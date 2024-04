Pronostici NBA 30 aprile 2024. Sono tre i match del martedì notte di Playoffs Basket NBA che siamo andati ad analizzare con statistiche e consigli per le scommesse sulle migliori prestazioni giocatori (prop bet) di: NY Knicks-Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers-Orlando Magic e Milwaukee Bucks-Indiana Pacers.

Veniamo ora alle partite del martedì. Ecco il programma della notte di playoffs NBA.

NY KNICKS-PHILADELPHIA PHILLIES (GARA 5)

Date: Tuesday, April 30

Matchup: Atlantic

Venue: Madison Square Garden

Location: New York, NY

Time-TV: TNT, 7:30 p.m. ET

KNICKS

SU: 50-32

ATS: 44-37-1

O/U: 37-45

PPG: 112.8

OPPG: 108.2

QUOTE: @14 (Finals) – @5 (Conference) – @1.10 (Serie)

76ERS

SU: 47-35

ATS: 48-33-1

O/U: 35-47

PPG: 114.6

OPPG: 111.5

QUOTE: @66 (Finals) – @26 (Conference) – @7.50 (Serie)

CLEVELAND CAVALIERS-ORLANDO MAGIC (GARA 5)

Date: Tuesday, April 30

Matchup: Southeast vs Central

Venue: Rocket Mortgage FieldHouse

Location: Cleveland, OH

Time-TV: NBA TV, 8:00 p.m. ET

CAVALIERS

SU: 48-34

ATS: 39-43

O/U: 40-41-1

PPG: 112.6

OPPG: 110.2

QUOTE: @76 (Finals) – @22 (Conference) – @1.58 (Serie)

MAGIC

SU: 47-35

ATS: 51-31

O/U: 37-44-1

PPG: 110.5

OPPG: 108.4

QUOTE: @171 (Finals) – @42 (Conference) – @2.45 (Serie)

MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS (GARA 5)

Date: Tuesday, April 30

Matchup: Central

Venue: Fiserv Forum

Location: Milwaukee, WI

Time-TV: TNT, 9:30 p.m. ET

BUCKS

SU: 49-33

ATS: 35-46-1

O/U: 40-41-1

PPG: 119.0

OPPG: 116.4

QUOTE: @96 (Finals) – @42 (Conference) – @10 (Serie)

PACERS

SU: 47-36

ATS: 45-37-1

O/U: 42-40

PPG: 123.3

OPPG: 120.2

QUOTE: @46 (Finals) – @12 (Conference) – @1.06 (Serie)

Pronostici NBA 30 aprile 2024: le migliori prestazioni giocatori

NY Knicks-Philadelphia 76ers: D.DIVINCENZO OVER 11.5 PUNTI @1.71

Stima: 15.7⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

NY Knicks-Philadelphia 76ers: D.DIVINCENZO OVER 17.5 PUNTI+RIMBALZI+ASSIST @1.74

Stima: 23.9⭐️⭐️⭐️⭐️

Vi segnaliamo Donte Di Vincenzo molto appoggiato e con stime da Over su tutte le principali stats: punti, assist e rimbalzi, in particolare i punti dove ha una stima di 15.7, ma anche il totale quasi a 23 PRA. Nelle ultime 15 partite DiVincenzo si è preso 16.7 tiri di media e ben 11.4 triple nelle ultime 10 in casa. Philadelphia concede il 46.2% da tre alle starting SG avversarie (4° peggior dato NBA). A livello rimbalzi Donte ne ha portati giù 4.2 di media in difesa nelle ultime 5 partite in casa (+1.3 rispetto alle sue stesse medie stagionali). DiVincenzo arriva da un paio di under su punti e pra, ma rimane un giocatore da 15.3 punti di media stagionale e anche 21.55 PRA, tutte medie ampiamente sopra le richieste di oggi.

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: J.ALLEN UNDER 28.5 PUNTI+RIMBALZI @1.87

Stima: 25.2⭐️⭐️⭐️⭐️

Ritmi molto bassi tra queste due squadre, e ottime difese, non facilitano gli Over, nemmeno per Jarrett Allen che ha chiuso con 30 Punti+Rimbalzi in gara 4, ma prima si era fermato a 23. Orlando in difesa è 4° per punti concessi (107.6), 2° in FG e ha anche la miglior efficenza a rimbalzo.

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: B.PORTIS UNDER 12.5 RIMBALZI @1.95

Stima: 10.4⭐️⭐️⭐️⭐️

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: B.LOPEZ OVER 1.5 3PT @1.68

Stima: 2.5⭐️⭐️⭐️

Bucks con le spalle al muro, servirà anche il miglior Brook Lopez che nelle ultime 5 prestazioni interne si è preso 3.2 triple (+1.0 rispetto alle sue medie stagionali). In trasferta Myles Turner concede un altissimo 43.9% da oltre l’arco agli starting C avversari. Nell’ultima partita Lopez ha chiuso con 3 triple a referto, e in questa serie ne aveva segnate ben 6 in gara 2 a Milwaukee. Giannis rimane in dubbio, ma la linea rimbalzi di Bobby Portis rimane troppo elevata, specialmente per un giocatore spesso con problemi di falli che ne limitano il minutaggio. Dopo l’exploit da 18 rimbalzi di gara 3 (unico Over nella serie), Portis si è fermato a 3 rimbalzi in gara 4, e ha superato questa linea solo in 1 delle ultime 14 prestazioni.

