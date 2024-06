Finale NBA 2024. I Boston Celtics dopo 16 anni tornano a vincere il titolo di basket NBA, si tratta del 18° titolo della franchigia più vincente della storia della pallacanestro americana, che torna favorita anche per l’anello del prossimo anno. Noi intanto incassiamo la quota antepost @5.50 con Boston vincente, e non solo. Ecco il recap di fine stagione e le prime quote antepost per il prossimo anno in NBA.

Finale NBA 2024: 18° titolo per i Boston Celtics

Esattamente a 16 anni di distanza dall’ultima volta, i Boston Celtics tornano sul tetto della NBA conquistando il 18° titolo della loro storia e balzando così in testa all’albo d’oro (superati i Lakers a quota 17). I Celtics dominano i Mavericks sotto ogni aspetto del gioco e suggellano una stagione da 80 vittorie e 21 sconfitte tra regular season (64-18) e playoff (16-3).

Jaylen Brown premiato come MVP della serie finale dopo aver conquistato anche il titolo di MVP delle finali della Eastern Conference, beffando il compagno Jayson Tatum che da inizio playoffs era il grande favorito dalle quote per questo premio.

Nella storia della NBA solamente Karl Malone aveva disputato più delle 186 partite di playoff in carriera di Al Horford senza riuscire a vincere il titolo, ma a 38 anni appena compiuti riesce finalmente a coronare la sua strepitosa carriera con un meritatissimo anello

A 35 anni di età Joe Mazzulla è diventato il coach più giovane a vincere il titolo NBA proprio da quando Bill Russell ci riuscì nel 1969 da allenatore-giocatore.

Vediamo qui sotto lo storico dell’andamento delle quote di Boston e Dallas in questa stagione (odds americane):

Finale NBA 2024: le nostre scommesse antepost

Dal 1999 non era mai successo che le prime 4 partite delle Finals chiudessero tutte con Under. E’ successo anche in gara 5 per Finals sempre da basso punteggio (O/U 0-5) come consigliato nel nostro studio VIP e sempre parlando di Under ci portiamo a casa anche Doncic segnalato nelle stime statistiche.

TIPS GARA 5

🔸BOS-DAL: UNDER 210.5 @1.90✅

🔸BOS-DAL: DONCIC UNDER 32.5 PT @1.85✅

Per quanto riguarda le quote antepost chiudiamo col botto, ovvero con la vittoria del titolo di Boston, presa @5.50 nel pre-stagione (assieme ai Bucks), ma ci sono state altre quote belle che abbiamo incassato, come il titolo di MVP di Nikola Jokic e i piazzamenti ai playoffs di Magic e Pacers, per un +4.40 unità di profitto nelle giocate stagionali di Basket NBA.

SCOMMESSE ANTEPOST

🔸FAVORITA ANELLO: BOSTON CELTICS @5.50 (1)✅

🔸COPERTURA: DALLAS MAVERICKS @2.75 (1)❌

🔸CONTENDER ANELLO: MILWAUKEE BUCKS @4.50 (0.5)❌

🔸SUNS VINCENTE WESTERN CONFERENCE @4.25 (0.5)❌

🔸BUCKS OVER 53,5 WIN REGULAR SEASON @1.90 (1)❌

🔸WARRIORS OVER 48.5 WIN REGULAR SEASON @1.90 (1)❌

🔸JAZZ OVER 36,5 WIN REGULAR SEASON @1.90 (1)❌

🔸76ERS UNDER 50.5 WIN REGULAR SEASON @1.72 (1)✅

🔸THUNDER OVER 44.5 WIN REGULAR SEASON @2.00 (0.5)✅

🔸HAWKS OVER 42.5 WIN REGULAR SEASON @1.95 (0.5)❌

🔸MIDSEASON NEW HAWKS UNDER 37.5 WIN REGULAR SEASON @1.97 (0.5)✅

🔸MIDSEASON NEW MAVERICKS OVER 47.5 WIN REGULAR SEASON @1.71 (0.5)✅

🔸ORLANDO MAGIC PLAYOFF SI @2.55 (0.5)✅

🔸INDIANA PACERS PLAYOFF SI @2.30 (0.5)✅

🔸DALLAS VINCE LA SERIE (v LAC) @1.78 (0.5)✅

🔸FAVORITO MVP: NIKOLA JOKIC @5.00 (0.5)✅

🔸CONTENDER MVP: GIANNIS ANTETOKOUNMPO @7.00 (0.5)❌

🔸OUTSIDER MVP: DEVIN BOOKER @21.00 (0.1)❌

🔸VICTOR WEMBANYAMA ROY @1.75 (1)✅

🔸CHET HOLMGREN ROY @4.25 (0.1)❌

🔸JAREN JACKSON JR DPOY @6.50 (0.25)❌

🔸JORDAN POOLE MIP @9.00 (0.25)❌

Albo d’oro NBA e record

Vediamo gli ultimi vincitori del titolo NBA con la quota antepost nel pre-stagione e tra parentesi la squadra battuta alle Finals.

ALBO D’ORO ULTIMI VINCITORI NBA

2023-24 Boston Celtics@5.50 (Mavericks)

2022-23 Denver Nuggets @19.00 (Heat)

2021-22 Golden State Warriors @13.00 (Celtics)

2020-21 Milwaukee Bucks @6.00 (Suns)

2019-20 Los Angeles Lakers @19.00 (Heat)

2018-19 Toronto Raptors @67.00 (Warriors)

2017-18 Golden State Warriors @2.70 (Cavaliers)

2016-17 Golden State Warriors @3.15 (Cavaliers)

2015-16 Cleveland Cavaliers @4.00 (Warriors)

2014-15 Golden State Warriors @26.00 (Cavaliers)

2013-14 San Antonio Spurs @11.00 (Heat)

VITTORIE NBA

Boston Celtics 18

Los Angeles Lakers 17

Golden State Warriors 7

Chicago Bulls 6

San Antonio Spurs 5

Philadelphia 76ers 3

Detroit Pistons 3

Miami Heat 3

Milwaukee Bucks 2

New York Knicks 2

Houston Rockets 2

Toronto Raptors 1

Dallas Mavericks 1

Cleveland Cavaliers 1

Portland Trail Blazers 1

Denver Nuggets 1

Prossima stagione: Boston Celtics favoriti per il bis

Dopo 16 anni d’attesa i Celtics sono tornati a vincere l’anello, e per alcuni potrebbe ripartire una dinastia con Boston favorita per il bis anche nel 2025. Jaylen Brown e compagni si giocano @4.00 volte la posta, davanti ai Denver Nuggets del 3 volte MVP Nikola Jokic, però staccati in quota @9 come i Minnesota Timberwolves che hanno impressionato già quest’anno, prima del netto ko contro i Dallas Mavericks @10 che sono tra i favoriti per la prossima stagione, davanti a Milwaukee Bucks ed OKC Thunder, entrambi @11 vuole la posta.

