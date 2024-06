Pronostici NBA Finals gara 1. Finalmente si inizia con la serie finalissima che ci dirà chi vincerà l’anello e il Larry O’Brian Trophy tra i favoriti Boston Celtics e i Dallas Mavericks di Doncic e Irving che si presentano da underdogs. Vediamo le analisi e le quote più interessanti, con i consigli per le scommesse sul Basket NBA.

Pronostici NBA Finals gara 1: le analisi su Boston Celtics-Dallas Mavericks

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2024 prendono il via le Nba Finals tra Boston Celtics e Dallas Mavericks. Dopo aver visto l’anteprima con tante analisi e statistiche per questa serie, oggi andiamo a vedere più nel dettaglio gara 1 e i consigli per le scommesse. Boston Celtics e Dallas Mavericks si affronteranno al meglio delle sette partite, I Celtics hanno il vantaggio del campo, avendo ottenuto nella stagione regolare 64 successi, contro i 50 dei Mavericks. Questo significa che l’eventuale gara sette si giocherebbe sul parquet amico di Boston, il TD Garden.

I Boston Celtics sono arrivati all’ultimo atto confermando i pronostici di inizio stagione. La regular season si è dipanata senza grandi complicanze, mentre nella fase ad eliminazione diretta sono arrivati i successi in serie su Miami Heat (4-1), i Cleveland Cavaliers (4-1) e gli Indiana Pacers (4-0). Insomma, un percorso lineare e le uniche due sconfitte sono arrivate curiosamente nel fortino amico. In trasferta, invece, 6 vittorie su 6.

I Dallas Mavericks, invece, hanno raggiunto queste Finals ribaltando con continuità il fattore campo. Dopo il successo per 4-2 sui Los Angeles Clippers, al termine di una sfida che alla vigilia si preannunciava molto equilibrata, sono arrivate le vittorie contro Oklahoma City (stesso punteggio) e Minnesota Timberwolves (4-1).

Pronostici NBA Finals gara 1: le stelle, i coach e le statistiche storiche

In questi playoffs, nonostante non sia al 100% per un problema al ginocchio, ha brillato la stella di Luka Doncic, che in caso di vittoria di Dallas sarà su tutti il favorito per il titolo di MVP. Ad aiutare lo sloveno c’è Kyrie Irving, ma anche Daniel Gafford e PJ Washington, senza dimenticare l’apporto della panchina grazie all’esperienza di coach Jason Kidd, esperienza in generale, non alle Finals, visto che sia lui che Joe Mazzulla sono alla prima esperienza alla finalissima.

Ai Celtics è andata sempre di lusso fin qui, poiché tutte le rivali hanno dovuto rinunciare a qualche stella, sia prima sia durante la fase ad eliminazione ma questo non toglie meriti ad un gruppo guidato da Jayson Tatum e Jaylen Brown (mvp delle finali a Est), poiché tutto il roster a disposizione di coach Joe Mazzulla ha fatto la sua parte. Tra gli altri elementi dei bianco verdi che hanno tanta voglia di rivalsa c’è sicuramente Al Horford, giunto alle Finals all’età di 38 anni, e Kristaps Porzingis, che non gioca da gara-3 con Miami.

A livello statistico i Celtics vanno a caccia del 18° titolo della loro storia per superare così i Lakers, che si trovano appaiati a quota 17, ma anche per rompere un digiuno che va avanti dal lontano 2008, visto che Boston ha perso entrambe le finali del 2010 e del 2022. Sono 6, invece, le finali giocate a Est negli ultimi 8 anni. I Mavericks sono invece alla terza finale della loro storia, dopo quella persa nel 2006 e quella vinta nel 2011, in entrambi i casi contro Miami.

Precedenti. In questa stagione i precedenti sono stati entrambi vinti dai biancoverdi: 119-100 a Dallas il 22 gennaio, 138-110 l’1 marzo a Boston, con i Celtics che allungano a 4 la striscia vincente contro i Mavs, dopo aver perso tutte e 4 le sfide antecedenti. Sono in tutto 86 i precedenti tra Boston Celtics e Dallas Mavericks, non tanti visto che si tratta di franchigie appartenenti a due Conference Diverse; il bilancio pende attualmente dalla parte di Boston per 46-40.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Programma completo e guida TV NBA Finals 2024

Tutte le partite della serie saranno trasmesse in diretta TV in Italia solo per gli abbonati a Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento è live sulle piattaforme di Sky Go, Now o tramite l’account Nba League Pass.

SCHEDULE NBA FINALS 2024

Boston – Dallas #1 – Venerdì 7 giugno ore 2.30

Boston – Dallas #2 – Lunedì 10 giugno ore 2.00

Dallas – Boston #3 – Giovedì 13 giugno ore 2.30

Dallas – Boston #4 – Sabato 15 giugno ore 2.30

Boston – Dallas #5 (eventuale) – Martedì 18 giugno ore 2.30

Dallas – Boston #6 (eventuale) – Venerdì 21 giugno ore 2.30

Boston – Dallas #7 (eventuale) – Lunedì 24 giugno ore 2.00

Quote Antepost Boston Celtics-Dallas Mavericks

Secondo gli esperti e gli analisti dei bookmakers i Celtics dovrebbero conquistare il diciottesimo anello, diventando così la franchigia più vincente nella storia della lega. Il loro trionfo oscilla tra 1,44 e 1,45 in lavagna contro il 2,80 dei Mavericks. Fra i risultati esatti della serie, in pole il 4-1 e il 4-3 per Boston a 4,25, seguiti dal 4-2 a 5,50. Il colpo di Dallas per 4-2 invece vale 6 volte la giocata.

Secondo i betting analyst, Luka Doncic e Jayson Tatum saranno i trascinatori delle loro squadre e si sfideranno per il titolo di MVP finals: l’ala di Boston è in vantaggio a 1,80, lo sloveno segue a 2,50 volte la posta.

Ricordiamo che ad inizio stagione avevamo giocato uno stake pieno su Boston @5.50 quindi abbiamo un pò di margine per coprire su Dallas, sì perché riteniamo che i Mavericks se la potranno giocare e anche vincere l’anello. Vero che Doncic non è al 100% col ginocchio, ma vero anche che la coppia con Irving sulla carta si fa preferire a quella formata da Tatum e Brown, inoltre anche per i Celtics ci sarà da vedere come rientrerà Porzingis. Il supporting cast, punto debole di Dallas, è cresciuto tantissimo con i vari Gafford e Washington. I Celtics sono arrivati fin qui giocando qualche partita in meno, ma soprattutto senza vedere sfide visto che hanno avuto la fortuna di incrociare sempre avversari con le proprie stelle fuori o non al meglio. Dallas potrebbe quindi arrivare più in ritmo e copriamo su DALLAS VINCE ANELLO @2.85.

Seguici ogni giorno la MLB sul TELEGRAM di Betting Maniac

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Quest’anno avremo tre esperti di Baseball che ci daranno analisti, studi e ovviamente scommesse. Oltre a Guru e Morfeo c’è la new entry Snowsharks, e torna anche il nostro mitico ed esclusivo Metodo F5 per vincere con le scommesse di Baseball MLB sui Primi 5 Inning. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB