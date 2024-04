Pronostici NBA 22 aprile 2024. Questa notte si giocano tre partite dei playoffs di basket NBA, le gare 2 tra Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, NY Knicks-Philadelphia 76ers e Denver Nuggets-LA Lakers.

Pronostici NBA 22 aprile 2024: le sfide del lunedì

Arriviamo da un ottima domenica se ci avete seguito sui nostro canali TELEGRAM, non solo quello VIP (3-1 nei consigli principali) ma anche nel free con un 2 su 2 nelle stime sulle prop bet e anche il consiglio su Luka Doncic, per un 3 su 3 con le prestazioni giocatori.

Veniamo ora alle partite del lunedì. Ecco il programma della notte di playoffs NBA. Attenzione al fattore campo: le prime 8 partite hanno visto sempre vincere la squadra di casa, con anche un ottimo 7-1 ATS (OKC è stata l’unica a vincere senza coprire lo spread nelle scommesse). Se consideriamo anche la NHL siamo 14-0 per le squadre di casa. Se vogliamo esagerare considerando anche i play-in NBA, gli home team sono 19-1 nelle post-season di NBA ed NHL.

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic (GARA 2)

Date: Monday, April 22

Matchup: Southeast vs Central

Venue: Rocket Mortgage FieldHouse

Location: Cleveland, OH

Time-TV: ESPN, 1:00 p.m. ET

CAVALIERS

SU: 48-34

ATS: 39-43

O/U: 40-41-1

PPG: 112.6

OPPG: 110.2

QUOTE: @51 (Finals) – @17 (Conference) – @1.25 (Serie)

MAGIC

SU: 47-35

ATS: 51-31

O/U: 37-44-1

PPG: 110.5

OPPG: 108.4

QUOTE: @161 (Finals) – @66 (Conference) – @4.10 (Serie)

New York Knicks-Philadelphia 76ers

Date: Monday, April 22

Matchup: Atlantic

Venue: Madison Square Garden

Location: New York, NY

Time-TV: TNT, 7:30 p.m. ET

KNICKS

SU: 50-32

ATS: 44-37-1

O/U: 37-45

PPG: 112.8

OPPG: 108.2

QUOTE: @19 (Finals) – @8 (Conference) – @1.35 (Serie)

76ERS

SU: 47-35

ATS: 48-33-1

O/U: 35-47

PPG: 114.6

OPPG: 111.5

QUOTE: @31 (Finals) – @11 (Conference) – @3.25 (Serie)

Denver Nuggets-LA Lakers

Date: Monday, April 22

Matchup: Pacific vs Northwest

Venue: Ball Arena

Location: Denver, CO

Time-TV: TNT, 10:00 p.m. ET

NUGGETS

SU: 57-25

ATS: 39-43

O/U: 35-47

PPG: 114.9

OPPG: 109.6

QUOTE: @4 (Finals) – @2.35 (Conference) – @1.13 (Serie)

LAKERS

SU: 49-33

ATS: 44-38

O/U: 36-45-1

PPG: 118.0

OPPG: 117.4

QUOTE: @30 (Finals) – @15 (Conference) – @5.90 (Serie)

Pronostici NBA 22 aprile 2024: le migliori prestazioni giocatori

CLE-ORL: D.MITCHELL OVER 4.5 ASSIST @1.77

Stima: 5.4⭐️⭐️⭐️⭐️

In stagione Donovan Mitchell serve 6.2 assist di media in casa, in 35.3 minuti. Cleveland ha tenuto il 10° pace factor più alto nelle ultime 10 partite. In gara 1 si è fermato a 3 assist, ma prima aveva segnato 3 Over di fila e O/U 5-1 nelle precedenti 6. Sarà il principale osservato dalla comunque buona difesa di Orlando che dovrà trovare contro misure dopo avergli concesso 30 punti in gara 1, e questo potrebbe portare Spida a servire qualche assist in più questa notte, avvicinandosi alle sue medie stagionali (anche se i Magic sono 1° per assist concessi e questo abbassa un pò stime e fiducia).

NYK-PHI: K.OUBRE JR OVER 11.5 PUNTI @1.72

Stima: 14.2⭐️⭐️⭐️

Nelle ultime 5 trasferta si è preso 7.6 tiri di media (+1.6 rispetto alle sue medie stagionali), realizzando 2.6 triple (+1.0) e giocando 38.4 minuti (+7.0), tutti indicatori favorevoli per Over con Kelly Oubre Jr che nelle ultime 10 partite è andato in lunetta anche 4.5 volte a sera (+1.1). In gara 1 si è fermato a 10 punti, 3° Under di fila, ma prima 7 Over di fila (22.2 di media) e che in stagione segna 15.3 punti a sera.

DEN-LAL: D.RUSSELL OVER 15.5 PUNTI @1.78

Stima: 18.1⭐️⭐️⭐️⭐️

13 punti in gara 1 (tirando però con un tremendo 6/20 dal campo e 1/9 da tre), ma prima doppio Over a New Orleans, per un giocatore da quasi 18 punti a sera, circa la stima che ha per oggi. Nelle ultime 10 partite D’Angelo Russell si è preso 9.6 triple (+2.4 rispetto alle sue medie stagionali), ed è stato in campo 37.6 nelle ultime 5. I Lakers hanno avuto l’attacco più prolifico e il 2° pace factor più elevato nel finale di stagione (ultime 25 partite). Speriamo di ritrovare il Russell da 17 punti del precedente di regular season di marzo contro Denver.

