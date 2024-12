I primi due mesi di regular season di Basket NBA è andata in archivio, andiamo a fare il punto della situazione nel nostro report settimanale con statistiche, curiosità, risultati, quote antepost aggiornate e i big match che ci attendono dal 17 al 23 dicembre 2024. Si avvicina il Natale NBA, ma prima c’è la finale di NBA Cup. Pronostici Basket NBA Week 9.

Pronostici Basket NBA Week 9: Betting Trends

I primi 2 mesi di regular season disegnano una situazione equilibrata nelle scommesse ATS (contro l’handicap), segno che i bookmakers stanno lavorando bene. Al momento il trend che fa meglio è quello sugli Sfavoriti in casa che coprono il 52.6% delle linee di spread. Nell’ultima settimana abbiamo visto la bellezza del 62.1% di partite da Under, anche se nel complessivo stagionale gli Over rimangono leggermente superiori al 51.7%.

I Cleveland Cavaliers rimangono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse e dopo 2 mesi di stagione mantengono una percentuale di copertura superiore al 70%, un grande rendimento, rinforzato anche dal recente 5-2 ATS nelle ultime partite e dall’ottimo record interno. In 2° posizione gli OKC Thunder col 69.5% e 5 linee coperte di fila nel momento in cui scriviamo. Dietro Toronto si riprende il 3° posto (69.2%), con solo 3 sconfitte ATS nelle ultime 14 partite dei canadesi che tornano davanti a Memphis (66.6%).

La peggior squadra su cui puntare è ancora quella dei Washington Wizards col 34.7% di linee coperte, anche se la squadra della capitale è in miglioramento con un 3-1 ATS nell’ultima settimana. Peggiora invece la situazione dei Phoenix Suns al 36% e con un 1-4 ATS nelle ultime 5 partite. Completa questo scomodo podio New Orleans al 37%. Phoenix non è l’unico top team negativo nelle scommesse, ci sono anche i campioni in carica, i Boston Celtics al 38.4% (solo 3 linee coperte nelle ultime 13 partite di Tatum e soci). In ripresa i Philadelphia 76ers che con un 6-1 ATS nelle ultime partite, stanno lasciando la flop-10, anche se bisognerà vedere i prossimi match dei Sixers, visto che si è tornato ad infortunare Joel Embiid.

Big match della settimana NBA (17-23 dicembre 2024)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, iniziando dalla finale NBA Cup di Las Vegas, martedì notte.

NBA MARTEDI 17 DICEMBRE

Un solo match, la finale della seconda edizione di NBA Cup a Las Vegas, dove si sfidano Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks. E’ stato un inizio di stagione complicato per i Bucks che sperano però di cambiare passo vincendo questo trofeo, dopo aver superato Atlanta in semifinale, con un Giannis Antetokounmpo da 32 punti e 14 rimbalzi, 12° vittoria nelle ultime 15 di Milwaukee dopo un avvio da 2-8.

I Thunder hanno avuto la meglio 111-96 sui Rockets, con una grande prova difensiva de il solito Shai Gilgeous-Alexander a guidare con 32 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e anche 5 palle rubate, ma OKC si gode anche il ritorno di Isaiah Hartenstein con cui i Thunder hanno un record quasi perfetto di 9-1.

NBA MERCOLEDI 18 DICEMBRE

Giornata di pausa post-NBA Cup.

NBA GIOVEDI 19 DICEMBRE

Si torna con un giovedì in grande stile con 13 partite NBA. Subito molto intrigante Orlando Magic-Oklahoma City Thunder, con i Magic che dopo Banchero hanno perso anche Wagner, e come atteso hanno perso anche un po di efficacia, anche se rimangono 10-1 in casa, dove hanno perso solo l’ultima contro i Knicks. I Thunder sono lanciatissimi con 9-1 nelle ultime 10 (7-2-1 ATS) e giocheranno questa sfida in Florida dopo la finale di NBA Cup, quindi ci sarà da capire stato d’animo ma anche eventuali tossine accumulate in queste partite extra.

Spunti d’interesse anche in Minnesota Timberwolves-NY Knicks, con Karl Anthony Towns che torna al Target Center da avversario, e già da pezzo importante nel roster dei Knicks che sono 6-2 nelle ultime 8 partite, ma attenzione perchè i Timberwolves (dell’ex Julius Randle), dopo un periodo di aria tesa nello spogliatoio, si sono ritrovati con un 6-1 nelle ultime 7. E’ la prima volta che le due squadre si sfidano in stagione, e negli ultimi 10 precedenti in 7 occasioni abbiamo visto Under tra Timberwolves e Knicks.

NBA VENERDI 20 DICEMBRE

Solo 3 partite al venerdì, con al via Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets, ma è molto più interessante Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks. Abbiamo detto della ripresa dei Bucks che cercheranno di riscattare la doppia sconfitta di novembre contro i Cavaliers che nel momento in cui scriviamo hanno vinto 6 delle ultime 7 partite. Nell’ultimo scontro a Cleveland i Cavs però faticarono nel 116-114 sui Bucks, con 39 punti di Darius Garland, ma per Milwaukee non c’era Giannis, e in quell’occasione non bastarono 36 punti di Damian Lillard.

Da seguire anche Miami Heat-OKC Thunder, settimana piena per i Thunder che oltre alla finale di NBA Cup, giocheranno anche questo back to back in Florida, contro gli Heat che dopo 4 vittorie di fila si sono arresi in overtime nell’ultima a Detroit. Primo scontro stagionale tra queste due squadre, con OKC che ha vinto gli ultimi 2 precedenti, interrompendo una striscia di 6 sconfitte consecutive contro Miami.

NBA SABATO 21 DICEMBRE

Il weekend inizia con un ricco sabato da 12 match. Si inizia con un bello scontro a Ovest con Sacramento Kings-LA Lakers, seguito dal derby della Florida, Orlando Magic-Miami Heat che si sono già sfidate a Miami ad inizio stagione, con vittoria 116-97 dei Magic, inoltre gli Heat giocheranno questa sfida in back to back dopo l’importante impegno del venerdì contro OKC.

L’altra partita che vogliamo citare è Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors a Ovest. Abbiamo già detto del buon momento di Minnesota mentre i Warriors hanno fatto il percorso inverso, dopo un inizio sopra le attese, Golden State è andata a calare con 2 sole vittorie nelle ultime 10 partite. Le squadre si sono già sfidate 2 volte ad inizio dicembre, sempre a Chase Center, con 1 vittoria a testa.

NBA DOMENICA 22 DICEMBRE

Alla domenica si torna a 3 partite, un programma che inizierà con Toronto Raptors-Houston Rockets, sfida tra due delle migliori squadre come rendimento nelle scommesse. Toronto ha vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti con Houston. Poco dopo tocca a Sacramento Kings-Indiana Pacers. I Pacers hanno vinto 3 delle ultime 4 partite nel momento in cui scriviamo, ma sono solo 3-11 in trasferta in stagione. Primo scontro stagionale tra due franchigie che hanno prodotto 3 partite da Over negli ultimi 4 precedenti.

In chiusura domenica si sfidano New Orleans Pelicans-Denver Nuggets. Stagione complicatissima per i Pelicans, sempre afflitti da tante assenze, reduci da 4 sconfitte di fila e 1-9 nelle ultime 10, mentre i Nuggets iniziano la nuova settimana sulla scia di 3 vittorie di fila, con anche un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse. Il mese scorso a New Orleans sconfitta a sorpresa 94-101 per i Nuggets privi di Jokic, mentre i Pelicans trovarono 29 punti 9 rimbalzi e 7 assist da Ingram.

NBA LUNEDI 23 DICEMBRE

La nuova settimana inizierà con un ricco lunedì da 14 partite. Al Madison Square Garden si gioca NY Knicks-Toronto Raptors, sfida tra due squadre che hanno molti ex dopo la trade dello scorso anno, ad iniziare da Barrett che è diventato il leader dei canadesi nelle ultime partite, visto anche l’infortunio di Barnes. Toronto ha un tremendo 1-11 in trasferta quest’anno, NYK è 8-3 in casa e i Knicks hanno sempre battuto i Raptors negli ultimi 5 precedenti, compreso lo scontro di inizio mese a Toronto, vinto 113-108 dai Knicks con 24 punti +15 rimbalzi di KAT, 20 punti e 11 assist di Brunson ma anche 23 punti di un ispirato Bridges, mentre a Toronto non bastarono i 30 punti proprio dell’ex Barrett, troppo solo.

A Ovest segnaliamo Denver Nuggets-Phoenix Suns, con i Nuggets che rientrano in Colorado e giocano in back to back contro i Suns. Phoenix ha vinto, coprendo anche l’handicap 2-0 ATS) con doppio Under negli ultimi 2 viaggi alla Ball Arena.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Non cambiano i favoriti nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della NBA, i Boston Celtics @3.30, ma quello che cambia è che gli OKC Thunder @4.75 si avvicinano, tagliando ulteriormente la quota rispetto alla scorsa settimana. Stabili i NY Knicks @11 come terzo incomodo ma molto distante rispetto alle prime 2 favorite, con quota in doppia cifra. Noi abbiamo seguito molto NYK in questo avvio stagionale, le chance ci sono, se si giocasse solo in 5. Il quintetto, al netto degli infortuni, è tra i più forti e completi della NBA, ma la rotazione dalla panchina non convince appieno. Se nella Grande Mela si riuscissero a muovere sul mercato e puntellare questo aspetto (difficile) potremmo vederne delle belle quest’anno a NYC.

Nelle lavagne delle quote antepost per MVP Regular Season è sempre Nikola Jokic @1.95 a dominare, anche se la linea del serbo è salita leggermente, e anche qui troviamo un Thunder, Shai Gilgeous Alexander @3.25, che si avvicina alla testa della classifica. Da non scartare ancora Giannis Antetokounmpo @8, come Luka Doncic @8. Purtroppo si allontana Jayson Tatum @17, e diciamo purtroppo perchè avevamo puntato su di lui qualche settimana fa @6.50, ma è ancora lunga e apertissima la quota a questo titolo, più di quanto dicano le quote.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.