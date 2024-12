Come ogni martedì vediamo l’aggiornamento della stagione di Basket NBA con quote antepost, i betting trend più interessanti per le scommesse sulla pallacanestro americana, e le sfide che ci attendono dal 3 al 9 dicembre 2024. Pronostici Basket NBA Week 7.

Pronostici Basket NBA Week 7: Betting Trends

Iniziamo col dire che a livello di betting trend generali arriviamo da una settimana abbastanza equilibrata. La miglior scommessa ATS (sugli handicap) è stata sugli underdogs in trasferta, ma con appena il 52% di linee coperte, tutto il resto ha viaggiato intorno al 50-50. Leggera prevalenza di partite da Under uscite nel 54.2% dei casi rispetto al 45.8% di partite da Over.

Se entriamo nel dettaglio delle migliori squadre su cui puntare, gli Houston Rockets agganciano i Cleveland Cavaliers con un 71.43% di linee di handicap coperte (15-6 ATS), staccando Memphis, Toronto e LA Clippers, tutte al 66.6%.

Viceversa i Philadelphia 7ers sono la peggior squadra su cui puntare. Joel Embiid e Paul George sono quasi sempre stati indisponibili e i Sixers hanno un pessimo record di 4-14, un pò ce lo aspettavamo avendogli giocato anche contro nel pre-stagione, ma non ci aspettavamo un disagio del genere, con Philadelphia che è pessima anche nelle scommesse con appena un 27.7% di linee coperte (5-13 ATS), peggio perfino dei Washington Wizards (che rimangono comunque la squadra che perde con lo scarto medio più ampio, -15.0 punti a partita) al 29.4%, e anche dei New Orleans Pelicans (31.8&% e -12.73 punti a partita), pure loro fortemente limitati da una lunghissima lista di assenti importanti.

Gli Indiana Pacers (O/U 15-6) sono ora la miglior squadra da Over, seguiti dagli Atlanta Hawks (O/U 15-7) che si confermano anche questa settimana squadra da alti punteggi, poi abbiamo i Memphis Grizzlies (O/U 14-7) a completare questo podio. La miglior squadra da Under è oggi quella dei Charlotte Hornets (O/U 7-12-1), seguita da Milwaukee (O/U 8-11) e Utah (O/U 8-12), mentre i Portland Trail Blazers sono passati ad O/U 8-13, scendendo dal 1° al 4° posto di questa classifica statistica sulle scommesse Over-Under punti totali.

Chiudiamo col dire che i Boston Celtics sono la squadra che sta vincendo le partite col margine medio più elevato, +10.33 punti, ma gli OKC Thunder si avvicinano con +10.0 punti precisi precisi, poi arrivano i Cleveland Cavaliers (+9.48). A completare la top-5 abbiamo due squadre che ad Ovest sognano in grande: Memphis (+8.76) e Houston (+8.24) che vogliono replicare i passi di OKC dello scorso anno, diventando le sorprese di questa stagione, e finora i numeri gli stanno dando ragione anche nelle scommesse.

Big match della settimana (3-9 dicembre)

Andiamo a vedere, giorno per giorno, quali sono le sfide più interessanti che ci attendono nei prossimi sette giorni, dal 3 al 9 dicembre, in NBA.

NBA MARTEDI 3 DICEMBRE

Martedì ben 11 match validi anche per la NBA Cup. Tra le sfide più affascinanti abbiamo sicuramente NY Knicks-Orlando Magic, due squadre che puntano in alto a Est. In particolare i Magic stanno impressionando con 6 vittorie di fila e 12-1 nelle ultime 13, nonostante l’assenza di Paolo Banchero!

A Ovest è molto interessante Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, con i Mavs che arrivano da 4 vittorie (8-1 nelle ultime 9) e hanno recuperato Doncic mentre i Grizzlies sono in striscia vincente da 6 partite.

Sempre a Ovest segnaliamo anche Denver Nuggets-Golden State Warriors. Problemi per Steph Curry (in forse oggi), e i Warriors, dopouna partenza sorprendente, sono decisamente calati con 4 sconfitte di fila. Anche i Nuggets non sono sempre impeccabili (2 sconfitte nelle ultime 3), ma possono affidarsi ad un Jokic che anche quest’anno è il candidato principale per l’ennesimo titolo di MVP. Denver è anche una bestia nera per Golden State, con i Nuggets che hanno sempre battuto i Warriors nelle ultime 7 sfide.

NBA MERCOLEDI 4 DICEMBRE

Mercoledì notte si scende a 6 partite, ma si parte forte con Miami Heat-LA Lakers. E’ sempre interessante quando LeBron James torna a Miami anche se il Re e i Lakers non se la stanno passando bene. Nel momento in cui scriviamo James è 0/19 da tre nelle ultime 4 partite e i gialloviola sono 2-5 nelle ultime 7. Gli Heat rientrano dalle sconfitte a Boston e Toronto, e ci saranno da valutare le condizioni di Butler. Miami ha però vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro i Lakers, e i 4 più recenti si sono tutti chiusi con Under.

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks, con i padroni di casa che cercano la 7° vittoria di fila, dopo una partenza da incubo, ma anche gli Hawks iniziano la settimana in forma, dopo 4 vittorie in fila, due delle quali contro Cleveland! I Bucks sono 3-1 ATS negli ultimi precedenti contro gli Hawks.

Vi segnaliamo anche LA Clippers-Minnesota Timberwolves, con i Timberwolves che hanno battuto 109-80 i Lakers in casa e proveranno a replicare anche in trasferta contro l’altra squadra di LA, i Clippers, che però stanno andando meglio del previsto con 7 vittorie nelle ultime 9. Una delle due sconfitte è arrivata però proprio la settimana scorsa in Minnesota, in un match d’altri tempi, a punteggio bassissimo, in cui entrambe le squadre non sono arrivate al centello (93-92). LAC è O/U 2-5 nelle ultime 7 partite, Minnesota è O/U 2-4 nelle ultime 6.

NBA GIOVEDI 5 DICEMBRE

8 partite in programma e l’inizio è da non perdere con Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets. I Cavs sono ancora imbattuti e perfetti in casa a Rocket Mortgage FieldHouse (10-0), mentre i Nuggets in trasferta al momento hanno un modesto 4-3. Denver ha però vinto 3 degli ultimi 4 precedenti contro Cleveland, con anche un favorevole 3-1 ATS nelle scommesse.

A chiudere la nottata a Ovest ci sono due match interessanti. Iniziamo da Memphis Grizzlies-Sacramento Kings, con i Kings che hanno vinto gli ultimi 4 precedenti contro i Grizzlies, ma in questo match al FedEx Forum potrebbe essere la volta buona per Morant e compagni. Memphis è una delle migliori squadre da Over quest’anno, ma hanno segnato 6 Under negli ultimi 7 scontri diretti con Sacramento.

A Chase Center infine Golden State Warriors-Houston Rockets. Abbiamo già detto dei problemi dei Warriors (che però rimangono 5-1 in casa), mentre i Rockets sono lanciatissimi con 3 vittorie di fila (5-1 nelle ultime 6 nel momento in cui scriviamo, con anche il recente successo su OKC). Il 2 novembre scorso, a Houston, i Warriors passarono 127-121 OT, allungando a 11 la striscia vincente contro i Rockets, senza Curry, ma con un Buddy Hield da 27 punti, ma come detto, questo è un momento ben diverso per GSW.

NBA VENERDI 6 DICEMBRE

Venerdì si giocano in tutto 7 match e tra le prime partite più interessanti citiamo Atlanta Hawks-LA Lakers, una sfida che negli ultimi anni è stata appannaggio dei gialloviola che hanno battuto 7 volte su 10 gli Hawks (O/U 7-3), anche se in questo momento Young e compagni arrivano meglio all’appuntamento, e giocano in casa.

Il big match di giornata è però lo scontro a Est al TD Garden tra Boston Celtics-Milwaukee Bucks. Tatum e compagni sono 14-3, con 6-2 in casa, e per molti hanno la possibilità di bissare il titolo dello scorso anno. Abbiamo detto della ripresa dei Bucks di Giannis, che però in trasferta sono 1-6 nel momento in cui scriviamo, e Boston non è certamente una delle trasferte più agevoli. Boston domina 7-3 nei precedenti contro Milwaukee, con i Celtics che in stagione hanno già affrontato 2 volte i Bucks, battendoli sia in casa che in trasferta, per un 2-0 ATS e O/U 0-2. Potrebbe finire allo stesso modo anche questa volta.

A Ovest Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves, ancora in campo i Warriors in una settimana piena di impegni anche importanti, come quello contro i Timberwolves (anche loro non se la passano bene) contro cui hanno sempre perso negli ultimi 4 precedenti (Minnesota è avanti 7-3 negli ultimi 10 confronti diretti contro Golden State). Le squadre hanno prodotto 4 Under nelle ultime 6 volte in cui si sono affrontate, e potremmo vedere un basso punteggio anche nel primo scontro di questa stagione.

NBA SABATO 7 DICEMBRE

Altre 7 partite per iniziare il weekend. Il matinee ad un comodo orario italiano vedrà di fronte Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers. Gli Hornets in trasferta pagano un pessimo 1-7, ma in casa non sono male (5-3) anche se c’è apprensione per l’infortunio di Lamelo Ball, giocatore principale di questa squadra. Ne potrebbero approfittare i Cavs che il 17 novembre hanno già vinto 128-114 in casa contro gli Hornets, con 25 punti e 12 assist di Garland e altri 23 punti con 11 rimbalzi di Mobley, il tutto senza Mitchell, e nonostante 31 punti di Ball che come detto rischia di non esserci in questo rematch allo Spectrum Center.

Nella notte vi segnaliamo Miami Heat-Phoenix Suns. Abbiamo già detto degli Heat, e delle condizioni di Butler da monitorare, mentre i Suns arrivano a questo appuntamento dopo solo 2 vittorie nelle ultime 8, anche se è tornato Durant, e quando sono in campo KD e Booker, i Suns hanno un ottimo rendimento. Lo abbiamo visto anche il 6 novembre scorso, a Phoenix, nel 115-112 dei Suns sugli Heat, con 32 punti di KD e 22 di Booker (20+18 rimbalzi anche da Nurkic sotto canestro) mentre a Miami non bastarono 28 punti di Herro.

Chiudiamo il sabato tornando al TD Garden con Boston Celtics-Memphis Grizzlies. Back to back impegnativo per la squadra di coach Mazzulla che dopo i Bucks ospiterà il giorno dopo i Grizzlies che come abbiamo detto iniziano alla grande la settimana anche se hanno vinto solo 1 degli ultimi 10 precedenti contro Boston (3-7 ATS), perdendo sempre nei 6 confronti diretti più recenti (questo è il primo in stagione).

NBA DOMENICA 8 DICEMBRE

Ricca domenica da 12 partite e questa volta il match in prima serata si gioca allo United Center, con Chicago Bulls-Philadephia 76ers. Abbiamo detto della disastrosa partenza dei Sixers mentre i Bulls continuano ad andare a corrente alternata. Subito dopo ci sarà anche Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks, sempre ad un orario comodo in Italia, e con più interesse visto che i Bucks devono dare costanza alla propria ripresa, mentre i Nets hanno perso le ultime 3 nel momento in cui scriviamo, ma sono sempre un avversario da prendere con le pinze, anche se ci sono da valutare le condizioni di Thomas, un infortunio pesante per Brooklyn che qui a Barclays Center il 27 ottobre ha già superato 115-102 i Bucks con 32 punti proprio di Thomas (e 29 di Schroder che in sua assenza sarà fondamentale, quindi occhio alle sue prop).

Nella notte prendiamo in analisi Orlando Magic-Phoenix Suns. Al Kia Center arrivano i Suns, con i Magic che al momento non hanno mai perso sul proprio campo (8-0) e come detto sono una delle squadre più calde e continuano a vincere nonostante l’assenza di Banchero. Le due squadre si sono già affrontate a Phoenix il 18 novembre scorso, con 109-99 dei Magic trascinati dai 32 punti del solito Franz Wagner, ma per i Suns non c’erano KD e Beal, e Booker fu fermato a 17 punti con 5/14 al tiro dalla difesa di Orlando.

Chiudiamo con San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans, che non è proprio un big match, ma vogliamo parlare anche di queste due squadre, in particolare degli Spurs che in casa hanno un ottimo 8-3, rispetto al 1-7 dei Pelicans in trasferta. Abbiamo detto delle tante assenze di New Orleans (tra cui Williamson e Ingram), ma ci sarà l’ex Dejonte Murray, che potrebbe non bastare contro San Antonio che nel momento in cui scriviamo ha vinto 4 delle ultime 5 partite e si gode un Wembanyama da 24.0 punti e 10.2 rimbalzi a sera, con anche 3.5 stoppate!

NBA LUNEDI 9 DICEMBRE

La settimana inizia con un solo match, Toronto Raptors-NY Knicks. Toronto è una delle migliori squadre nelle scommesse (11-6 ATS), ma è solo 4-13 di record, pur pagando soprattutto il rendimento esterno (0-9) mentre in casa in Canada ha un discreto 4-4. I Knicks al momento hanno un rendimento esterno negativo (4-5) ma hanno sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro i Raptors, coprendo anche sempre l’handicap (4-0 ATS), con anche un O/U 3-1. Questa è la prima sfida stagionale tra i canadesi e la squadra della Grande Mela che lo scorso anno sono state protagoniste di un importante trade, quindi ci saranno tanti ex in campo.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti per anello ed MVP

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne di quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA, il mitico anello, e anche MVP Regular Season, ma in questa settimana di match dell’In-Season Tournament, andiamo a vedere anche gli aggiornamenti per la vittoria della seconda NBA Cup della storia.

