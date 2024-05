Pronostici NBA Finals 2024. Dal 6 giugno inizia la serie più attesa per gli appassionati di Basket, la finalissima per l’anello che quest’anno vedrà di fronte di favoriti Boston Celtics ai sorprendenti Dallas Mavericks. Vediamo l’anteprima con tutto quello che c’è da sapere su questa serie finale.

Pronostici NBA Finals 2024: Boston Celtics

Dopo aver dominato la Eastern Conference in regular season, i Boston Celtics si sono sbarazzati dei Miami Heat in 5 partite, dei Cleveland Cavaliers in altre 5 partite, poi hanno strapazzato gli Indiana Pacers con uno sweep da 4-0. In queste 14 partite di playoffs i Celtics hanno tenuto un 7-7 ATS a livello scommesse, con O/U 8-6.

L’attacco di Boston è 2° per punti segnati (120.6) e percentuale da tre punti (38.8%) mentre in difesa Boston è 5° per punti concessi (109.2) e 2° in percentuale dal campo con cui fanno tirare gli avversari (45.3%).

Ecco il rendimento del roster di Boston, considerando solo le partite di playoffs. L’uomo chiave è ovviamente Jayson Tatum che come vedremo è anche favorito nelle lavagne per MVP delle Finals. 26.0 punti di media in questi playoffs, ma Boston può contare anche su Jaylen Brown che gli ha soffiato il titolo di miglior giocatore nelle finali a Est, e si attende anche il rientro di Kristaps Porzingis, con l’esperto Jrue Holiday uomo in più, difensivamente e non solo, senza dimenticare anche l’apporto, a volte fondamentale, di Derrick White.

Pronostici NBA Finals 2024: Dallas Mavericks

Sulle ali dell’entusiasmo i Dallas Mavericks arrivano alle Finals, nonostante partissero solo con il seed #5 a Ovest. La prima cosa da dire è che in post-season Dallas ci ha messo 3 partite in più di Boston per arrivare alla finalissima: ha superato in 6 partite i Clippers, in 6 partite anche OKC mentre con Minnesota è andata sorprendentemente meglio, con i Timberwolves, che erano i favoriti dai pronostici, superati in 5 partite.

Dallas ha il 7° attacco per punti segnati (117.9) e la 20° difesa per punti concessi (115.6). Un altro matchup che i Mavericks sulla carta pagano rispetto ai Celtics è l’efficenza a rimbalzo, ma nelle ultime partite contro Minnesota anche il gioco del frontcourt dei Mavs è migliorato molto, soprattutto la protezione del canestro.

Anche qui vediamo il rendimento di tutto il roster di Dallas, analizzando solo le partite di post-season. Chiaramente Luka Doncic è il faro, ma sarà importante, anzi determinante, l’apporto di Kyrie Irving, giocatore esperto che sa come affrontare una serie finale e supportare il talento sloveno, anche per Dallas non ha le opzioni di cui dispone Boston e sarà quindi vitale che la coppia di stelle faccia la differenza, come ha fatto in finale di Western Conference.

Schedule Basket NBA Finals e precedenti stagionali

NBA FINALS SCHEDULE

Game 1 Thursday, June 6, 2024 8:30 p.m. TD Garden

Game 2 Sunday, June 9, 2024 8 p.m. TD Garden

Game 3 Wednesday, June 12, 2024 8:30 p.m. American Airlines Center

Game 4 Friday, June 14, 2024 8:30 p.m. American Airlines Center

Game 5 (if necessary) Monday, June 17, 2024 8:30 p.m. TD Garden

Game 6 (if necessary) Thursday, June 20, 2024 8:30 p.m. American Airlines Center

Game 7 (if necessary) Sunday, June 23, 2024 8 p.m. TD Garden

Le squadre si sono sfidate 2 volte in regular season con doppio successo dei Celtics (come tanto di 2-0 ATS nelle scommesse). Ecco i risultati dettagliati:

March 1, 2024 (TD Garden) 138-110 Celtics

Top scorer: Luka Doncic, Mavericks (37 punti)

Spread: -8.5 Celtics

O/U 237.5 (248 punti totali, OVER)

Jan. 22, 2024 (American Airlines Center) 119-110 Celtics

Top Scorer: Jayson Tatum, Boston Celtics (39 punti)

Spread: -2.5 Celtics

O/U 240.5 (229 punti totali, UNDER)

Quote Antepost: tutti i numeri delle NBA Finals

Vediamo tutte le quote antepost e le prime linee per queste Finals. Per gara 1 Celtics favoriti con -6.5 punti di handicap in casa e linea O/U a 214.5 punti totali.

VITTORIA ANELLO

Boston Celtics @1.45

Dallas Mavericks @2.85

GARE TOTALI

5 Games @3.10

6 Games @3.10

7 Games @3.30

4 Games @6.00

RISULTATO ESATTO SERIE

Boston Celtics 4-0 @7.50

Boston Celtics 4-1 @4.10

Boston Celtics 4-2 @5.80

Boston Celtics 4-3 @5.10

Dallas Mavericks 4-0 @23.00

Dallas Mavericks 4-1 @12.00

Dallas Mavericks 4-2 @6.50

Dallas Mavericks 4-3 @9.00

QUOTE TOP SCORER SERIE

Luka Doncic Dallas Mavericks @1.71

Jayson Tatum Boston Celtics @3.10

Jaylen Brown Boston Celtics @11.00

Kyrie Irving Dallas Mavericks @13.00

Kristaps Porzingis Boston Celtics @36.00

Derrick White Boston Celtics @66.00

Jrue Holiday Boston Celtics @101.00

PJ Washington Dallas Mavericks @121.00

QUOTE MAGGIOR NUMERO TRIPLE

Luka Doncic (Mavericks) @2.10

Derrick White (Celtics) @4.40

Kyrie Irving (Mavericks) @6.50

Jayson Tatum (Celtics) @9.50

Kristaps Porzingis (Celtics) @19

Jrue Holiday (Celtics) @24

Jaylen Brown (Celtics) @24

PJ Washington (Mavericks) @24

QUOTE MAGGIOR NUMERO ASSIST

Luka Doncic (Mavericks) @1.15

Jayson Tatum (Celtics) @10.50

Kyrie Irving (Mavericks) @17.00

Jrue Holiday (Celtics) @25.00

Derrick White (Celtics) @31.00

QUOTE MAGGIOR NUMERO RIMBALZI

Jayson Tatum (Celtics) @1.90

Luka Doncic (Mavericks) @2.55

Dereck Lively (Mavericks) @12.00

Kristaps Porzingis (Celtics) @20.00

Daniel Gafford (Mavericks) @21.00

Al Horford (Celtics) @61.00

Jaylen Brown (Celtics) @61.00

PJ Washington (Mavericks) @96.00

QUOTE MVP FINALS

Jayson Tatum Boston Celtics @1.80

Luka Doncic Dallas Mavericks @3.10

Jaylen Brown Boston Celtics @7.00

Kyrie Irving Dallas Mavericks @21.00

Derrick White Boston Celtics @36.00

Kristaps Porzingis Boston Celtics @51.00

Jrue Holiday Boston Celtics @56.00

