Come ogni martedì ecco il nostro articolo di recap settimanale che fa il punto sulla stagione di pallacanestro americana, con le curiosità più interessanti, quote antepost aggiornate, big match della settimana (19-25 novembre) e consigli per le scommesse. Pronostici Basket NBA Week 5.

Pronostici Basket NBA Week 5: risultati e scommesse

La settimana di Basket NBA è iniziata alla grande, con un lunedì perfetto in cui incassiamo la prop bet su Steph Curry (26 punti nonostante i Warriors si fermino a 99 punti totali nel ko a LAC) e la lettura perfetta su Toronto, con i Raptors che da sfavoriti a +4.5 che vincono contro i Pacers, in una partita da Under. I canadesi rimangono con un record negativo da 3-12, ma con un ottimo 10-5 ATS nelle scommesse (O/U 9-6).

Classifiche NBA di Conference

Betting Trends NBA: Wizards e 76ers le peggiori per gli scommettitori. Atlanta da Over

Nell’ultima settimana in NBA hanno prevalso le partite da Over al 54.5% rispetto a quelle da Under che si sono fermate al 45.5%. In ATS (le giocate sugli handicap) le pick migliori sono state quelle sulle favorite in casa che hanno coperto il 57.6% degli spread.

Tra le singole squadre i Brooklyn Nets si confermano la miglior squadra nelle scommesse con 10-3-1 ATS, seguiti dai Cleveland Cavaliers, che sono ancora imbattuti con un record di 15-0, ma anche un ottimo 11-4 ATS nelle scommesse, che gli ha permesso di superare i Golden State Warriors con 9-4 ATS. Cleveland è anche la squadra che sta vincendo col margine medio maggiore, +12.33 punti, meglio anche di OKC Thunder (+11.93), Boston Celtics (+10.14) e gli stessi Warriors (+9.54).

Novità tra le peggiori squadre su cui scommettere, sono due, si tratta dei Washington Wizards (e qui nessuna sorpresa con la squadra della capitale che è anche la peggiore in assoluto con uno scarto medio di -14.77 punti a partita) e dei Philadelphia 76ers (qui invece la delusione è tanta), entrambe con 3-10 ATS, che peggiorano il 4-10 ATS dei New Orleans Pelicans, sempre molto limitati dagli infortuni. Delusono anche Phoenix Suns (5-10 ATS), Milwaukee Bucks (4-9-1 ATS) e Minnesota Timberwolves (5-9 ATS).

Sui punti la miglior squadra da Over è sempre quella degli Atlanta Hawks (O/U 11-4), davanti ad Indiana (O/U 10-4) e Cleveland (O/U 10-5). Per punteggi bassi invece la miglior squadra da Under è quella dei Charlotte Hornets con O/U 4-8-1, davanti a Milwaukee (O/U 5-9) e Utah (O/U 5-8). Tanti Under anche nelle partite di LA Clippers (O/U 5-10) e Detroit Pistons (O/U 5-11).

Big Match NBA della settimana (19-25 novembre 2024)

Vediamo le sfide più interessanti e i big match che ci attendono questa settimana, da martedì 19 a martedì 25 novembre.

NBA MARTEDI 19 NOVEMBRE

Un martedì da 6 partite NBA e si parte fortissimo con uno scontro al vertice della Eastern Conference: Boston Celtics-Cleveland Cavaliers. I Cavs cercheranno di mantenere viva la propria imbattibilità stagionale, ma al TD Garden non sarà facile e infatti gli ospiti sono sfavoriti con +4.5 punti di spread in appoggio. A Ovest attenzione a San Antonio Spurs-OKC Thunder, con gli ospiti favoriti per una vittoria in doppia cifra, come nel precedente interno del 30 ottobre con 105-93 per SGA e compagni contro Wembanyama e soci.

NBA MERCOLEDI 20 NOVEMBRE

Altre 8 partite NBA e ancora impegnati i Cavs in back to back in Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans. Da seguire con attenzione anche Milwaukee Bucks-Chicago Bulls, con Giannis e compagni che devono darsi una svegliata e che il 25 ottobre scorso, in casa, avevano già perso 122-133 contro i Bulls. Molto interessante anche Phoenix Suns-NY Knicks. I Suns senza Durant e Beal (problemi anche per Nurkic) stanno faticando con 4 sconfitte di fila mentre i Knicks possono arrivare a 4 successi consecutivi.

NBA GIOVEDI 21 NOVEMBRE

Al giovedì abbiamo solo 4 match NBA, al via con Charlotte Hornets-Detroit Pistons, non il massimo dello spettacolo, almeno sulla carta, tra due deboli franchigie di Eastern Conference che si sono già affrontate ad inizio mese, sempre a Charlotte, con 108-107 per gli Hornets. La partita più attesa si gioca nella notte a Ovest, con LA Lakers-Orlando Magic. Gli ospiti, guidati da Wagner, arrivano da 6 vittorie consecutive nonostante le assenze pesanti di Carter Jr e soprattuto Banchero. Anche i Lakers nel momento in cui scriviamo però arrivano da 5 vittorie di fila; sarà una sfida interessante.

NBA VENERDI 22 NOVEMBRE

Il venerdì tornano 8 match validi per la NBA Cup. Si parte a Est con Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets mentre in Washington Wizards-Boston Celtics parliamo quasi di un testa coda, e non dovrebbero esserci problemi per i Celtics, nonostante la trasferta (Boston ha vinto gli ultimi 5 precedenti, compreso il 122-102 a Washington fine ottobre). Sempre a Est sono in campo anche Milwaukee Bucks-Indiana Pacers, con Haliburton e compagni che sono stati una spina nel fianco di Milwaukee, visto che hanno eliminato i Bucks negli scorsi playoffs e questo è il primo scontro stagionale contro Giannis e i suoi. A Ovest la sfida più interessante è Denver Nuggets-Dallas Mavericks, ancora Jokic contro Doncic. Nel primo scontro del 10 novembre, sempre a Denver, i Nuggets vinsero 122-120 con tripla doppia superlativa di Jokic (37 punti, 18 rimbalzi e 15 assist) mentre ai Mavs non bastarono 24 punti di Doncic e soprattutto 43 punti di Irving.

NBA SABATO 23 NOVEMBRE

Il weekend di basket americano inizia con un sabato da 7 partite. Non ci sono veri scontri imperdibili se togliamo proprio l’ultimo match della notte a Ovest: LA Lakers-Denver Nuggets. Denver ha dominato con un 9-1 negli ultimi precedenti contro LAL (7-3 ATS nelle scommesse) e questo è il primo scontro dell’anno tra Jokic e James.

NBA DOMENICA 24 NOVEMBRE

Domenica da 6 partite e ad un comodo orario italiano c’è un big match da seguire su: Boston Celtics-Minnesota Timberwolves. Minnesota sta rendendo meno del previsto in questo avvio e ha perso 8 degli ultimi 10 precedenti contro Boston, anche se in queste sfide i Timberwolves sono stati migliori per gli scommettitori, con un 6-4 ATS contro i Celtics. Nella notte segnaliamo anche Miami Heat-Dallas Mavericks ma anche Philadelphia 76ers-LA Clippers, la partita dell’ex Paul George.

NBA LUNEDI 25 NOVEMBRE

La nuova settimana inizia con un ricco lunedì da 9 partite NBA. Ancora in campo i campioni in carica e ancora in campo Jokic e compagni tra le sfide più interessanti della giornata: Boston Celtics-LA Clippers e Denver Nuggets-NY Knicks. Interessante anche Golden State Warriors-Brooklyn Nets e in chiusura lo scontro tra Sacramento Kings-OKC Thunder.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti per anello ed MVP

Rispetto alla settimana scorsa non cambia di una virgola la quota antepost per la vittoria finale dell’anello da parte dei campioni in carica, sempre favoriti @3.60, i Boston Celtics, ma si avvicinano leggermente gli OKC Thunder da Ovest che passano da 5.75 a @5.50, così come i NY Knicks che si piazzano al 3° posto e passano da 9.50 a @9 volte la posta. I Dallas Mavericks si confermano @11 mentre il calo più importante è quello dei Cleveland Cavaliers che passano da 19 a @13 di quota per l’anello.

Per MVP regular season è tornato a dominare Nikola Jokic che non solo si conferma favorito su questa lavagna, ma rispetto alla settimana scorsa vede scendere la sua quota da 3.25 all’attuale @3.10 mentre sale da 3.30 a @3.80 Shai Gilgeous Alexander. Continua invece a scendere (giustamente) la quota di Jayson Tatum, stella di Boston che scende ulteriormente dal 6.50 della settimana scorsa al @5.75 di questa mentre si allontana Luka Doncic che in sette giorni passa da 7.50 a @10, così come Anthony Edwards che fa lo stesso passo del gambero da 9.50 della scorsa settimana @11 per Ant-Man.

Nel pre stagione abbiamo già giocato contro Philadelphia su Under 51.5 vittorie in regular season, sospettando i soliti problemi fisici di Embiid, e con l’arrivo di un altro giocatore spesso in infermeria, Paul George. Dando un occhio alle lavagne per la qualificazione playoffs troviamo i 76ers fuori dalla post-season in quota alta @4 volte la posta su Bet365, nonostante siano al momento penultimi a Est. Sicuramente Philadelphia migliorerà da qui alla fine, ma mancare i playoffs potrebbe avere valore a quella quota. Se non avete preso Under win regular season (al momento le linee dei 76ers sono off), fate un pensierino a questo azzardo.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.