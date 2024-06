Pronostici NBA Finals gara 2. Domenica notte tornano in campo al TD Garden Boston Celtics-Dallas Mavericks, per gara 2 dopo il dominio della squadra di Mazzulla nel primo atto della finalissima di basket americano. Vediamo analisi, quote, consigli per le scommesse, statistiche e le prop bet (prestazioni giocatori) che vi consigliamo per questo match di NBA.

Pronostici NBA Finals gara 2: analisi della partita

In gara 1 al TD Garden non c’è stata storia, con i Celtics che hanno dominato i Mavericks. Niente ruggine per la squadra di coach Mazzulla che è riuscita a fermare l’attacco di Dallas, lasciando molti tiri a Luka Doncic, ma non la possibilità di creare gioco, tanto che lo sloveno ha chiuso con 1 solo assist, un dato che a memoria non ricordiamo su quel minutaglie, e lo diciamo perchè avevamo consigliato Doncic Over 8.5 assist. La stella di Dallas ha chiuso però con 30 punti e 10 rimbalzi, a tradirlo è stato il compagno Kyrie Irving con 12 punti e 6/19 al tiro. Irving è ora 0-11 nelle ultime sfide contro Boston personalmente.

Dall’altra parte ci hanno pensato Jayson Tatum e Jaylen Brown a guidare i Celtics, ma anche Kristaps Porzingis che ha fugato i dubbi sulle sue condizioni al rientro dopo 10 partite di assenza (20 punti in 21 minuti). Dallas riuscirà a ribattere? Ricordiamo che i Mavericks non hanno mai perso 2 partite di fila in questi playoffs, ma oggi sono dati ancora sfavoriti con +7.5 punti di spread in appoggio.

Statistiche. I Mavericks in gara 1 hanno tirato con un imbarazzante 26% da tre, e gli 89 punti segnati sono stati il loro dato più basso in queste post-season, forzando Under sulla linea a 214.5 punti totali, riproposta anche per oggi. Boston e Dallas sono Under 7-2-1 negli ultimi precedenti, anche se i Celtics hanno superato alo loro Team Total in 5 degli ultimi 7 scontri diretti contro la difesa di Dallas.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA Finals gara 2: stime e scommesse prestazioni giocatori

Oggi come consiglio vi diamo TATUM OVER 14,5 RIMBALZI+ASSIST @1.76. Jayson Tatum ha chiuso con 15+ Rimbalzi+Assist in 12 partite su 15, con una media di 16.3 in questi playoffs che è circa anche la stima di oggi (16.4). In gara 1 ha guidato Boston in assist potenziali e occasioni a rimbalzo e ha chiuso con 11+5.

Seguici ogni giorno la MLB sul TELEGRAM di Betting Maniac

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Quest’anno avremo tre esperti di Baseball che ci daranno analisti, studi e ovviamente scommesse. Oltre a Guru e Morfeo c’è la new entry Snowsharks, e torna anche il nostro mitico ed esclusivo Metodo F5 per vincere con le scommesse di Baseball MLB sui Primi 5 Inning. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB