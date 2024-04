Pronostici NBA 23 aprile 2024. Questo martedì notte si giocano tre partite valide per le prime serie dei playoffs di Basket NBA. Si giocano le gare 2 di: Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns, Milwaukee Bucks-Indiana Pacers ed LA Clippers-Dallas Mavericks. Analisi, quote, statistiche e le stime sulle prestazioni giocatori (prop bet).

Pronostici NBA 23 aprile 2024: le partite di martedì

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns (GARA 2)

Date: Tuesday, April 23

Matchup: Pacific vs Northwest

Venue: Target Center

Location: Minneapolis, MN

Time-TV: TNT, 7:30 p.m. ET

TIMBERWOLVES

SU: 56-26

ATS: 41-41

O/U: 41-40-1

PPG: 113.0

OPPG: 106.5

QUOTE: @19 (Finals) – @8 (Conference) @1.56 (Serie)

SUNS

SU: 49-33

ATS: 36-46

O/U: 36-45-1

PPG: 116.2

OPPG: 113.2

QUOTE: @33 (Finals) – @12 (Conference) – @2.40 (Serie)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers (GARA 2)

Date: Tuesday, April 23

Matchup: Central

Venue: Fiserv Forum

Location: Milwaukee, WI

Time-TV: NBA TV, 8:30 p.m. ET

BUCKS

SU: 49-33

ATS: 35-46-1

O/U: 40-41-1

PPG: 119.0

OPPG: 116.4

QUOTE: @17 (Finals) – @8 (Conference) @1.43 (Serie)

PACERS

SU: 47-36

ATS: 45-37-1

O/U: 42-40

PPG: 123.3

OPPG: 120.2

QUOTE: @131 (Finals) – @51 (Conference) @2.85 (Serie)

LA Clippers-Dallas Mavericks (GARA 2)

Date: Tuesday, April 23

Matchup: Southwest vs Pacific

Venue: Crypto.com Arena

Location: Los Angeles, CA

Time-TV: TNT, 10:00 p.m. ET

CLIPPERS

SU: 51-31

ATS: 38-44

O/U: 37-45

PPG: 115.6

OPPG: 112.3

QUOTE: @15 (Finals) – @6.50 (Conference) – @1.70 (Serie)

MAVERICKS

SU: 50-32

ATS: 48-34

O/U: 36-45-1

PPG: 117.9

OPPG: 115.6

QUOTE: @21 (Finals) – @10.50 (Conference) – @2.15 (Serie)

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA 23 aprile 2024: le migliori prop bet

MIN-PHX: N.REID OVER 10.5 PT @1.80

Stima: 12.3⭐️⭐️

13.44 punti di media stagionale, saliti a 15.8 nelle ultime 10 con O/U 7-3. Naz Reid ha segnato 12 punti in gara 1 contro Phoenix, 3° Over nelle ultime 4 partite. Nelle ultime 10 prestazioni Reid si è preso 12.7 tiri a sera (+2.2 rispetto alle sue stesse medie stagionali), convertendo anche 2.9 triple nelle ultime 10 in casa. Reid nelle ultime 5 è andato in lunetta 3 volte di media con i tiri liberi (+1.2).

MIL-IND: T.HALIBURTON OVER 18.5 PT @1.77

Stima: 20.7⭐️⭐️⭐️

Molto male gara 1 per Tyrese Haliburton che ha segnato solo 9 punti, ma ai Pacers servirà anche lui per provare a giocarsela contro Milwaukee che ha sempre in dubbio Giannis. Haliburton rimane comunque un giocatore da 20 punti a sera in stagione, e oggi ha una proiezione di quasi 21 punti. Arriva da 2 Under, ma prima aveva segnato 5 Over in 7 partite su questa linea. I Bucks sono sempre la squadra che concede più punti alle starting PGs avversarie (21.7) e Indiana gioca il 2° pace factor più alto, che ci aiuta con gli Over.

LAC-DAL: J.HARDEN UNDER 19.5 PT @1.86

Stima: 16.7⭐️⭐️⭐️

Avevamo dato Under anche in gara 1, ma il Barba ha giocato una grande partita anche a livello realizzativi. Rimane comunque un giocatore da 16.7 punti di media in stagione, la stima che ha anche oggi, nonostante Leonard rimanga in forse per LAC. Harden aveva chiuso la stagione con 15 Under e 2 soli Over su questa linea punti che inoltre non aveva mai superato nei 3 precedenti contro i Mavericks (17-8-14).

LAC-DAL: K.IRVING OVER 4.5 AST @2.00

Stima: 5.3⭐️⭐️⭐️

In questa partita vi diamo due idee, con anche Kyrie Irving che ha sfiorato Over in gara 1 con 4 assist, molti bruciati da un Doncic pessimo nel primo tempo. Irving viaggia a 5.0 assist di media quest’anno in trasferta, dove Dallas ha il 5° pace factor più elevato. Nelle ultime 5 partite Irving ha giocato 40 minuti di media.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.