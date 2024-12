Articolo di riassunto settimanale di Basket NBA, e questa è la settimana di Natale dove la NBA la fa da padrona con un Christmas Day che ci regala 5 partite ad iniziare dal pomeriggio. Vediamo anche le statistiche più interessanti e le quote antepost aggiornate. Pronostici NBA Week 10.

Pronostici NBA Week 10: Betting trends

Nell’ultima settimana di NBA a livello betting il trend migliore per le scommesse sugli handicap (ATS) è stato quello sugli Sfavoriti in Trasferta (58.8%). Prevalenza anche di Under con un 58.7% di partite sotto la linea punti totali proposta.

Tra le singole squadre c’è una novità come la migliore nei rendimenti dove gli OKC Thunder sono ora al comando col 72% di linee coperte, superati i Cleveland Cavaliers al 70.3%. Dietro salgono i Memphis Girzzlies al 66.6%, e reggono anche i Toronto Raptors col 65.5% mentre gli Houston Rockets completano la top-10 col 62% di linee coperte, alla pari con gli LA Clippers.

Novità anche nella peggiore squadra nelle scommesse, ora sono i Phoenix Suns con solo il 32.1% di linee coperte, peggiorando il rendimento da 34.6% dei Washington Wizards, che a livello record rimangono nettamente i peggiori (4-23), ma nelle scommesse si sono un pò ripresi col 3-2 ATS nelle ultime 5. A livello scommesse peggio di Washington ci sono anche i Sacramento Kings che hanno coperto solo kilo 34.6% delle linee.

Big match della settimana NBA (24-30 dicembre 2024)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, la settimana di Natale in cui la NBA ci regala sempre tanti big match.

NBA MARTEDI 24 DICEMBRE

0 match

NBA MERCOLEDI 25 DICEMBRE

Nba Christmas Day, 5 partite per tutto il giorno (diretta Sky Sport), si comincia alle 17.45 con NY Knicks-San Antonio Spurs. Victor Wembanyama fa il suo debutto nelle partite di Natale nel prestigioso Madison Square Garden, con San Antonio che non giocava a Natale dal 2016. Gli Spurs dovranno contenere Jalen Brunson che lo scorso Natale ha segnato 38 punti per i Knicks

Alle ore 20.40 si continua col matinee a Ovest: Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, bella sfida, la rivincita delle finali di conference dello scorso anno, vinte dai Mavs che tornano a giocare a Natale dopo lo scorso anno quando batterono i Suns con un Luka Doncic da 50 punti e 15 assist. Dall’altra parte Anthony Edwards è al suo primo match di Natale mentre il suo compagno, Julius Randle, ne ha giocati 3 con NYK, segnando 28 punti di media. Il 29 ottobre scorso, in Minnesota, i Mavericks vinsero 120-114 nonostante 37 punti di Ant Man.

Alle 23:10 si torna a Est, al TD Garden, per una delle rivalità più storiche della NBA, Boston Celtics-Philadelphia 76ers. Joel Embiid (31.3 punti di media in quattro apparizioni nel Christmas Day) arriva da una brutta scena in cui si è fatto espellere. Per i Celtics lo scorso anno Jayson Tatum ne mise 41 contro Milwaukee, la seconda miglior prestazione a Natale per un giocatore dei Celtics nella storia. Boston comanda 7-3 negli ultimi precedenti contro Philadelphia, sempre vincente nei 3 scontri più recenti.

Nella notte, alle 02:10, andiamo nella baia di San Francisco dove toccherà a Golden State Warriors-LA Lakers, rivalità di Western Conference tra due squadre in lotta per un posto playoffs. Questa è anche la sfida tra Steph Curry e LeBron James, con i due che si sono affrontati 23 volte in regular season, con il bilancio di 12-11 in favore di Steph, con Golden State che ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti.

Chiudiamo alle ore 4:30 con Phoenix Sans-Denver Nuggets che si sono appena affrontate con la vittoria di Denver guidata dai 32 punti di Nikola Jokic nel dominante 117-90 in Colorado. Questa volta si giocherà a Phoenix e per i Suns Kevin Durant è il quarto miglior marcatore all-time nelle gare di Natale con 315 punti dietro a LeBron James (476), Kobe Bryant (395) e Oscar Robertson (377).

NBA GIOVEDI 26 DICEMBRE

A Santo Stefano altre 9 partite NBA nella notte, con Indiana Pacers-OKC Thunder ad aprire le danze (i Pacers sono avanti 8-2 negli ultimi precedenti contro OKC, ma con un negativo 3-7 ATS nelle scommesse di questi scontri diretti).

In campo anche il derby della Florida con Orlando Magic-Miami Heat che si sono già affrontate 2 volte in stagione, con doppio successo di Orlando (anche 2-0 ATS nelle scommesse e O/U 2-0), con i Magic che continuano a vincere nonostante siano decimati e senza i due giocatori più importanti: Paolo Banchero e Franz Wagner.

NBA VENERDI 27 DICEMBRE

Passiamo al venerdì con 8 match e sono ancora in campo i Magic impegnati in back to back in Orlando Magic-NY Knicks che si sono già sfidati 2 volte ad inizio mese, con doppio successo dei Knicks (2-0 ATS), guidati da Jalen Brunson (31 e 21 punti) e da Karl Anthony Towns (23 punti + 15 rimbalzi e altri 22+22 per KAT).

Andiamo avanti al TD Garden con Boston Celtics-Indiana Pacers che sono anche due delle peggiori squadre nelle scommesse: Boston è 9-15 ATS, Indiana fa anche peggio con 8-16-1 ATS nel momento in cui scriviamo, anche se ad inizio stagione i Pacers vinsero in casa 135-132 OT una spettacolare sfida con Boston firmata dai 29 punti di Siakam ma anche dai 30 (con 11 rimbalzi) di Mathurin dalla panchina che vanificarono i 37 punti di Tatum per i C’s.

Non mancano le sfide interessanti anche a Ovest, come Houston Rockets-Minnesota Timberwolves che il 26 novembre scorso, in Minnesota, videro i Rockets passare 117-111 OT con 27 punti e 11 assist di Van Vleet, ma anche la tripla doppia (22+11+10) di Sengun.

Da non perdere anche Phoenix Sans-Dallas Mavericks, con i Suns che hanno vinto le prime 2 sfide stagionali (2-0 ATS e O/U 0-2).

Infine si chiude col botto tra due candidate alle Finals, Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers, un match andato già in scena ad inizio mese a Cleveland, col 126-114 per i padroni di casa, trascinati dai 28 punti di Mitchell e dai 24 di Garland, a vanificare la tripla doppia da 27+20+11 del solito Jokic.

Da segnalare anche LA Clippers-Golden State Warriors, con i Clippers che stanno andando decisamente meglio del previsto e al momento sono davanti anche a Golden State che hanno sempre battuto negli ultimi 5 precedenti, compreso il doppio scontro di questa stagione (2-0 ATS e O/U 0-2).

NBA SABATO 28 DICEMBRE

Sabato si continua con altri 9 match NBA e ad un comodo orario italiano potremmo goderci Atlanta Hawks-Miami Heat al primo scontro dell’anno, con Miami avanti 7-3 negli ultimi precedenti contro Atlanta.

Nella notte segnaliamo Chicago Bulls-Milwaukee Bucks con Giannis e compagni che stanno risorgendo con un 7-3 nelle ultime 10 partite e anche la vittoria della seconda edizione della NBA Cup, la scorsa settimana a Las Vegas. Dopo aver perso il primo scontro stagionale in casa contro i Bulls, i Bucks si sono rifatti con 2 nette vittorie (2-0 ATS, O/U 0-2) contro la franchigia di Chicago.

Ancora in campo Curry e compagni in Golden State Warriors-Phoenix Suns. Settimana di Natale impegnativa per la squadra di San Francisco che giocherà questo back to back interno contro i Suns che hanno già affrontato a fine novembre a Phoenix, perdendo 105-113, 8° sconfitta nelle ultime 10 contro i Suns per i Warriors.

NBA DOMENICA 29 DICEMBRE

La prima, delle 6 partite NBA, che ci gusteremo ad un comodo orario italiano è Orlando Magic-Brooklyn Nets. Abbiamo già parlato dei Magic, ma occhio ai Nets, almeno a livello scommesse, visto che la squadra di Brooklyn è una delle migliori con 15-8-1 ATS. Le prime 3 sfide stagionali sono andate però nettamente tutte ad Orlando (3-0 ATS, O/U 2-1), 5° successo consecutivo dei Magic contro i Nets.

A seguire ancora Boston Celtics-Indiana Pacers, che si tornano a sfidare a due giorni di distanza, sempre al TD Garden. In 4 giorni i Pacers sfidano le due migliori squadre a Est ed Ovest.

Approposito di miglior squadra di Western Conference, notte bello scontro tra OKC Thunder-Memphis Grizzlies, primo scontro stagionale, con OKC che ha sempre battuto Memphis negli ultimi 5 precedenti, e che in casa al Paycom Center ha un record di 9-2.

NBA LUNEDI 30 DICEMBRE

La nuova settimana inizia con un lunedì da 7 match NBA. Non ci sono sfide imperdibili se escludiamo le ultime 2 interessanti in programma a tarda notte. Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers è un buon test per gli ospiti che sono forti di un 13-1 in casa, ma anche di un 8-3 in trasferta e il mese scorso, in casa, travolsero i Warriors per 136-117, nonostante soli 12 punti di Mitchell lasciato ad un 4/13 al tiro, ma 50 punti e 10 assist sommati da Garland e Mobley.

In chiusura segnaliamo anche Sacramento Kings-Dallas Mavericks. Nel momento in cui scriviamo i Mavs sono 7-3 nelle ultime 10 partite mentre i Kings sono reduci da 4 sconfitte consecutive. Primo scontro dell’anno tra queste due franchigie, con Dallas avanti 6-3 negli ultimi 9 scontri diretti con Sacramento (sempre Under nei 5 precedenti più recenti).

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello di Basket NBA, ma anche per MVP della regular season dove continua a comandare Nikola Jokic, anche se nell’ultima settimana si è avvicinato Shai Gilgeous Alexander.

