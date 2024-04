Video Bracket NBA 2024. Vediamo tutte le previsioni di Guru in questo video, dalle prime serie al via da sabato, fino alle Finals. Boston Celtics da una parte e Denver Nuggets dall’altra sembrano le squadre da battere, sarà davvero così. C’è anche una free pick antepost su una vincente di serie al primo turno.

Video Bracket NBA 2024: tutte le previsioni, dai primi turni alle Finals

Ecco tutte le previsioni in vista di questi playoffs di Basket NBA, dai First Round, alle Finals, passando per semifinali e finali di conference. Vediamo anche gli aggiornamenti delle scommesse pre-season, le quote antepost e anche un ulteriore free pick di Guru su una vincente di serie al primo turno (LA Clipper-Dallas Mavericks).

