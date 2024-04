Pronostici NBA 9 aprile 2024. Dopo la giornata di pausa per la finale di College Basket, torna la pallacanestro americana dei pro con un palinsesto pieno da 14 partite, con tanti big match, su tutti Boston Celtics-Milwaukee Bucks, ma anche LA Lakers-Golden State Warriors e Phoenix Suns-LA Clippers a Ovest.

Pronostici NBA 9 aprile 2024: Big match Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Al Fiserv Forum sfida tra le due big di Eastern Conference, anche se una è in crisi nera, l’altra continua ad andare a gonfie vele. La crisi è ovviamente quella dei Bucks che hanno perso 6 delle ultime 7 partite, con diversi ko arrivati anche contro alcune delle squadre più deboli della lega su cui erano nettamente favoriti in doppia cifra, e ora Milwaukee rischia di perdere anche il 2° posto se non si sveglia. I Celtics hanno invece già in mano la #1 di Eastern Conference, e arrivano da 5 vittorie di fila, oltre ad essere 2-1 in stagione contro i Bucks (ma 3-0 ATS per Milwaukee nelle scommesse, con O/U 1-2). Entrambe le vittorie dei Celtics sono arrivate al TD Garden, mentre i C’s hanno perso qui a Milwaukee.

Tra i protagonisti speriamo di trovare al meglio Jayson Tatum (non ha giocato domenica per un problema fisico, e viaggia a 27.0 punti a sera) ma anche Giannis Antetokounmpo che non ha giocato venerdì a Toronto, anche se poi è tornato contro i Knicks, ma non è bastato (28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist per il greco). Nello scontro più recente del 20 marzo Tatum ha segnato 31 punti nella vittoria dei Celtics mentre per i Bucks (senza Giannis) arrivarono 32 punti di Damian Lillard.

Noi ci concentriamo però su Kristaps Porzingis OVER 16.5 PUNTI @1.71 per un giocatore che ha una stima di 18.2 per oggi contro la difesa di Milwaukee, 22° per punti concessi e 28° in tiri. Solo 12 punti per l’unicorno contro Portland, ma prima 14 Over di fila su questa linea. Porzingis nelle ultime 5 partite ha tirato col 58.9% dal campo (56.7% da tre). Brook Lopez in stagione sta concedendo la bellezza di 12 tiri di media agli starting C avversari.

Pronostici NBA 9 aprile 2024: le altre sfide della notte

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: C.CUNNINGHAM OVER 3.5 RIMBALZI @1.71

Stima: 4.5⭐️⭐️⭐️

Cade Cunningham ha una media stagionale di 4.3 rimbalzi e una stima a 4.5 per oggi contro Philadelphia che ha la 22° efficenza a rimbalzo. Nelle ultime 5 partite Cunningham ha fatto 4 Over e nelle ultime 12 ha portato giù 5.2 rimbalzi di media. 4.3 rimbalzi di media in stagione per Cunningham contro Philadelphia (O/U 2-1).

Atlanta Hawks-Miami Heat: D.MURRAY OVER 4.5 RIMBALZI @1.74

Stima: 5.4⭐️⭐️

5.2 rimbalzi di media stagionale per Dejounte Murray (5.8 nelle ultime 10). Murray gioca 35.6 minuti di media. Atlanta ha il 4° pace Factor più alto che aiuta gli Over, anche sui rimbalzi. Murray è O/U 4-2 nelle ultime 6 partite e ha tenuto una media di 5.3 rimbalzi in stagione contro Miami (O/U 2-1)

Chicago Bulls-NY Knicks: J.HART OVER 0.5 3PT @2.50

Stima: 1.2⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Ci riproviamo perché la quota non ha il valore quasi senza senso della scorsa partita @3.30, ma rimane molto alta su Josh Hart con almeno una tripla a referto, come poi ha fatto qualche giorno fa a Milwaukee facendoci incassare. 0.99 triple realizzate di media per Hart in stagione e 41.1% da oltre l’arco nelle ultime 5 trasferte. Hart è stato in campo tanto nelle ultime 15 (39.3 minuti) e potrà trovare almeno una tripla a referto contro Chicago che è la squadra in assoluto che concede il numero più alto di tiri da tre agli avversari, ed è 17° in 3P% (36.7%). Nel precedente di inizio mese a Chicago Hart non si è preso triple, giocando solo 11 minuti, ma a gennaio chiuse un 1/2 dalla lunga distanza, partendo dalla panchina contro i Bulls.

Houston Rockets-Orlando Magic: P.BANCHERO UNDER 24.5 PUNTI @1.79

Stima: 21.9⭐️⭐️⭐️⭐️

22.5 punti di media per Banchero in stagione, 20.9 nelle ultime 10 (O/U 2-8). I Magic hanno uno dei pace Factor più bassi della lega. Houston è la squadra che fa tirare peggio da tre le starting PF avversarie (21.7%) e in generale i Rockets hanno la 12° difesa per punti concessi, 8° in FG% e 4° in 3P%. Nel primo scontro stagionale (giocato in casa) Banchero si è fermato a 12 punti contro Houston.

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: V.WEMBANYAMA OVER 4.5 STOPPATE @2.25

Stima: 4.9⭐️⭐️

L’attacco dei Grizzlies è quello che subisce più stoppate quest’anno e al primo scontro Wembanyama ha stoppato 8 volte contro Memphis. Linea ovviamente difficile per un giocatore da 3.55 stoppate di media, ma che ha superato questa linea in 2 delle ultime 3 (7-3-9) ed è O/U 5-5 (4.5 stoppate di media) nelle ultime 10. Giocata da 50-50, @2+ è un azzardo per valore.

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: R.GOBERT OVER 28.5 P+R @1.83

Stima: 31.1⭐️⭐️⭐️

Frontcourt di Washington pessimo, e infatti Gobert ha una stima ben più alta rispetto alla linea proposta su Punti+Rimbalzi. Gobert gioca quasi 34 minuti di media, col 65.5% dal campo in questa stagione, per 26,5 Punti+Rimbalzi a sera, ma nell’ultima ha chiuso con 34 contro i Lakers. A gennaio ha dominato con 19+16 contro Washington che è la peggior difesa per punti concessi (29° in FG%) e la peggiore anche come efficenza a rimbalzo. I Wizards sono senza tanti giocatori, qui il rischio è rappresentato dal garbage che potrebbe portare a risparmiare il francese, e questo toglie almeno una stella nella fiducia, ma numeri alla mano è un Over che ci sta.

Utah Jazz-Denver Nuggets: T.HENDRICKS OVER 14,5 P+R @1.90

Stima: 17.8⭐️⭐️⭐️

Anche qui Punti+Rimbalzi su Taylor Hendricks che arriva da 2 Under, ma prima aveva segnato 4 Over di fila (O/U 6-2 nelle precedenti 8). Nelle ultime 5 partite ha tirato col 64.7% da oltre l’arco e ha giocato 30.6 minuti di media nelle ultime 5 in casa (+11.2 rispetto alle sue medie stagionali). Denver è la 5° peggior difesa da tre contro le starting PF avversarie. Hendricks ha portato giù anche 5.4 rimbalzi difensivi di media nelle ultime 10 prestazioni interne (+1.9 rispetto alle sue medie stagionali in casa). Utah ha giocato il 4° pace factor più alto nelle ultime 25 partite interne.

LA Lakers-Golden State Warriors: D.GREEN OVER 19.5 PRA @1.86

Stima: 23.1⭐️⭐️⭐️⭐️

Draymond Green ha una media stagionale di 21.7 Punti+Rimbalzi+Assist. Arriva da 3 Under, ma precedentemente aveva segnato 6 Over in 7 partite. Nelle ultime 5 prestazioni ha tirato col 55.3% dal campo (+6.9 rispetto alle sue medie stagionali) e i Lakers sono una delle squadre che concede più triple alle starting PF avversarie. Sotto l’aspetto dei rimbalzi ne ha portati giu 2.0 di media offensivi nelle ultime 5 (+0.6 rispetto alle sue medie stagionali) e serve quasi 6 assist a sera in stagione. Green ha segnato 3 Over su 3 in stagione contro i Lakers (31-20-33). Entrambe le squadre hanno tenuto pace factor alti di recente, ritmi che ci dovrebbero aiutare con gli Over. Lakers (con James e Davis sempre in GDT), hanno la 23° difesa per punti concessi, 26° come assist e 17° come efficenza a rimbalzo, tutti indicatori positivi verso l’Over di Green.

Phoenix Suns-LA Clippers: P.TUCKER OVER 2.5 RIMBALZI @2.45

Stima: 3.3 ⭐️⭐️⭐️

Un altro azzardo ma con quota @2+ di assoluto valore per una giocata da 50-50, con PJ Tucker che ha una media stagionale di 2.68 rimbalzi, e oggi ha addirittura una stima a 3.3 contro i Suns che hanno avuto anche il 3° pace factor più elevato nelle ultime 15 partite, ad aiutarci con gli Over. Per LAC rimane fuori Leonard e Tucker potrebbe trovare ancora un pò di spazio (circa 15 minuti di media nelle ultime 3).

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: T.MURPHY OVER 14,5 PUNTI @1.86

Stima: 17.4⭐️⭐️⭐️⭐️

Trey Murphy III si è preso 9.4 triple di media nelle ultime 10 trasferte (+1.6 rispetto alle sue medie stagionali) e ha giocato 36.4 minuti nelle ultime 5 prestazioni (+7.5). Portland è la squadra che difende peggio sulle starting SG avversarie che lasciano tirare col 51.5% dal campo. Murphy è andato più del solito in lunetta nelle ultime 10 (3.3 tiri liberi di media) e New Orleans ha avuto un pace factor abbastanza elevato nelle 10 trasferte più recenti, tutti piccoli aspetti che però sommati tra loro diventano importanti e contribuiscono ad andare su Over punti di Murphy, contro la difesa di Portland che è anche 26° in FG% e a cui Murphy ha segnato 20 punti nel precedente del mese scorso (7/13 dal campo con 4/8 da tre). Altri 24 punti Murphy li segnò (in soli 29 minuti) anche nel precedente di febbraio (7/10 dal campo e 5/8 da tre), nonostante soli 93 punti totali di New Orleans che vinse una partita a ritmi molto bassi.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.