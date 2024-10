Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione di pallacanestro americana, al via dal 22 ottobre. Dopo aver visto che date chiave dell’anno, andiamo a vedere le quote sui favoriti per l’anello e anche per i principali premi individuali. Quote Antepost NBA 2024-25.

Quote Antepost NBA 2024-25: chi vincerà l’anello?

Dopo aver visto le date chiave della stagione 2024-25 di Basket americano NBA, passiamo alle quote antepost per la vittoria finale dell’anno NBA e del Larry O’Brien Trophy dove troviamo i campioni in carica, i Boston Celtics, che hanno cambiato poco rispetto allo scorso anno e, guidati da Jayson Tatum e Jaylen Brown, sono favoriti per difendere il titolo e per la doppietta back to back per quello che sarebbe il 19° titolo nella storia della franchigia più titolata della NBA

I Celtics a Est dovranno vedersela con la voglia dei nuovi NY Knicks che hanno salutato Julius Rande e Donte DiVincenzo, ma è arrivato Karl-Anthony Towns, oltre a Mikal Bridges per una Reunion di Villanova con Jalen Brunson che rimane il go-to-guy, e non dimentichiamo OG Anunoby, importante innesto dallo scorso anno. Arriva KAT, ma è partito il lungo Hartenstein.

Proprio Isaiah Hartenstein è finito a rinforzare il frontcourt degli Oklahoma City Thunder, al via al fianco di Chet Holmgren e con Shai Gilgeous Alexander che rimane la stella. La ricostruzione ad OKC sembra finalmente completata e i Thunder sperano di migliorare la già ottima scorsa stagione, tanto che si presentano come la miglior squadra a Ovest, quella che più di tutte potrebbe raggiungere una ipotetica finale con Boston, la più facile accoppiata secondo le quote.

A Ovest ovviamente bisognerà fare sempre attenzione ai Dallas Mavericks che lo scorso anno sono arrivati alle Finals con Luka Doncic e Kyrie Irving, ma quest’anno ci sarà un esperto veterano, e soprattutto un tiratore della lunga distanza che potrebbe sopperire al tallone d’Achille di Dallas, il tiro da tre, Klay Thompson, che ha lasciato Golden State dopo tanti anni, ma la sua parabola sembra in discesa e ci sarà da capire cosa potrà dare alla causa. OKC è la prima avversaria di Boston anche nelle quote per la NBA Cup di metà stagione.

Tornando a Est, ci sono anche i Philadelphia 76ers da considerare con Joel Embiid a cui è stato affiancato Paul George, grande colpo dal mercato, ma entrambi sono giocatori di cristallo, che troppo spesso si infortunano. PG ha già qualche problema dalla pre-season ed Embiid ha dichiarato che non giocherà i back to back. Attenzione a Tyrese Maxey che potrebbe prendere in mano la squadra di Philadelphia.

Ultimi vincitori Titolo NBA

Vediamo i vincitori degli ultimi 10 titoli NBA (tra parentesi la quota antepost di pre-season e la squadra battuta in finale). A seguire le franchigie più titolate della storia.

ALBO D’ORO NBA

2023-24 Boston Celtics (@5 vs Mavericks)

2022-23 Denver Nuggets (@19 vs Heat)

2021-22 Golden State Warriors (@13 vs Celtics)

2020-21 Milwaukee Bucks (@6 vs Suns)

2019-20 Los Angeles Lakers (@19 vs Heat)

2018-19 Toronto Raptors (@67 vs Warriors)

2017-18 Golden State Warriors (@2 vs Cavaliers

2016-17 Golden State Warriors (@3.15 vs Cavaliers)

2015-16 Cleveland Cavaliers (@4 vs Warriors)

2014-15 Golden State Warriors (@26 vs Cavaliers)

TEAM NBA PIU VINCENTI

Boston Celtics 18

Los Angeles Lakers 17

Golden State Warriors 7

Chicago Bulls 6

San Antonio Spurs 5

Philadelphia 76ers 3

Detroit Pistons 3

Miami Heat 3

MVP: Luka Doncic in pole sul solito Jokic. Occhio a SGA

La stagione inizia con la stella dei Mavs, Luka Doncic, come favorito nelle lavagne per la vittoria del MVP Regular Season. Ogni anno Doncic apre con i favori delle quote, ma questo titolo non è mai riuscito a vincerlo, anche se lo scorso anno ha guidato i Mavericks ai playoffs, sino alle Finals.

Il suo avversario principale sarà come sempre Nikola Jokic che questo titolo lo ha vinto già 3 volte negli ultimi 4 anni, compresa la scorsa stagione. Inoltre negli ultimi 4 anni l’altra vittoria è andata a Joel Embiid, e se aggiungiamo le 2 vittorie tra 2018 e 2020 di Giannis Antetokounmpo, nelle ultime 6 edizioni questo titolo è sempre stato vinto da un lungo (l’ultimo non lungo a vincere è stato James Harden nel 2017-18, quando il Barba era a Houston).

Quest’anno potrebbe tornare ad un “piccolo” questo premio visto che c’è anche Shai Gilgeous-Alexander in lotta per il titolo, dopo una stagione fantastica con OKC che lo ha lanciato nell’olimpo dei big della NBA. Già lo scorso anno SGA chiuse al 2° posto nei voti per MVP. Quest’anno c’è grande attesa per i Thunder e se le cose andranno bene come atteso, allora Shai potrebbe portarlo a casa davvero questo titolo.

Più staccati gli outsider sono Giannis Antetokounmpo, ma anche Anthony Edwards e il campione in carica Jayson Tatum, nomi che chiamare outsiders sembra irriguardoso. Attenzione anche a Jalen Brunson, stesso discorso fatto per SGA, visto che parliamo della stella di una squadra da cui ci si attende tanto quest’anno, NYK. Io su Brunson MVP @15 ci farei un pensierino per valore.

Ultimi Vincitori MVP NBA

Ecco gli ultimi 10 vincitori del titolo di MVP Regular Season, e a seguire le varie posizioni, con i centri che la fanno nettamente da padrona con 30 titoli (compresi gli ultimi 4 consecutivi), e al 2° posto sono staccatissime le Point Guard.

A livello statistico e storico, il back to back di questo titolo è abbastanza comune. Jokic è stato l’ultimo dei 13 a vincere questo trofeo per 2 o più anni di fila. Solitamente MVP è anche un giocatore che è in un top-team. Dal 1985 solo 5 MVP hanno vinto nonostante la propria squadra non avesse chiuso la regular season al 1° o al 2° posto in Conference.

Esperienza e buon gioco. Dal 1969 con Wes Unseld, solo 4 MVP hanno vinto il titolo con meno di 23 anni sulla carta d’identità.

ULTIMI MVP NBA

2023-24 Nikola Jokic Center Denver Nuggets

2022-23 Joel Embiid Center Philadelphia 76ers

2021-22 Nikola Jokic Center Denver Nuggets

2020-21 Nikola Jokic Center Denver Nuggets

2019-20 Giannis Antetokounmpo Power forward Milwaukee Bucks

2018-19 Giannis Antetokounmpo Power forward Milwaukee Bucks

2017-18 James Harden Shooting guard Houston Rockets

2016-17 Russell Westbrook Point guard Oklahoma City Thunder

2015-16 Stephen Curry Point guard Golden State Warriors

2014-15 Stephen Curry Point guard Golden State Warriors

POSIZIONE VINCENTI

Center 30

Point guard 11

Power forward 10

Small forward 9

Shooting guard 8

Rookie: Edey mette la testa avanti

Zach Edey, prodotto di Purdue scelto dai Memphis Grizzlies, sembra aver conquistato analisti e bookmakers visto che apriva a 6 volte la posta, una quota scesa anche sotto @4 in alcuni book, che gli permette di aprire da favorito per il Rookie of The Year, scalcando le prime scelte: Reed Sheppard (alla #3 a Houston), Zaccharie Risacher (alla #2 a Houston) e Alex Sarr (alla #1 a Washington).

Edey ha viaggiato con una media di 13.5 punti e 7.3 rimbalzi in soli 20 minuti di media in campo nelle sfide di esibizione pre stagionali. Un altro big man giovane che ha visto un bel taglio, con la quota dimezzata da 30 a @17 volte la posta è Donovan Clingan, che ha vinto il titolo NCAAB con UConn e potrà avere da subito un impatto a Portland.

Tra i rookie c’è anche Bronny James, che giocherà al fianco del padre, anche se il figlio di LeBron lascia molti dubbi e infatti è molto indietro nelle quote @61, anche se su un importante operatore americano (BetMGM) segnala il 21.5% di puntate su Bronny per il ROY, solo Edey è davanti col 30% di preferenze.

Noi abbiamo un altra idea, intanto occhio a Matas Buzelis, giocatore lituano scelto da Chicago. La scelta che al momento ci piace di più è Dalton Knecht, che conosciamo bene dai tempi del College con Tennessee, e che avevamo subito detto che i Lakers avevano fatto un grande steal scegliendolo alla #17. Ora anche il grande pubblico sta scoprendo un giocatore che ha un ottima visione, un ottimo tiro, e che sembra già pronto per giocare nei pro. Non è un caso che la sua quota sia scesa @12, ancora di valore. Andiamo su Knecht, altro che Bronny.

Statistiche e ultimi vincitori ROY

Cosa guardano gli analisti per decidere il Rookie of the year? Ovviamente le performance in campo, ma anche il ruolo che ha, il minutaggio e anche la costanza, non basta fare una grande partita per poi sbagliare le successive 10, serve sempre avere un buon livello. Infine ci sono gli aspetti di leadership e mentalità, ma anche gli adattamenti alla NBA e i miglioramenti lungo la stagione sono tenuti d’occhio con particolare riguardo.

Trend ROY: il titolo è stato vinto dalla scelta #1 del draft 4 volte negli ultimi 10 anni. Solo un ROY in questo secolo ha vinto il titolo con una scelta fuori lottery, Malcom Brodgon che vinse dopo essere stato scelto solo alla 36° nel 2016.

Qui, a differenza del MVP, i lunghi (PF/C) non hanno avuto molto successo di recente, con sole 4 vittorie in 20 anni. In queste 20 stagioni un rookie scelto tra i primi 5 ha vinto in 16 occasioni. Vediamo gli ultimi 10 vincitori del titolo (tra parentesi quote e scelta al draft).

ULTIMI ROY NBA

2023-24 Victor Wembanyama (@1.68 – #1)

2022-23 Paolo Banchero (@3.00 – #1)

2021-22 Scottie Barnes (@12.00 – #4)

2020-21 LaMelo Ball (@5.00 – #3)

2019-20 Ja Morant (@3.50 – #2)

2018-19 Luka Doncic (@3.50 – #3)

2017-18 Ben Simmons (@3.25 – #1)

2016-17 Malcolm Brogdon (N/A – #36)

2015-16 Karl-Anthony Towns (@5.50 – #1)

2014-15 Andrew Wiggins (@5.00 – #1)

Defensive Player of the year: è l’anno di Wemby?

Lo scorso anno Rudy Gobert ha vinto il titolo di miglior difensore della lega per la 4° volta in carriera, ma quest’anno le cose potrebbero cambiare, e il testimone potrebbe essere preso da un altro francese, che già lo scorso anno, il primo tra i pro, era tra i candidati del DPOY, grazie a 3.6 stoppate di media (migliore): Viktor Wembanyama.

Wemby in lavagna stacca tutti con quota @1.50 con Chet Holmgren staccato @11 volte la posta, e poi abbiamo anche il lungo di Miami, Bam Adebayo @15 mentre il pokerissimo di Rudy Gobert si gioca @16.

Ultimi vincitori DPOY

Questo trofeo è vinto spesso dai lunghi. Un centro o un ala grande hanno vinto questo titolo 32 volte su 42, compresi 17 titoli nelle ultime 20 stagioni. L’esperienza serve visto che Alvin Robertson nel 1986 è stato l’ultimo giocatore capace di vincere questo titolo con meno di 3 stagioni tra i pro. Infine la squadra che annovera il DPOY nel proprio roster non ha MAI mancato i playoffs!

ULTIMI DPOY NBA

2023-24 Rudy Gobert

2022-23 Jaren Jackson Jr.

2021-22 Marcus Smart

2020-21 Rudy Gobert

2019-20 Giannis Antetokounmpo

2018-19 Rudy Gobert

2017-18 Rudy Gobert

2016-17 Draymond Green

2015-16 Kawhi Leonard

2014-15 Kawhi Leonard

6° Uomo dell’anno: cala la quota di Jaime Jaquez Jr

Quello del Miglior 6° Uomo è sempre un pronostico difficile e anche quest’anno le lavagne non sono semplice. Sulle lavagne italiane troviamo Altro @5, ma negli States l’uomo da battere è Malik Monk che stacca Naz Reid che lo scorso anno ha vinto un po a sorpresa questo titolo, e quest’anno avrà un altro giocatore al fianco in Minnesota che punta a questo titolo, Donte DiVincenzo, arrivato da NYY nello scambio con KAT.

Nella pre-season il giocatore che ha visto il calo maggiore di quota su questa lavagna è stato Jaime Jaquez Jr che con Miami potrebbe giocare una stagione da protagonista dalla panchina di Spoelstra. Al contrario sono salite nettamente le quote di Norman Powell, ma anche di Josh Hart che senza Randle dovrebbe avere un ruolo diversi quest’anno a NYK Raddoppia anche la quota di Bogdan Bogdanovic.

Ultimi vincitori Six Man of the Year

Ecco gli ultimi vincitori di questo titolo. Naz Reid è stato il 4° 6MOY a vincere questo titolo nel ruolo di centro. Prima di lui, in 41 anni di storia, ci erano riusciti solo Montrezl Harrell nel 2020, Roy Tarpley nel 88 e Bill Walton nel 86. Le guardie solitamente dominano questo trofeo con 10 vittorie nelle ultime 12 stagioni.

ULTIMI 6° UOMO NBA

2023-24 Naz Reid

2022-23 Malcolm Brogdon

2021-22 Tyler Herro

2020-21 Jordan Clarkson

2019-20 Montrezl Harrell

2018-19 Lou Williams

2017-18 Lou Williams

2016-17 Eric Gordon

2015-16 Jamal Crawford

2014-15 Lou Williams

Giocatore più migliorato, anche qui occhio a Wemby

Lo scorso anno Viktor Wembanyama si è presentato come fenomeno in NBA, quest’anno potrebbe fare un ulteriore passo in avanti per entrare tra i big, ed è il nome più gettonato (anche secondo noi) per il titolo di Giocatore più migliorato dell’anno.

I giocatori che potranno insidiare il francese sono Evan Mobely e Jonathan Kuminga su tutti. Ci sarà da valutare anche l’arrivo di Josh Giddey a Chicago, e pure Scottie Barnes che quest’anno sarà il giocatore principale del roster di Toronto.

Ultimi vincitori MIP

Le ali hanno vinto questo titolo in 13 delle ultime 20 stagioni. Un centro puro non vince dal 2002 con Jermaine O’Neal. I punti sono importanti per il MIP visto che 9 degli ultimi 10 vincitori avevano chiuso la stagione con almeno 20 punti di media a sera.

ULTIMI MIP NBA

2023-24 Tyrese Maxey

2022-23 Lauri Markkanen

2021-22 Ja Morant

2020-21 Julius Randle

2019-20 Brandon Ingram

2018-19 Pascal Siakam

2017-18 Victor Oladipo

2016-17 Giannis Antetokounmpo

2015-16 CJ McCollum

2014-15 Jimmy Butler

