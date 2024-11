Articolo settimanale in cui facciamo il punto della situazione con risultati, statistiche, curiosità, quote antepost aggiornate e i big match che ci attendono nella settimana dal 12 al 18 novembre 2024. Inizia l’In Season Tournament, la corsa alla NBA Cup dopo la prima edizione dello scorso anno vinta dai Lakers di LeBron James. Pronostici Basket NBA Week 4.

Pronostici Basket NBA Week 4: risultati e scommesse

Classifiche di Conference

Vediamo le classifiche aggiornate a martedì 12 novembre di Eastern Conference e Western Conference.

Betting Trends NBA: Brooklyn miglior squadra su cui puntare, Pelicans pessimi (ed acciaccati)

Una sorpresa, i Brooklyn Nets sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con 9-2 ATS, seguiti da Golden State Warriors (8-2 ATS) e Cleveland Cavaliers (9-3 ATS), che intanto rimangono l’unica squadra imbattuta con un inizio impressionante da 12-0 per Donovan Mitchell e compagni. Regge nelle scommesse anche Toronto con 8-3 ATS, poi arrivano i primi a Ovest, gli Oklahoma City Thunder che stanno ripagando anche gli scommettitori con 7-3-1 ATS. Seguono le due squadre di LA che rimangono in top-10.

Al contrario i New Orleans Pelicans con 2-9 ATS sono i peggiori nelle scommesse, con la squadra anche molto limitata dalle tante ed importanti assenze, ad iniziare da Zion Williamson, quindi a New Orleans c’è qualche alibi, come c’è a Washington (2-7 ATS), visto che nessuno si attende una grande stagione nella capitale, in verità anche ad Atlanta (3-8 ATS). Le cose iniziano a complicarsi con le delusioni di questo avvio stagionale, che si traducono anche da pessimi rendimenti pure nelle scommesse: Philadelphia (2-7 ATS), Phoenix (3-7 ATS) e Milwaukee (2-8 ATS).

Inizia l’In-Season Tournament, la corsa alla NBA Cup

Dopo la prima edizione disputata tra novembre e dicembre dello scorso anno, vinta dai Lakers, torna la NBA Cup con i Celtics che aprono da favoriti anche qui nelle quote antepost come vedremo dopo. Ecco come funziona questa competizione divisa in due fasi.

Format Emirates NBA Cup

La prima fase è quella a gruppi alla quale parteciperanno tutte le trenta squadre NBA divise in sei gruppi da cinque, senza mescolare le due conference (quindi tre gruppi della Eastern e tre gruppi della Western). La NBA si è impegnata a fare in modo che le partite del torneo non siano mai alla seconda serata di un back-to-back

Le prime sei squadre qualificate di ciascun gruppo e le due migliori seconde (una da ciascuna conference) avanzeranno alla seconda fase, quella a eliminazione diretta, con i quarti di finale da disputare in casa delle due squadre con i migliori record nella fase a gironi (la squadra col miglior record in assoluto giocherà contro la miglior seconda) e successivamente le Final Four in campo neutro a Las Vegas. Non ci saranno rimescolamenti di conference, mantenendo divise Eastern e Western.

Date Emirates NBA Cup

La fase a gruppi inizierà questa notte per terminare martedì 3 dicembre. Le partite della fase a gironi, come già avvenuto nella scorsa stagione, si giocheranno nelle serate di martedì e venerdì.

I quarti di finale si terranno in casa delle squadre meglio qualificate martedì 10 e mercoledì 11 dicembre.

Le semifinali andranno in scena invece alla T-Mobile Arena di Las Vegas sabato 14 dicembre, così come la finale in programma martedì 17 dicembre sempre a Las Vegas.

Gruppo Emirates NBA Cup e Quote Antepost

EASTERN CONFERENCE GRUPPO A

New York Knicks

Orlando Magic

Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets

Charlotte Hornets

EASTERN CONFERENCE GRUPPO B

Milwaukee Bucks

Indiana Pacers

Miami Heat

Toronto Raptors

Detroit Pistons

EASTERN CONFERENCE GRUPPO C

Boston Celtics

Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls

Atlanta Hawks

Washington Wizards

WESTERN CONFERENCE GRUPPO A

Minnesota Timberwolves

L.A. Clippers

Sacramento Kings

Houston Rockets

Portland Trail Blazers

WESTERN CONFERENCE GRUPPO B

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers

Utah Jazz

San Antonio Spurs

WESTERN CONFERENCE GRUPPO C

Denver Nuggets

Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans

Golden State Warriors

Memphis Grizzlies

Ecco le quote antepost con Boston Celtics che parte davanti a tutti anche qui in una lavagna dominata dalle squadre a Est con Cleveland Cavaliers e NY Knicks. Da Ovest arrivano Minnesota Timbewrwolces, Denver Nuggets ed OKC Thunder come favorite. Più indietro i campioni in carica, gli LA Lakers, offerti @21 volte la posta per il bis.

Guida TV NBA Cup

La Emirates NBA Cup passa ovviamente anche dagli schermi di Sky Sport. Si inizia questa notte alle 3.00 su Sky Sport NBA con la sfida tra Jazz e Suns, mentre alle 4.00 su Sky Sport Arena si scontrano Golden State e Dallas. La partita tra Warriors e Mavs andrà poi in replica nella giornata di domani 13 novembre su Sky Sport NBA con il commento in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.

Big Match NBA della settimana (12-18 novembre 2024)

Vediamo le sfide più interessanti che ci attendono nella settimana dal 12 al 18 novembre (da martedì a martedì).

NBA MARTEDI 12 NOVEMBRE

8 partite al martedì, come dicevamo tutti match che danno il via all’In Season Tournament, introdotto lo scorso anno con la vittoria dei Lakers della prima NBA Cup nella finale di Las Vegas con Indiana. Tra le sfide più interessanti Philadelphia 76ers-NY Knicks, due squadre che stanno attraversando momento molto diversi, e infatti i Knicks sono favoriti anche se giocano in trasferta a Philadelphia.Interessanti anche Milwaukee Bucks-Toronto Raptors e Golden State Warriors-Dallas Stars da Ovest.

NBA MERCOLEDI 13 NOVEMBRE

Un mercoledì con altre 11 partite, ma si torna alla regular season normale. Tra le sfide da non perdere NY Knicks-Chicago Bulls, con i Knicks che rientrano al Madison Square Garden, ma giocheranno in back to back. A Est interessanti anche Orlando Magic-Indiana Pacers, Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers e Brooklyn Nets-Boston Celtics. Giornata molto interessante con diversi match da non perdere anche a Ovest, tra cui LA Lakers-Memphis Grizzlies e Sacramento Kings-Phoenix Suns.

NBA GIOVEDI 14 NOVEMBRE

Giovedì si gioca 1 unica partita, Utah Jazz-Dallas Mavericks che tra l’altro si sono già sfidate in stagione, il 28 agosto a Dallas, con vittoria 110-102 dei Mavericks con 23 punti di Kirye Irving che sopperì ad una giornata difficile al tiro per Luka Doncic (15 punti con 5/22 dal campo, ma anche 8 assist e 9 rimbalzi).

NBA VENERDI 15 NOVEMBRE

Al venerdì si torna a fare sul serio con una lavagna piena da 12 match e torna anche l’In Season Tournament. A Est si mettono in evidenza Indiana Pacers-Miami Heat ed Orlando Magic-Philadelphia 76ers in apertura, e a seguire il derby NY Knicks-Brooklyn Nets, davvero interessante in questo momento della stagione, e per quanto detto sui Nets che zitti zitti stanno sorprendendo e aprono la 4° settimana come migliori nelle scommesse non per caso.Dall’altra parte della costa una sfida tra due contender come OKC Thunder-Phoenix Suns mentre le assenze rischiano di far perdere di valore al match tra New Orleans Pelicans-Denver Nuggets. Degne di nota anche Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors-Memphis Grizzlies a chiudere la nottata.

NBA SABATO 16 NOVEMBRE

Il weekend NBA inizia con un sabato da 5 partite, al via col matinee Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, due formazioni in difficoltà, in particolare i Bucks, tanto che in casa Lamelo Ball e compagni potrebbero anche tentare di sorprendere Giannis e Lillard. Nella notte Boston Celtics-Toronto Raptors è una bella sfida a Est, per poi chiudere in Western Conference con New Orleans Pelicans-LA Lakers, il derby texano Dallas Mavericks-San Antonio Spurs con Doncic contro Wembanyama, e Sacramento Kings-Utah Jazz.

NBA DOMENICA 17 NOVEMBRE

10 partite domenicali e ad un comodo orario italiano potremmo gustarci Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns, seguita da Indiana Pacers-Miami Heat. Nella notte segnaliamo Memphis Grizzlies-Denver Nuggets, OKC Thunder-Dallas Mavericks e il rematch nella Grande Mela tra NY Knicks-Brooklyn Nets.

NBA LUNEDI 18 NOVEMBRE

La nuova settimana inizierà con un lunedì da 8 match in cui segnaliamo Miami Head-Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks-Houston Rockets e anche Phoenix Sans-Orlando Magic. In chiusura LA Clippers-Golden State Warriors che in stagione si sono già affrontate nella baia il 27 ottobre scorso, e li arrivò uno dei rari ko dei Warriors che persero 104-112, nonostante 29 punti di Wiggins (Curry si fermò a 18), ma per i Clippers ci fu un Harden in versione vintage da 23 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, 20 punti del solito Powell e anche 23 punti con 18 rimbalzi e 6 assist di Zubac, il lungo di LAC che stiamo attenzionando spesso nelle nostre scommesse sulle prestazioni giocatori di questo avvio stagionale.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti

Poco da dire sulla lavagna delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello dove non cambia nessuna delle prime 6 posizioni, e variano di poco anche le quote stesse, con i Boston Celtics che rimangono al comando per il bis in quota @3.60.

Qualche cambio lo troviamo per l’MVP Regular Season dove torna a dettare legge Nikola Jokic che cerca il 4° titolo personale in un avvio stagionale impressionante dove continua ad ammassare triple doppie, un rendimento che lo ha visto agganciare (e superare di poco) anche Shai Gilgeous Alexander. Forte calo di quota anche per Jayson Tatum che si piazza tra i contender, anche se rimane distante dal duo di favoriti, come Luka Doncic ed Anthony Edwards.

