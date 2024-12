Si sono conclusi i quarti di finale della NBA e abbiamo il nome delle squadre che nel fine settimana si sfideranno per le Final Four a Las Vegas, in vista della finale di mercoledì notte. Saranno Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks e OKC Thunder-Houston Rockets le protagoniste. Final Four NBA Cup 2024.

Final Four NBA Cup 2024: le squadre a Las Vegas

Sabato dalle ore 22.30 italiane, e nella notte di domenica, si giocano le semifinali della NBA Cup 2024, arrivata alle Final Four che si giocheranno, come lo scorso anno, nella cornice neutrale di Las Vegas.

La prima semifinale da Est sarà Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks. Giannis e compagni hanno superato 114-109 i Magic (privi di Banchero e Wagner) ai quarti, e sono in rimonta con 8 vittorie nelle ultime 10, dopo un avvio di stagione pessimo, anche se Milwaukee paga ancora il record negativo fuori casa (4-7) e questo mal di trasferta potrebbe farsi sentire anche a Vegas, contro gli Hawks che invece sono la grande sorpresa di questa Cup, dopo essere passati anche al Madison Square Garden per 108-100 contro i Knicks, 7° vittoria nelle ultime 8 per Trae Young e compagni che nel parziale si sono arresi solo ai Nuggets. C’è un precedente stagionale del 4 dicembre a Milwaukee, con vittoria 119-104 (Under) degli Hawks trascinati dall’altro grande protagonista di Atlanta assieme a Young, Jalen Johnson con 23 punti, 13 rimbalzi e 5 assist.

A Ovest nella notte si sfidano invece OKC Thunder-Houston Rockets, le prime due a Ovest e anche due delle migliori squadre nelle scommesse quest’anno, con i Thunder 15-7-2 ATS e i Rockets 16-9 ATS. OKC ha superato Dallas in semifinale, 4° vittoria consecutiva per SGA e compagni mentre i Rockets hanno avuto la meglio in un match punto a punto (91-90) sui Warriors, e con un finale molto contestato da coach Kerr, ma che ha premiato i Rockets che in un colpo solo avanzano alle Final Four e stoppano una striscia perdente di 15 match contro Golden State che non battevano addirittura dal febbraio 2020. Le squadre si sono già sfidate 2 volte in stagione, con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, e un doppio Over. Nel match più recente del 1 dicembre a Houston i Rockets vinsero 119-116 con 38 punti dello scatenato VanVleet e le doppie doppie di Sengun (20+14 rimbalzi) e Jabari Smith (15+14). Ai Thunder non bastarono 32 punti di Shai Gilgeous Alexander.

Calendario completo NBA Cup 2024

Semifinali

Sabato 14 dicembre, ore 22.30

Domenica 15 dicembre, ore 2.30

Finale

Mercoledì 18 dicembre, ore 2.30

* orari italiani

Quote antepost: Thunder favoriti per la vittoria finale

Sono gli OKC Thunder @2.10 a staccare tutti nelle quote antepost per la vittoria finale della seconda edizione della NBA Cup, con i Milwaukee Bucks @3.50 di Giannis Antetokounmpo in ripresa, e principali avversari di OKC.

Sono più indietro gli Houston Rockets @5.50 e soprattutto gli Atlanta Hawks @6 che però sono la sorpresa di questa NBA Cup 2024 dopo essere passati anche a NY, quindi occhio a sottovalutare Trae Young e compagni in questa competizione.

