In questo articolo in aggiornamento quotidiano andiamo a vedere il programma del giorno di Basket NBA, con i big match più interessanti e soprattuto le stime sulle prestazioni giocatori, le nostre famose prop bet. Pronostici NBA Prestazioni giocatori.

Programma Basket NBA 23 ottobre 2024

Ecco la programmazione completa, e le principali quote, delle sfide in programma oggi in NBA.

Pronostici NBA Prestazioni giocatori: le migliori stime del giorno

Vediamo le stime più interessanti per le prestazioni giocatori (prop bet) di Basket NBA. Sono in ordine di fiducia.

Iniziamo da Santi Aldama in Utah Jazz-Memphis Grizzlies, avremmo preferito la linea a 8.5 punti, ma con una stima a 11.1 è giocabile anche Over 9.5 punti. I Grizzlies sono senza Jaren Jackson Jr e Zach Edey è alla sua prima partita nei pro. Aldama dovrebbe avere più spazio e non dimentichiamo che la difesa dei Jazz lo scorso anno è stata una delle peggiori nel limitare le PF avversarie.

Passiamo al big match Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks, ma andiamo a fare una giocata che non ti aspetti, su una quota per valore. E’ un azzardo ma be ripagato @2.70, ovvero Taurean Prince Over 1.5 Assist. Khris Middleton non ci sarà per i Bucks, quindi Prince avrà più spazio in lineup e partirà ne quintetto titolare.

