanta per un giocatore da 12.35 punti di media stagionale. La difesa di Washington è la peggiore per punti concessi (123.0) e 29° in FG% (49.6%). Nel primo scontro stagionale di novembre Lopez ha segnato 16 punti e nel secondo scontro ha messo a referto una delle sue migliori prove stagionali con 39 punti a tabellino.

Miami Heat-NY Knicks: D.DIVINCENZO OVER 2.5 ASSIST @2.15

Stima: 3.7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

5 stelle per la quota di valore sugli assist di Donte Di Vincenzo che sarà uno degli osservati speciali dall’ottima difesa di Miami (4° come punti concessi) che però è mediocre sugli assist (15°). Nelle ultime 5 partite DiVincezo è stato utilizzatissimo con 40.8 minuti di media in campo. Nelle ultime 4 prestazioni ha sempre sfiorato Over fermandosi a 2 assist, ed era O/U 4-2 nelle precedenti 6 partite.

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: J.GREEN OVER 3.5 ASSIST @1.74

Stima: 3.8 ⭐️⭐️

Ancora gli assist di Jalen Green che ne ha serviti ben 7 a febbraio nel precedente contro Minnesota. Nelle ultime 5 trasferte ha servito 4.8 assist di media (in 38.6 minuti) e con l’assenza di Sengun ha preso sempre più importanza nel gioco di Houston che nelle ultime 20 trasferte ha tenuto anche il 5° pace factor più alto. Green è O/U 3-1 nelle ultime 4 (5-6-7-3) ed è O/U 6-4 nelle ultime 10 (4.2 di media), con i 4 Under che lo hanno visto sempre fermarsi ad un passo con 3 assist a referto.

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: V.WEMBANYAMA OVER 10.5 RIMBALZI @2.00

Stima: 11.4 ⭐️⭐️⭐️

Victor Wembanyama ha tenuto una media di 11.7 rimbalzi nelle ultime 15 partite (+1,3 rispetto alle sue medie stagionali). San Antonio nelle ultime 10 trasferte ha giocato il pace factor più alto e questo vuol dire più tiri e più possibilità a rimbalzo per il francese nello scontro con Jokic. Nell’ultima contro i Warriors Wemby si è fermato a 9 rimbalzi, ma prima contro NYK aveva chiuso con 20!

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: D.GARLAND OVER 14,5 PUNTI @1.74

Stima: 17,1 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Darius Garland in campo 33.1 minuti di media in trasferta quest’anno, in una stagione che lo vede segnare 18.02 punti di media. Garland arriva da 2 Under, ma prima aveva segnato 3 Over in 4 partite. La difesa dei Jazz è 29° come punti concessi ed è la peggiore in 3P% (nelle ultime 20 partite Cleveland è stata tra le squadre che hanno tirato di più da oltre l’arco). I Jazz sono inoltre la 2° squadra che manda più in lunetta le starting PG avversarie nelle partite giocate nello Utah.

Sacramento Kings-LA Clippers: I.ZUBAC OVER 18.5 PUNTI+RIMBALZI @1.95

Stima: 20.7 ⭐️⭐️⭐️

Ivica Zubac sta portando giù 9.1 rimbalzi di media in stagione e nelle ultime 10 partite ha tirato col 73.6% dal campo. 2 Over su 3 precedenti per Zubac quest’anno contro Sacramento. Zubac è O/U 4-2 nelle ultime 6 partite e ha una media stagionale di 20.66 Punti+Rimbalzi.

