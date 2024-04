Pronostici NBA 12-14 aprile 2024. Siamo arrivati all’ultima weekend Edition della regular season di basket americano. Si gioca solo venerdì (con tutte e 30 le squadre in campo) e domenica, ultima giornata che definirà la griglia finale delle squadre ammesse alla post-season e di quelle che dovranno passare attraverso il Play-in Tournament.

Pronostici NBA 12-14 aprile 2024: le partite di venerdì

Andiamo a vedere le stime più interessanti sulle tante partite in programma venerdì notte, con tutte e trenta le franchigie di Basket NBA in campo.

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: P.SIAKAM OVER 0.5 3PT @2.00

Stima: 1.0⭐️⭐️⭐️

45.8% da tre nelle ultime 10 partite per Paskal Siakam. Nelle ultime 5 partite i Cavaliers hanno concesso 6.1 triple di media alle starting PF avversarie (4° dato più alto della lega). 0 triple per Spicy-P nell’ultima a Toronto, ma prima 2 Over di fila e O/U 5-2 nelle precedenti 7 prestazioni. Cleveland ottima difesa interna ma più modesta dal perimetro (21° in 3P%).

NY Knicks-Brooklyn Nets: D.DIVINCENZO OVER 3.5 3PT @1.86

Stima: 4.4⭐️⭐️⭐️

Ieri Donte Di Vincenzo ci ha fregato fermandosi a 17 punti su linea 17.5, la stessa che ha oggi e sono buoni ancora i punti (stima 19.1), ma noi vi segnaliamo in particolare le triple questa volta. La difesa di Brooklyn non è male, ma è 21° in 3P% e in questa stagione i Nets sono la 2° squadra che fa tirare più triple alle starting SG avversarie (6.2). Di Vincenzo arriva da 2 Under al pelo (3-3) ma prima aveva segnato 7 Over in 8 prestazioni e nel precedente del 23 marzo contro i Nets aveva chiuso con 31 punti e 4/13 da tre.

Miami Heat-Toronto Raptors: J.BUTLER OVER 25.5 PUNTI+RIMBALZI @1.90

Stima: 27.8⭐️⭐️⭐️

Si avvicinano i playoffs e quando si entra in clima da post-season gli Heat, e Jimmy Butler, aumentano i giri del motore. Butler in stagione ha una media di 26.3 Punti+Rimbalzi, arriva da un Under (16) ma prima aveva segnato 2 netti Over (31-34). Toronto 24° difesa per punti concessi, 25° in FG%, 26° in 3P% e 26° anche come efficenza a rimbalzo, tutti ottimi dati per Butler che inoltre ha tirato col 45.4% anche da tre nelle ultime 15 partite. I Raptors in casa sono la squadra che concede più punti alle starting SF avversarie (23.9) e i canadesi si avviano verso il finale di una stagione deludente, e con tanti giocatori out.

Memphis Grizzlies-LA Lakers: D.RUSSELL OVER 15.5 PUNTI @1.72

Stima: 18.8⭐️⭐️⭐️⭐️

D’Angelo Russell si è preso 10 triple tonde tonde di media nelle ultime 10 prestazioni e i Lakers nelle ultime 20 hanno avuto il miglior attacco della NBA (120.9). Russell arriva da 2 Under, ma prima aveva segnato 6 Over in 7 partite, compresi i 23 a Memphis il 27 marzo (aveva superato la linea con 24 punti anche nel primo scontro stagionale con i Grizzlies). I Grizzlies in casa sono la 2° squadra che concede più punti alle starting PG avversarie (22.8).

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: V.WEMBANYAMA DOPPIA DOPPIA @1.62

Stima: 23.8+11.8⭐️⭐️⭐️

Nell’ultima, in casa, contro il possibile MVP (Jokic), mi aspetto che l’alieno francese farà una nella prova e le stime lo danno ampiamente in doppia doppia con punti e rimbalzi. Nel precedente di inizio mese Wemby ha chiuso un 23+15 (e anche 8 assist e 9 stoppate!!!) contro i Nuggets, sfiorando una clamorosa quadrupla doppia, altro che doppia-doppia! Wembanyama arriva dal modesto 18+7 a Memphis, dove ha giocato qualche minuto in meno del solito, e prima aveva sempre chiuso in DD le 3 precedenti prestazioni.

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: C.MCCOLLUM UNDER 25.5 PUNTI @1.87

Stima: 20.8⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Rating massimo a 5 stelle per l’Under di CJ McCollum che ha una stima poco sopra al ventello, ma oggi gli sono richiesti 26 punti. Va detto che CJ arriva da 5 netti over, ed è on-fire, ma nelle precedenti 5 partite (e in 15 su 17) non aveva mai superato questa linea. La difesa dei Warriors è 9° sia in FG% che in 3P%. McCollum, che rimane un giocatore da 19.3 punti di media stagionale, si è fermato a 14 nel precedente di gennaio a Golden State e anche in casa, ad inizio stagione, non era andato oltre i 19 punti contro i Warriors. Diciamo infine che i Pelicans nelle ultime 15 partite hanno tenuto il 6° pace factor più basso della lega, un dato che ci aiuta con gli Under.

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: S.HENDERSON UNDER 9.5 ASSIST @1.66

Stima: 6.1⭐️⭐️⭐️⭐️

Tante assenze per Portland, ma la linea di 9.5 assist rimane alta per il rookie dei Blazers che arriva da 2 Over importanti (15-12), ma prima aveva segnato 7 Under in 8 prestazioni, e nelle ultime 10 la sua media rimane sotto linea a 8.3 assist a sera. In queste partite recenti di Henderson va segnalata anche la prestazione a Houston dove ha chiuso con 4 assist. I Rockets sono la 2° miglior squadra come assist concessi agli avversari (24.4).

Pronostici NBA 12-14 aprile 2024: le partite di domenica

Anche domenica tutte e trenta le squadre sono in campo per quest’ultima giornata di regular season 2023-24 di NBA. Analisi non ancora disponibili, collegati prossimamente.

Statistiche e Betting Trends

Nell’ultima settimana le scommesse migliori sono risultate quelle sui Favoriti in Trasferta (62,5% ATS) e gli Over sui punti totali (58.2%). Per quanto riguarda le singole squadre sono sempre gli Orlando Magic i migliori su cui puntare con 62.5% di linee coperte ATS, ma dietro sono saliti moltissimo i Dallas Mavericks (60%) in questo ottimo finale di stagione. Al contrario non cambia la peggior squadra nelle scommesse, gli Atlanta Hawks con appena un 35% di linee coperte, peggio anche dei Charlotte Hornets (41.2%).

Gli Atlanta Hawks hanno un altro primato, quello di miglior squadra da Over (O/U 45-35), davanti a LA Lakers (O/U 45-34-1) e OKC Thunder (O/U 45-34-1). La miglior squadra da Under è invece quella dei Denver Nuggets (O/U 32-47-1), seguiti da vicino dai Miami Heat (O/U 33-47) e dai Phoenix Suns (O/U 35-45). Gli Indiana Pacers sono la squadra che segna di più in attacco (122.9) e che ha i ritmi più alti (pace factor), davanti ai Boston Celtics (120.3), con Tatum e compagni che sono anche i migliori come margine medio, unici in doppia cifra con +11.09 punti a partita, un dato davvero impressionante, specialmente se si considera che al 2° posto in questa statistica ci sono i Minnesota Timberwolves staccati con quasi la metà di margine rispetto ai C’s (+6.81), con Gobert e compagni che hanno la miglior difesa (106.3 punti concessi di media), davanti a NY Knicks (108.0) e Orlando Magic (108.4).

In negativo l’attacco dei Memphis Grizzlies, quello che segna di meno (105.5) mentre la difesa peggiore è quella dei Washington Wizards (122.8). La squadra che ha perso con lo scarto medio più pesante sono i Charlotte Hornets, unici con un passivo in doppia cifra (-10.21). In 2° posizione troviamo anche qui i negativi Washington Wizards (-9.38), poi non possono mancare nemmeno Detroit Pistons (-9.21) e Portland Trail Blazers (-8.65) in questa pessima stagione.

Quote Antepost: in arrivo il play-in tournament

Il prossimo impegno della NBA è il Play-in Tournament, la novità ormai assimilata nelle ultime stagioni, che mette di fronte, in un mini torneo, le classificate dalla 7° alla 10° posizione nelle due conference (le prime 6 a Est e le prime 6 a Ovest sono invece già di diritto alla post-season e ai playoffs ufficiali). Il torneo di ammissione ai playoffs si giocherà dal 16 al 19 aprile e ovviamente per le quote dobbiamo ancora aspettare, ma facciamo un pò il punto della situazione anche qui.

Nel momento in cui scriviamo questa è la situazione (vedi immagine sopra) particolarmente frizzante a Ovest dove i New Orleans Pelicans devono difendere il 6° posto che vale l’accesso diretto, e nel weekend sono chiamati alle sfide contro Warriors e Lakers, proprio le due squadre che al momento si affronterebbero al primo turno, e questo significa che sicuramente avremo un playoffs senza Steph Curry o LeBron James! I Kings, con l’ultima pesante sconfitta interna proprio contro i Pelicans, sono sicuri di dover passare dal play-in, resta solo da capire se riusciranno a strappare la #7 ai Phoenix Suns, una posizione che vale un non scontato fattore campo. Per la #1 a Ovest situazione apertissima con almeno 5 squadre che possono ancora vincere la conference, anche se i Denver Nuggets hanno un vantaggio netto su Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder.

A Est la situazione è più delineata, nel senso che Chicago Bulls ed Atlanta Hawks sanno già che dovranno affrontarsi al primo turno, con probabile fattore campo per Chicago. Davanti però Philadelphia 76ers e Miami Heat hanno ancora qualche speranza di riagganciare la top-6 su Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. La certezza, ormai da tempo, è la #1 dei Boston Celtics che al momento hanno un vantaggio di 13 partite sui Milwaukee Bucks, con Giannis e compagni in crisi e che devono sempre stare attenti a non farsi superare nel rush finale dai NY Knicks di un super Jalen Brunson.

Vediamo però gli aggiornamenti delle principali quote antepost, aprendo ovviamente con la lavagna più importante, quella della vittoria finale dell’anello, dove proprio i Boston Celtics @2.80 sui Denver Nuggets @4 volte la posta per la vittoria in back to back. Dietro il resto del gruppo è staccato, con LA Clippers @8 e Milwaukee Bucks @9 in seconda fascia, ma non del tutto convincenti.

I sorprendenti Oklahoma City Thunder @15 fanno da spartiacque con i Philadelphia 76ers @23, che con un Joel Embiid ritrovato tornano a fare paura. Alla stessa quota troviamo una delle squadre in maggior crescita a Ovest, i Dallas Mavericks di Luka Doncic e Kyrie Irving, mentre a Est come squadra in forma, e possibile sorpresa, segnaliamo i NY Knicks @36 di cui discutavamo anche nel canale Telegram. Un pò snobbati i Minnesota TImbewolves @31, che anche senza KAT si stanno giocando il primo posto fino alla fine, hanno un ottimo Anthony Edwards, e una delle migliori difese della lega.

Praticamente già virtualmente assegnati i premi individuali, ad iniziare dal MVP dove torna a dominare Nikola Jokic, che ha lasciato per un turno lo scorso anno, ma è subito tornato sul trono del miglior giocatore. Allo stesso modo aspettiamo solo la conferma per Viktor Wembanyama Rookie dell’anno, due segnalazioni antepost che vi avevamo fatto nel preseason (Jokic @5, Wemby @1.75). Le quote per il ROY sono addirittura state tolte, ma sono microscopiche anche quelle per il difensore dell’anno (anche qui un ritorno di un dominatore di questo premio nelle ultime stagioni, e anche in questo caso parliamo di un francese, Rudy Gobert), Più Migliorato (Tyrese Maxey), e 6° Uomo (Malik Monk) mentre per il giocatore Cluntch c’è qualche piccola speranza per DeMar DeRozan @3, ma anche qui abbiamo un giocatore che domina la lavagna, e si tratta di Steph Curry @1.40. Per molte settimane sembrava che SGA potesse vincere l’MVP, questo non è successo, ma ad OKC i Thunder dovrebbero consolarsi col premio per il miglior Allenatore dell’anno con Mark Daigneault.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.