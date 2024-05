Pronostici NBA Finali Conference. Abbiamo le finaliste di Eastern Conference (Celtics-Pacers) e di Western Conference (Timberwolves-Mavericks). Eliminati i campioni in carica di Denver, i Celtics sono sempre più favoriti per l’anello. Vediamo tutti gli aggiornamenti delle quote antepost, le analisi delle serie che ci attendono e il programma completo.

Pronostici NBA Finali Conference: Celtics-Pacers e Est

Boston Celtics-Indiana Pacers

BOSTON CELTICS

SU: 64-18

ATS: 43-38-1

O/U: 37-44-1

PPG: 120.6

OPPG: 109.2

INDIANA PACERS

SU: 47-36

ATS: 45-37-1

O/U: 42-40

PPG: 123.3

OPPG: 120.2

Programma completo

Game 1 May 21, 2024 8 p.m. TD Garden

Game 2 May 23, 2024 8 p.m. TD Garden

Game 3 May 25, 2024 8:30 p.m. Gainbridge Fieldhouse

Game 4 May 27, 2024 8 p.m. Gainbridge Fieldhouse

Game 5 (If Necessary) May 29, 2024 8 p.m. TD Garden

Game 6 (If Necessary) May 31, 2024 8 p.m. Gainbridge Fieldhouse

Game 7 (If Necessary) June 2, 2024 8 p.m. TD Garden

Precedenti stagionali

Nov 1, 2023 Indiana 104 @ Boston 155 (-13) O/U 233.5 (259 OVER)

Dec 4, 2023 Boston 112 (-4.5) @ Indiana 122 O/U 245 (234 UNDER)

January 6, 2024 Boston 118 (-7) @ Indiana 101 O/U 250 (219 UNDER)

January 8, 2024 Boston 131 (-3) @ Indiana 133 O/U 246.5 (264 OVER)

January 30, 2024 Boston (-8) 129 @ Indiana 124 O/U 249 (253 UNDER)

Giocatore chiave

Tyrese Haliburton ha segnato 21 punti, 7 assist e 4 rimbalzi di media nella serie contro i Knicks in cui ha tirato col 53.8% dal campo e il 43.9% da tre. In 4 sfide stagionali contro la solida difesa dei Celtics, Haliburton ha tenuto una media di 15.8 punti col 41.1% dal campo (32.1% da tre), 5.3 rimbalzi ma anche 9.0 assist (1.8 palle rubate).

Previsione: CELTICS IN 6 (4-2)

I Pacers, un pò aiutati dalla fortuna visti i tanti infortuni delle squadre che li hanno affrontati, potrebbero continuare a fare valere in parte il fattore campo e allungare almeno a 6 partite questa serie; allo stesso modo i Celtics si presentano come la squadra da battere e si inizierà al TD Garden, dove la serie potrebbe anche concludersi in caso di gara 7 decisiva. Gli uomini di coach Mazzulla hanno il miglior differenziale punti (+11.3), 3P (+3.8), rimbalzi (+9.1) e stoppate (+3.0), vi basta? Boston è avanti 3-2 in stagione contro Indiana. Va detto che i Pacers hanno un punto di forza innegabile nella panchina, con i vari TJ McConnell, Obi Toppin e Ben Sheppard che nei primi 2 Round di playoffs hanno messo insieme 432 punti, pensate che al 2° posto in questa classifica ci sono i Mavs, ma con appena 294 punti. Dall’altra parte Boston ha un quintetto migliore, ed è arrivata fin qui senza faticare, è più riposata, e tutto questo senza Kristaps Porzingis che potrebbe saltare anche le prime 2 partite di questa serie, ma quando tornerà sarà un altro tassello da mettere al fianco di Tatum e Brown.

Pronostici NBA Finali Conference: Timberwolves-Mavericks a Ovest

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks

MINNESOTA TIMBERWOLVES

SU: 56-26

ATS: 41-41 ATS

O/U: 41-41

PPG: 113.0

OPPG: 106.5

DALLAS MAVERICKS

SU: 50-32

ATS: 48-34

O/U: 36-46

PPG: 117.9

OPPG: 115.6

Precedenti stagionali:

Jan. 31, 2024 Target Center 121-87 Timberwolves UNDER (Karl-Anthony Towns 29 punti)

Jan. 7, 2024 American Airlines Center 115-108 Mavericks UNDER (Anthony Edwards 36)

Dec. 28, 2023 Target Center 118-110 Timberwolves PUSH (Anthony Edwards 44)

Dec. 14, 2023 American Airlines Center 119-101 Timberwolves UNDER (Luka Doncic 39)

Giocatori chiave:

Per Minnesota Anthony Edwards sta segnando 28.9 punti di media in 11 partite di playoffs nel 2024, tirando col 50.4% dal campo e quasi il 40% da tre, e aggiungendo 6.2 rimbalzi, 5.9 assist e 1.7 palle rubate, Ant-Man è indubbiamente la stella di Minnesota. Per i Mavericks è facile dire Luka Doncic, ma il vero ago della bilancia potrebbe essere il suo partner principale, Kyrie Irving, che in 12 partite di playoffs ha viaggiato con 21.1 punti a sera (48.2% dal campo e 44% da tre), 5.4 assist e 4.0 rimbalzi (1.4 palle rubate).

Previsione: TIMBERWOLVES IN 7 (4-3)

Minnesota avanti 3-1 in stagione contro Dallas (anche se in due di queste 4 sfide non c’era Doncic per i Mavs). Difficile fare una previsione qui su chi passerà, probabilmente si arriverà a gara 7 ancora una volta, e prendiamo i Timberwolves che hanno dalla loro il fattore campo, e hanno dimostrato di poter completare grandi imprese, come l’eliminazione dei campioni in carica grazie ad una rimonta storica. La difesa di Minnesota ha tenuto bene su Murray, dovrà fare lo stesso con Doncic (36.5 punti col 50% al tiro in 2 sfide stagionali contro Minnesota) e il frontcourt con Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns e Naz Reid potrà avere la meglio alla lunga su quello di Dallas.

Quote Antepost: Celtics favoriti per l’anello

L’eliminazione dei campioni in carica di Denver rilancia le ambizioni della sorpresa Minnesota, ma allo stesso tempo fa calare ulteriormente le quote antepost per l’anello a Boston. Noi tifiamo Celtics che abbiamo preso nel pre stagione @5.50. Sorprendenti Timberwolves, ma sorprendenti anche i Dallas Mavericks che arrivano in finale a Ovest, e soprattutto gli Indiana Pacers che battono i Knicks (incerottati e che perdono anche Brunson) al Madison Square Garden e sono ancora imbattuti in casa in questi playoffs (6-0). Attenzione alla cenerentola Indiana che si gioca nettamente staccata dalle altre nelle quote antepost.

Per MVP delle Finals l’effetto Celtics spinge ovviamente la propria stella, Jayson Tatum, ad essere favorito su Anthony Edwards, ma è intrigante anche Luka Doncic @6. Vediamo anche le quote per MVP delle finali di conference, e qui la quota di Luka Doncic scende @2.75, ma rimane interessante su Bet365. Chiudiamo infine con le quote antepost sul risultato esatto delle serie di finale di conference secondo Snai.

