In arrivo l’inizio del 2025 con la NBA che ha in programma tanti big match di basket che abbiamo analizzato, oltre al punto della situazione con i betting trend più interessanti e le quote antepost aggiornate. Vediamo cosa ci attende dal 31 dicembre al 6 gennaio con i Pronostici NBA week 11.

Pronostici NBA week 11: Betting Trends, arriviamo da una settimana da underdogs e over

Iniziamo come sempre il recap settimanale di Basket NBA dai trend e dalle statistiche più interessanti dal punto di vista delle scommesse. Per esempio scopriamo che nell’ultima settimana, tra tutte le partite NBA, la miglior scommesse sugli handicap (ATS) è stata quella sugli underdogs, in particolare sugli sfavoriti in trasferta che hanno coperto la bellezza del 69.6% di linee proposte. Anche la settimana scorsa gli underdogs in trasferta erano stati il trend più forte con un 58.8% di linee coperte, quindi attenzione alle puntate sugli sfavoriti, specialmente quando giocano fuori casa.

Un altro dato pazzesco è quella sulle scommesse Over-Under sui punti totali; nell’ultima settimana ben il 64.3% delle partite ha chiuso sopra la linea richiesta, e abbiamo registrato appena un 35.7% di partite da Under.

Tra le singole squadre gli OKC Thunder si confermano la miglior squadra su cui puntare col 71.4% di linee coperte (20-8-3 ATS), un dato incredibile che riesce a tenere dietro anche il 70.3% di linee coperte dai Cleveland Cavaliers che sono al 2° posto in questa statistica, poi arrivano i Memphis Grizzlies a completare il podio con un 66.6%, poco meglio di Toronto Raptors che sono 19-12-1 ATS nelle scommesse, nonostante un pessimo record. A chiudere la top-5 gli LA Clippers che invece stanno convincendo e sorprendendo anche nei risultati sul campo oltre che nelle scommesse.

Novità invece come peggior squadra su cui puntare, Sacramento Kings che col 34.3% di linee coperte ha peggiorato anche il rendimento dei Phoenix Suns, che comunque fanno molto male a loro volta col 35.4%. Vedremo se a Sacramento le cose cambieranno dopo la rivoluzione in panchina, con un coach ad interim che al momento non sembra aver svoltato la situazione per i Kings, anche se è arrivata la prima vittoria lunedì notte. Male anche i New Orleans Pelicans e i Washington Wizards, che sono rispettivamente anche le peggiori come record in Western ed Eastern Conference. Se queste due squadre ci stanno in questa flop-5, non ci sta la squadra che si piazza in mezzo tra le due, i Boston Celtics che hanno coperto il 37.5% delle partite, e stanno costando agli scommettitori, nonostante un ottimo record di 23-9 e un margine di +9.41 punti a partita, sintomo che i bookmakers stanno dando handicap troppo pesanti ai campioni in carica, appuntatevi questa cosa per l’inizio del 2025 dove questo trend potrebbe continuare.

Vediamo velocemente le altre top stats NBA:

Miglior squadra da Over: ATLANTA HAWKS (O/U 21-11-1)

Miglior squadra da Under: MILWAUKEE BUCKS (O/U 11-14)

Miglior Attacco: MEMPHIS GRIZZLIES (123.4)

Peggior Attacco: ORLANDO MAGIC (105.9)

Miglior Difesa: OKC THUNDER (103.2)

Peggior Difesa: WASHINGTON WIZARDS (122.4)

Miglior Margine Medio: OKC THUNDER (+12.16 punti)

Peggior Scarto Medio: WASHINGTON WIZARDS (-14.00 punti a partita)

Big match della settimana NBA (31 dicembre-6 gennaio)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, la prima settimana del nuovo anno.

NBA MARTEDI 31 DICEMBRE

6 partite NBA, con diversi match davvero interessanti, ad iniziare dalle sfide a Est (alle ore 21.00 italiane), Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (i Bucks hanno vinto la prima sfida dell’anno contro i Pacers, 129-117 in casa) e Boston Celtics-Toronto Raptors (i Raptors hanno un tremendo 1-14 in trasferta quest’anno e a novembre hanno perso 123-126 OT al TD Garden).

Belle sfide anche a Ovest con OKC Thunder-Minnesota Timberwolves (Minnesota è reduce da 3 vittorie di fila nel momento in cui scriviamo, OKC da 11 e ha un record di 12-2 in casa) e Phoenix Suns-Memphis Grizzlies (Suns deludenti con 1 sola vittoria nelle ultime 6 mentre Memphis è 4-2 nello stesso arco di tempo).

Sempre affascinante LA Lakers-Cleveland Cavaliers con LeBron James che sfida i Cavs che giocheranno questo match in back to back ma sono in grande forma, ed iniziano la nuova settimana sulla scorta di 7 vittorie consecutive e i Lakers il 30 ottobre scorso i gialloviola persero il primo scontro a Cleveland (110-134).

NBA MERCOLEDI 1 GENNAIO

Il primo dell’anno la NBA lo festeggia con 8 partite nella notte. Tra le sfide da non perdere qui segnaliamo Houston Rockets-Dallas Mavericks, con i Rockets forti di un ottimo record interno, anche se arrivano da 2 sconfitte, proprio al Toyota Center mentre i Mavericks nel weekend sono crollati a Portland e ci sono problemi per Doncic che segnò 29 punti nel primo scontro perso a Houston 102-108.

In Denver Nuggets-Atlanta Hawks vedremo se Trae Young e compagni riusciranno a vincere la 5° partita di fila, vendicando anche il pesante 111-141 subito in casa ad inizio dicembre dagli Hawks che sono 2-8 ATS negli ultimi 10 precedenti contro Jokic e compagni.

Segnaliamo infine Sacramento Kings-Philadelphia 76ers. Cambio in panchina per i Kings che però non sono riusciti ad interrompere una striscia di 6 sconfitte consecutive (0-7 ATS di recente nelle scommesse prima del successo di lunedì notte ndr). I 76ers invece cercano di riprendersi dopo un inizio stagionale quanto mai complicato, vincendo 7 delle ultime 9 partite, comprese le 3 più recenti e nello Utah hanno schierato i big three, con 32 punti a testa di Embiid e Maxey (+ i 13 di Paul George a dire il vero poco big).

NBA GIOVEDI 2 GENNAIO

Altre 6 partite NBA anche per giovedì, aperto dal bello scontro di Target Center con Minnesota Timberwolves-Boston Celtics. Parliamo di due top-team che però stanno deludendo finora nelle scommesse: Boston è 9-15 ATS, Minnesota è 9-14 ATS. Il 24 novembre al TD Garden però i Celtics vinsero 107-105 con 29 punti di Brown e 26 di Tatum mentre ai Timberwolves non bastarono i 28 punti di Edwards.

Passiamo a Ovest con OKC Thunder-LA Clippers, 1° contro 6° di Conference, che si sono già affrontate 2 volte a novembre, con doppia vittoria di OKC: 105-92 in trasferta e 134-128 in casa in una partita da 45 punti e 9 assist di SGA.

Chiudiamo con Golden State Warriors-Philadelphia 76ers e i Sixers che giocheranno questa trasferta in back to back. I Warriors hanno sempre battuto i 76ers negli ultimi 3 precedenti, con anche un 3-0 ATS per Golden State, e triplo Under. In questo momento però Philadelphia è in ripresa e sembra stare meglio rispetto a Golden State che al contrario è in calo netto.

NBA VENERDI 3 GENNAIO

9 partite nel venerdì notte NBA che si aprirà subito col botto, con OKC Thunder-NY Knicks. Settimana impegnativa per i Thunder che giocheranno questo back to back in casa contro l’attuale 3° forza a Est e possibile contender per l’anello in quella che, perchè no, potrebbe essere anche la finale. I Thunder hanno dominato con 8-2 negli ultimi 10 precedenti contro NYK (ottimo anche il 7-3 ATS nelle scommesse di questi scontri diretti).

Da non perdere anche Houston Rockets-Boston Celtics. I Celtics hanno vinto 7 degli ultimi 8 precedenti contro Houston (6-2 ATS nelle scommesse e O/U 2-6).

Altra sfida Est-Over con Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers, con i Cavs che hanno sempre battuto i Mavericks negli ultimi 4 precedenti, ma con un 2-2 ATS nelle scommesse (O/U 1-3).

Chiudiamo la giornata con Denver Nuggets-San Antonio Spurs, la sfida tra Jokic e Wembanyama, che va in scena per la prima volta in stagione. Lo scorso anno prime 3 vittorie dei Nuggets, che però persero l’ultimo scontro 120-121 a San Antonio, con 34 punti di Wemby che ha segnato esattamente 34 punti anche nell’ultima partita nel momento in cui scriviamo, in Minnesota.

NBA SABATO 4 GENNAIO

Il weekend inizia con un sabato da 9 partite NBA e sono nuovamente in campo, in back to back e a campi invertiti, San Antonio Spurs-Denver Nuggets. Un paio d’ore prima, ad aprire le danze, saranno però Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers che si sono già sfidate il 22 novembre scorso a Philadelphia, con 113-98 per i 76ers che passarono pur privi di Embiid, ma con 26 punti di Maxey e con 30 punti del sorprendente McCain (ora infortunato).

Chicago Bulls-NY Knicks, grande classica ad Est, anche se i Bulls non stanno giocando una stagione granché convincente, pur arrivando dalla vittoria sui Bucks, a terminare una striscia di 3 sconfitte. Il 13 novembre scorso i Bulls passarono 124-123 al Madison Square Garden in un finale in volata firmato dai 31 punti di LaVine che sopperì ai problemi del frontcourt che concesse 46 punti e 10 rimbalzi a KAT.

Il match di cartello è Golden State Warriors-Memphis Grizzlies a Ovest, terzo incontro stagionale tra queste due franchigie. Al momento 1 vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, ma nelle scommesse comanda Memphis con 2-0 ATS.

NBA DOMENICA 5 GENNAIO

6 partite domenicali, con un matinee davvero imperdibile ad un comodo orario italiano tra i campioni in carica sul campo della squadra che cerca di succedergli per la vittoria dell’anello, parliamo di OKC Thunder-Boston Celtics. Boston è avanti 4-2 negli ultimi 6 precedenti contro OKC, anche se a livello scommesse le cose si ribaltano con un 5-1 ATS per i Thunder in questi scontri diretti. Interessante anche O-U 8-2 negli ultimi precedenti tra Celtics e Thunder, e ci aspettiamo spettacolo anche per questa sfida. Se amate la NBA non avete scuse per perdervi questo big match.

Nella notte aprono Washington Wizards-New Orleans Pelicans, e non è di certo un big match visto che parliamo delle ultime nelle rispettive conference. L’infermeria è stata un handicap troppo elevato per i Pelicans che, tra gli altri, rimangono senza Williamson e Ingram mentre i Wizards sono in assoluto la peggior squadra della lega al momento, e nella capitale, a differenza di New Orleans, non hanno nemmeno l’alibi degli infortuni.

Di ben altro tenore invece Houston Rockets-LA Lakers, al primo scontro stagionale tra quelle che sono attualmente 3° e 5° in Western Conference. Lo scorso anno le squadre si sono spartite la posta in palio con 2 vittorie a testa, e a vincere è sempre stata la squadra di casa anche se a livello scommesse Houston ha fatto meglio con 3-1 ATS (3 Under e 1 solo Over invece per i punti totali).

NBA LUNEDI 6 GENNAIO

Il giorno dell’Epifania apre una nuova settimana con 9 partite NBA nella notte, e si parte da Wells Fargo Center con Philadelphia 76ers-Phoenix Suns, due squadre che iniziavano la stagione con alte aspettative nelle rispettive conference, ma che stanno deludendo anche se Phoenix sta andando meglio e ha già battuto i 76ers il 4 novembre scorso, per 118-116 in casa Suns con 35 punti di KD mentre ai 76ers (anche in quel caso privi di Embiid) non bastarono i 32 di Maxey. Phoenix ha vinto 8 delle ultime 10 sfide contro Philadelphia.

Bello scontro anche nella Grande Mela con NY Knicks-Orlando Magic. I Knicks sono tosti da battere al Madison Square Garden e qui hanno vinto una partita a basso punteggio, 98-74 l’ultimo precedente contro i Magic dello scorso anno (solo 2 Over negli ultimi 10 scontri diretti tra queste due formazioni). Orlando sta comunque giocando un ottima stagione, nonostante l’infermeria piena di giocatori chiave come Banchero e i fratelli Wagner.

Chiudiamo al FedEx Forum con Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks. I Grizzlies sono 11-3 in casa e hanno vinto 5 degli ultimi 7 precedenti contro i Mavericks. Questo è il primo scontro stagionale tra queste contender a Ovest, attualmente rispettivamente al 2° e al 4° posto della Conference.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne NBA

Ecco gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello di Basket NBA, ma anche per MVP della regular season. I Boston Celtics sono favoriti per il bis, ma da Ovest gli OKC Thunder sono sempre più vicini. Rimangono più staccati Knicks e Cavs tornando a Est. Tagliano un pò la quota i Milwaukee Bucks in ripresa, mentre si allontanano i Golden State Warriors che dopo un inizio sopra le attese, ora stanno faticando.

Novità nelle lavagne per MVP regular season dove Nikola Jokic continua a mettere insieme triple doppie, e numeri da ufo. Il serbo sta diventando letale anche dall’arco, e spesso in questa stagione abbiamo consigliato i suoi Over triple, ma tutto ciò non ha impedito a Shai Gilgeous-Alexander di superare Jokic nelle quote, con i due che fanno il vuoto su Giannis Antetokounmpo, poi arriva “il nostro” Jayson Tatum che apre la serie di giocatori in doppia cifra, e che ha raddoppiato la quota (da @6.50 a @13) rispetto al mese scorso, quando lo avevamo consigliato nelle nostre scommesse antepost.

