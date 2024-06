Pronostici NBA Finals gara 3. La serie finale che aggiudica l’anello e il titolo di Basket NBA si sposta all’American Airlines Center di Dallas con i Mavericks chiamati alla vittoria dopo aver perso nettamente le prime 2 al TD Garden contro i Boston Celtics.

Pronostici NBA Finals gara 3: analisi della partita

I Dallas Mavericks non possono sbagliare questa gara 3, la prima in casa nelle Nba Finals, perchè andare sotto 0-3 nella serie contro i Boston Celtics vorrebbe praticamente dire addio al titolo di Basket NBA. I giocatori lo sanno, ma anche i bookmakers lo sanno e quotano Dallas favorita con -2.5 punti di handicap. Scende ulteriormente a 212.5 la linea O/U punti totali, dopo che la difesa di Boston ha tenuto Dallas sotto al centello in entrambe le prime 2 partite della serie al TD Garden.

Già aver perso le prime 2 partite non aiuta Dallas, visto che le squadre che hanno aperto le Finals con un 2-0 hanno poi vinto il titolo 31 volte su 36. I Celtics hanno vinto bene anche in gara 2, nonostante un pessimo 25.6% da tre punti, e questo è ancora più impressionante se pensiamo che ai Mavs non è bastata nemmeno la tripla doppia della loro stella, Luka Doncic, che ha chiuso con 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assis, pur non essendo al meglio fisicamente. Chi ha deluso ancora una volta è stati Kyrie Irving che nelle 2 partite a Boston ha tenuto una media di appena 14.0 punti con un complessivo 13-37 al tiro (0-8 da tre), alla 12° sconfitta consecutiva personale contro i Celtics.

Difensivamente Jrue Holiday, ma anche Jaylen Brown, Derrick White e Jayson Tatum, sono stati tutti utili difensivamente per fermare Dallas, anche se coach Joe Mazzulla dovrà nuovamente riconsiderare le condizioni di Kristaps Porzingis che torna in forse per questa notte.

Pronostici NBA Finals gara 3: scommesse prestazioni giocatori

Oggi tra le linee più strane ma interessanti segnaliamo Daniel Gafford OVER 0.5 ASSIST @1.71. In gara 2 Gafford non è riuscito a servire nemmeno un assist dopo che lo aveva fatto in gara 1 e in 3 delle precedenti 4 partite di questi playoffs. In stagione Gafford ha una media di 1.4 assist a partita e per questa notte ha una stima di 1.3, oltre a giocare in casa in una partita da vincere per i Mavericks, con i Celtics che dovranno tornare a cercare di arginare Doncic negli assist (11 in gara 2 dopo la singola assistenza di gara 1).

