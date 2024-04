Pronostici NBA 5-7 aprile 2024. La rubrica del fine settimana con le analisi di tutte le partite di basket NBA da venerdì a domenica notte, tante statistiche, analisi, consigli sulle prop bet (prestazioni giocatori NBA), oltre agli aggiornamenti delle quote anteposto.

Pronostici NBA 5-7 aprile 2024: le partite di venerdì

Charlotte Hornets-Orlando Magic: G.HARRIS OVER 6.5 PUNTI @1.83

Stima: 8.6 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Gary Harris sta tenendo un 38.9% da tre e gli Hornets sono la 3° squadra che concede più triple alle starting SG avversarie. 0 punti a New Orleans, ma prima doppio Over (14 e 8 punti) per un giocatore da 7.1 punti di media stagionale. Charlotte 21° difesa come punti concessi, 28° in FG% e 24° in 3PT%.

BONUS TREND: Magic Under 10-1 nei primi quarti.

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder

Non abbiamo segnalazioni di prop bet fare su questa partita.

BONUS TREND: Pacers 6-0 ATS dopo una sconfitta

Boston Celtics-Sacramento Kings

Anche su questa partita al momento non abbiamo particolari prop da segnalarvi e nemmeno bonus trend, ma vi segnaliamo forti movimenti di mercato e di analisti americani su una vittoria di doppia cifra di Boston (Celtics -9.5).

Chicago Bulls-NY Knicks: C.WHITE OVER 3.5 RIMBALZI @1.68

Stima: 4.6 ⭐️⭐️⭐️

O/U 7-3 per Cody White nelle ultime 10 e 4.6 rimbalzi di media stagionale che è anche la stima che ha oggi contro NYK. Ha portato giù 4 rimbalzi nel precedente al Madison Square Garden. La quota però regala poco e abbassa il valore. I Knicks concedono 5.22 rimbalzi di media alle SG avversarie.

Houston Rockets-Miami Heat: F.VANVLEET OVER 6.5 ASSIST @1.74

Stima: 8.1 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Ancora gli assist di Fred VanVleet che viaggia a 8.1 di media stagionale (la stima di oggi) in 35.4 minuti in campo. Nelle ultime 10 partite Houston ha giocato l’8° pace factor più elevato che ci aiuta sugli Over. VanVleet arriva dai 9 assist contro Golden State, 2° Over nelle ultime 3 partite. Nel precedente di gennaio VanVleet ha fatto Over (7 assist) a Miami.

BONUS TREND: Heat Under 16-4 in trasferta.

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: J.IVEY UNDER 20.5 PUNTI @1.83

Stima: 16.4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Cunningham e Fontecchio out, spazio a Jaden Ivey che però ha una stima molto più bassa rispetto alla linea alla guida del 2° peggior attacco NBA nelle ultime 10 trasferte, e anche con qualche problema di falli. Memphis gioca a ritmi abbastanza bassi ed è la squadra che concede meno punti alle starting SG avversarie (9.9) in casa. Ivey ha segnato solo 8 punti ad Atlanta e arriva da 7 Under di fila. 1 solo Over (con 21 punti al pelo) nelle ultime 13 prestazioni. Memphis 12° difesa per punti concessi, il primo aprile ha subito 20 punti da Ivey (Under).

BONUS TREND: Grizzlies 2-8 ATS in casa da favoriti in stagione.

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs. V.WEMBANYAMA UNDER 26,5 PUNTI @1.73

Stima: 22.2 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Victor Wembanyama ha avuto problemi di falli nelle ultime 5 trasferte e i Pelicans hanno tenuto l’8° pace factor più lento nelle ultime 5 partite. Il francese ha una media stagionale di 21.1 punti e ha segnato 6 Under nelle ultime 10. Sempre Under per Wemby nei 2 precedenti stagionali contro New Orleans (16 e 17 punti), con i Pelicans che hanno l’8° miglior difesa per punti concessi, la 4° in FG% e la 1° in 3PT%.

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: D.GAFFORD OVER 7.5 RIMBALZI @2.05

Stima: 8.3 ⭐️⭐️

Rischiosa, ma quota di valore @2+ per Daniel Gafford che ha una stima di 8.3 rimbalzi. Nell’ultima partita contro Atlanta solo 3 rimbalzi, ma in quella prima 8, indovinate contro chi? Golden State! I Warriors che concedono quasi 10 rimbalzi di media in stagione alle PF avversarie.

BONUS TREND: Mavericks 0-9-1 ATS nei primi quarti in casa.

Utah Jazz-LA Clippers: I.ZUBAC OVER 24.5 PUNTI+RIMBALZI @1.90

Stima: 27.6 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Nelle ultime 10 partite Zubac si è preso 10 tiri esatti di media (+2.4 rispetto alle sue medie stagionali) e nelle ultime 5 è stato in campo 31.8 di media (+5.6). Sarà marcato da Omer Yurtseven contro cui i centri avversari in stagione tirano col 63.7%. I Jazz hanno avuto uno dei pace factor più alti nelle ultime partite, ad aiutarci con gli Over, e in generale hanno la 29° difesa per punti concessi. 2 Over nelle ultime 3 prestazioni di Zubac (28.6 P+R di media) e 30 P+R nell’ultimo scontro con i Jazz.

Pronostici NBA 5-7 aprile 2024: le partite di sabato

Proiezioni non ancora disponibili. Collegati prossimamente…

Pronostici NBA 5-7 aprile 2024: le partite di domenica

Proiezioni non ancora disponibili. Collegati prossimamente…

Statistiche e Betting Trend

Questa settimana non ci occupiamo dei rendimenti nelle scommesse ATS visto che sono da segnalare poche variazioni, ma approfondiamo il discorso delle prestazioni giocatori NBA fornendovi una serie di dati importantissimi per indirizzarvi in questa tipologia di scommesse.

Sul fronte dei rendimenti segnaliamo solo velocemente il crollo totale di Toronto, anche sotto il punto di vista del betting. 14 sconfitte di fila, tra cui il recente -48 contro MIN, terza partita stagionale persa con 40+ punti di scarto finale, un record (negativo) per i canadesi. Senza Scottie Barnes e Jakob Poeltl (ma anche Chris Boucher e Gary Trent Jr) e con RJ Barrett ed Immanuel Quickley spesso assenti i Raptors sono crollati. Toronto ha chiuso il mese di marzo e iniziato aprile con 1-16 nelle ultime 17 partite, e anche un tremendo 3-14 ATS. Chi ha scommesso contro i canadesi ultimamente ha fatto dei bei soldini (+9.74 unità).

Ora vediamo le migliori e le peggiori difese, ruolo per ruolo, dalla Point Guard al Centro, e statistica per statistica, con i tre più importanti riferimenti, ovvero punti, rimbalzi ed assist (aggiornamento al 04/05/2024).

Point Guard Bet

Over per le PG contro MIL (a sorpresa male la difesa di ORL contro questo ruolo) e Under contro CHI, seguita da MIN. Queste due squadre sono tra le migliori anche sui rimbalzi concessi alle PG avversarie (dietro solo a NO) mentre WAS è la squadra che concede più rimbalzi (anche qui male MIL terzultima). Under assist delle PG contro LAC (anche qui tra le migliori c’èMIN) e Over contro WAS che è nettamente la peggiore qui. Nel complesso: miglior difesa contro PG: Minnesota. Peggiore: MIL.

⬆️Migliori difese (Punti)

CHICAGO 19.93 punti (42.3% FG%, 34.1% 3PT%)

MINNESOTA 20.58 punti (41.2% FG%, 31.5% 3PT)

DALLAS 20.59 punti (44.4% FG%, 36.7% 3PT%)

🔻Peggiori difese (Punti)

MILWAUKEE 30.14 punti (48.7% FG%, 34.2% 3PT%)

SAN ANTONIO 28.48 punti (47.6% FG%, 40.5% 3PT%)

ORLANDO 27.70 punti (44.8% FG%, 34.4% 3PT%)

⬆️Migliori difese (Rimbalzi)

NEW ORLEANS 4.80 reb

CHICAGO 4.89 reb

MINNESOTA 5.13 reb

🔻Peggiori difese (Rimbalzi)

WASHINGTON 7.27 reb

BOSTON 7.20 reb

MILWAUKEE 6.92 reb

⬆️Migliori difese (Assist)

LA CLIPPERS 7.38 ast

GOLDEN STATE 7.55 last

MINNESOTA 7.56 ast

🔻Peggiori difese (Assist)

WASHINGTON 11.00 ast

TORONTO 9.80 ast

NY KNICKS 9.60 ast

Shooting Guard Bet

In questo ruolo la migliori difesa in assoluto è NYK (1° in punti e rimbalzi e 4° anche in assist). La peggiore DAL che va male sia su punti che rimbalzi contro questo ruolo, anche se la squadra che concede più punti alle SG è GSW che non fa bene nemmeno lei a rimbalzo. Contro questo ruolo si riprende anche ORL.

⬆️Migliori difese (Punti)

NY KNICKS 20.91 punti (43.7% FG%, 35% 3PT%)

PHILADELPHIA 22.19 punti (43.5% FG%, 34% 3PT%)

MINNESOTA 22.87 punti (41.6% FG%, 36.6% 3PT%)

🔻Peggiori difese (Punti)

GOLDEN STATE 31.76 punti (44.8% FG%, 35.5% 3PT%)

DALLAS 31.00 punti (46.2% FG%, 38.4% 3PT%)

PORTLAND 30.93 punti (46.6% FG%, 35.4% 3PT%)

⬆️Migliori difese (Rimbalzi)

NY KNICKS 5.22 reb

INDIANA 5.98 reb

ORLANDO 6.25 reb

🔻Peggiori difese (Rimbalzi)

PORTLAND 9.09 reb

DALLAS 8.98 reb

LA LAKERS 8.32 reb

⬆️Migliori difese (Assist)

ORLANDO 4.39 ast

BOSTON 4.64 ast

PHILADELPHIA 4.70 ast

🔻Peggiori difese (Assist)

PORTLAND 7.73 ast

NEW ORLEANS 7.14 ast

DALLAS 6.98 ast

Small Forward Bet

BOS fa tirare le SF avversarie sotto al 40% dal campo, un numero microscopico. Al contrario UTA fa tirare questo ruolo quasi col 48%, concedendo la bellezza di 33 punti. Molto forti nel complesso contro questo ruolo anche NO (unica presente in tutte le top-3) e PHX mentre vanno molto male WAS e CHI, ma pure BKN non esce nelle flop-3, ma nel complesso (Punti, Rimbalzi e Assist) i Nets soffrono molto questo ruolo.

⬆️Migliori difese (Punti)

BOSTON 23.98 punti (39.9% FG%, 31.8% 3PT%)

LA CLIPPERS 24.17 punti (46.3% FG%, 35.5% 3PT%)

NEW ORLEANS 24.36 punti (45.7% FG%, 38.2% 3PT%)

🔻Peggiori difese (Punti)

UTAH 33.00 punti (47.6% FG%, 40.7% 3PT%)

WASHINGTON 32.09 punti (48.8% FG%, 37.8% 3PT%)

CHICAGO 32.07 punti (46.6% FG%, 37.4% 3PT%)

⬆️Migliori difese (Rimbalzi)

PHOENIX 7.84 reb

NEW ORLEANS 8.36 reb

PORTLAND 8.52 reb

🔻Peggiori difese (Rimbalzi)

WASHINGTON 12.11 reb

CHICAGO 11.09 reb

TORONTO 10.77 reb

⬆️Migliori difese (Assist)

PHOENIX 4.05 ast

NEW ORLEANS 4.32 ast

Oklahoma City 4.45 ast

🔻Peggiori difese (Assist)

CHARLOTTE 6.79 ast

CHICAGO 6.74 ast

UTAH 6.41 ast

Power Forward Bet

Le PF tirano sopra al 53% dal campo contro ATL! DAL fa anche peggio col 52.4%. A sorpresa la squadra che concede meno punti a questo ruolo è SA (Wemby effect?). Dietro segue un altra sorpresa, TOR che è anche quella che concede meno rimbalzi. Non è segnalata nelle top-3 dei flop, ma segnaliamo LAC che fa molta fatica contro le PF avversarie anche se nel complesso la peggiore è ATL (in flop 3 in tutte le categorie).

⬆️Migliori difese (Punti)

SAN ANTONIO 18.64 punti (47.6% FG%, 34.8% 3PT%)

TORONTO 19.11 punti (51.9% FG%, 39.6% 3PT%)

BROOKLYN 19.41 punti (50% FG%, 39.4% 3PT%)

🔻Peggiori difese (Punti)

ATLANTA 26,84 punti (53.3% FG%, 37.9% 3PT%)

PHOENIX 26.50 punti (50.1% FG%, 38.1% 3PT%)

DALLAS 25.98 punti (52.4% FG%, 31.8% 3PT%)

⬆️Migliori difese (Rimbalzi)

TORONTO 8.27 reb

CLEVELAND 8.33 reb

BROOKLYN 8.77 reb

🔻Peggiori difese (Rimbalzi)

CHICAGO 11.93 reb

OKLAHOMA CITY 11.61 reb

ATLANTA 11.57 reb

⬆️Migliori difese (Assist)

MEMPHIS 2.86 ast

CLEVELAND 3.19 ast

NY KNICKS 3.20 ast

🔻Peggiori difese (Assist)

ATLANTA 4.57 ast

LA CLIPPERS 4.60 ast

GOLDEN STATE 4.50 ast

Center Bet

LAC si riprende prontamente contro i Centri avversari a cui concede appena 10.2 punti di media. Bene anche MIN che inoltre fa tirare poco sopra il 25% da tre i lunghi avversari. Anche qui troviamo WAS tra le peggiori mentre SA a due facce, la migliore contro le SF avversarie, la 2° peggiore contro i centri…Contro CHA i centri tirano quasi col 63% dal campo! Non è nelle flop-3, ma segnaliamo anche i problemi del frontcourt di IND (contro i Pacers attenzione alle doppie-doppie dei centri avversari e i Pacers sono tra i peggiori anche come assist). Contro Miami giocate Under assist dei centri (meno di 2 concessi di media).

⬆️Migliori difese (Punti)

LA CLIPPERS 10.26 punti (50.7% FG%, 40.0% 3PT%)

MINNESOTA 11.18 punti (52.1% FG%, 25.8% 3PT%)

PHOENIX 12.51 punti (57.3% FG%, 37% 3PT%)

🔻Peggiori difese (Punti)

WASHINGTON 18,55 punti (59.4% FG%, 31.7% 3PT%)

CHARLOTTE 17.69 punti (62.9% FG%, 37.2% 3PT%)

PHILADELPHIA 16.65 punti (57.5 FG%, 33.6% 3PT%)

⬆️Migliori difese (Rimbalzi)

PHOENIX 7.7 reb

LA CLIPPERS 7.90 reb

MINNESOTA 7.96 reb

🔻Peggiori difese (Rimbalzi)

WASHINGTON 13.40 reb

SAN ANTONIO 12.14 reb

MEMPHIS 11.93 reb

⬆️Migliori difese (Assist)

MIAMI 1.91 ast

NY KNICKS 2.02 ast

MINNESOTA 2.29 ast

🔻Peggiori difese (Assist)

MILWAUKEE 3.48 ast

INDIANA 3.35 ast

DETROIT 3.34 ast

