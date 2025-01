Andiamo a vedere cosa ci attende per questa interessante settimana di Basket NBA in America dal 7 al 13 gennaio 2025, dove spicca il big match tra due delle migliori squadre della lega: OKC Thunder-Cleveland Cavaliers. Vediamo anche i betting trend più interessanti, le quote antepost aggiornate e tutte le sfide da non perdere nei prossimi sette giorni. Pronostici NBA week 12.

Pronostici NBA week 12: Betting Trends, favoriti in trasferta una miniera d’oro

Negli ultimi 7 giorni il miglior trend per le scommesse ATS (sugli handicap) è senza dubbio quello sui Favoriti in Trasferta che hanno coperto la bellezza del 71.4% di linee di spread, un dato enorme, ma sono stati ripagati anche gli scommettitori da Under sui punti totali, sebbene con percentuali più modeste, ma comunque sopra al 57%. Ecco il recap dei dati settimanali sulle scommesse NBA.

Se andiamo a vedere le singole squadre scopriamo che si confermano le migliori come rendimento nelle scommesse: OKC Thunder con un 75% di linee coperte (in ulteriore crescita dal 71.4% ATS della settimana scorsa) e i Cleveland Cavaliers (70.5%) che oltre a vincere stanno convincendo anche nel betting. Dietro ci sono due squadre rampanti da Ovest: i Memphis Grizzlies al 64.8% (anche se perdono qualcosa rispetto al 66.6% della settimana scorsa), e gli LA Clippers (60%). Completano la top-5 i Toronto Raptors (57.1%) che iniziano a calare anche nelle scommesse, oltre al pessimo record di 8-28 dopo aver vinto solo 1 delle ultime 14 partite.

Novità nella squadra che sta costando di più agli scommettitori, con i Phoenix Suns che col 35.2% ATS peggiorano il rendimento dei Sacramento Kings che sono in netta ripresa dopo il cambio in panchina. Appena la scorsa settimana Sabonis e compagni erano i peggiori col 34.3% ATS, ora con un 38.8% ATS dopo aver sempre coperto la linea di handicap nelle ultime 3 partite. Oltre ai Suns, i Kings migliorano così anche i rendimenti di: Washington (penultima col 37.5%), Minnesota (38.2% con i Timberwolves tornati a calare e che non coprono una linea da 5 partite) e New Orleans (38.8% con i soliti problemi cronici di assenze per i Pelicans). Appena fuori dalla flop-5 ci sono i Boston Celtics, campioni in carica, ma che non stanno convincendo nelle scommesse con un 40% ATS, dato peggiore anche rispetto a quello di Philadelphia (41.1%) e Milwaukee (42.2%).

Big match della settimana NBA (7-13 gennaio 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 7 al 13 gennaio.

NBA MARTEDI 7 GENNAIO

Al martedì notte si giocano 7 partite NBA, e la più interessante è senza dubbio l’ultima in ordine cronologico: Denver Nuggets-Boston Celtics, due pretendenti per il titolo. Come reagiranno i Celtics dopo al sconfitta ad OKC? Tatum e compagni sono attesi ad un altro difficile test in trasferta a Ovest, contro i Nuggets che hanno vinto 4 delle ultime 5 partite e che hanno sempre battuto Boston negli ultimi 3 precedenti (questo è il primo scontro stagionale).

Poco prima, sempre a Ovest, segnaliamo anche Dallas Mavericks-LA Lakers. I Mavs hanno giocato le ultime partite senza Doncic, e ci sono problemi anche per Irving. Risultato? Dallas è reduce da 5 sconfitte (0-5 ATS) mentre i Lakers dopo 4 vittorie, domenica si sono fermati a Houston. Primo scontro dell’anno anche in questo caso tra le due franchigie, con i Mavericks avanti 7-2 negli ultimi 9 precedenti contro i Lakers (6-2-1 ATS nelle scommesse).

NBA MERCOLEDI 8 GENNAIO

Altre 8 partite NBA al mercoledì, ma questa volta la sfida di cartello è in apertura, ed è tra le due migliori squadre finora: Cleveland Cavaliers-OKC Thunder. Nel momento in cui scriviamo OKC ha vinto 15 partite di fila, compreso il successo su Boston, e ora cercano lo scalpo di un altro top-team a Est, i Cavaliers, che però giocano in casa dove hanno un record di 18-1! Cleveland ha vinto 9 partite di fila, e cercherà di interrompere una striscia di 3 sconfitte nei precedenti contro OKC. Preparate i pop-corn, partita da non perdere e le prime linee danno i padroni di casa leggermente favoriti (-2).

Nella notte segnaliamo anche Denver Nuggets-LA Clippers. Back to back impegnativo per Jokic e compagni che dopo Boston ospitano i Clippers, una delle squadre più sorprendenti a Ovest, anche se in calo con 3 sconfitte nelle ultime 4. LAC aveva vinto le prime 2 sfide stagionali contro Denver, ma i Nuggets hanno portato a casa lo scontro più recente del 13 dicembre, alla Ball Arena, dominando 120-98.

NBA GIOVEDI 9 GENNAIO

Questo giovedì si giocano altre 8 partite NBA. Iniziamo da Orlando Magic-Minnesota Timberwolves, parlando di Orlando che nonostante abbiamo 4 assenze importanti, ha sbancato anche il Madison Square Garden nel giorno dell’Epifania, e ora ospita i Timberwolves che dopo 3 sconfitte sono tornati al successo interno su LAC, sempre il 6 gennaio. I Magic sono avanti 7-3 negli ultimi precedenti contro i Timberwolves.

Da non perdere anche Memphis Grizzlies-Houston Rockets, ovvero 3° contro 2° in Western Conference. I Grizzlies hanno un record di 15-4 in casa e arrivano dalla vittoria sui Mavs. Ormai a Memphis non si nascondono più e i Grizzlies sembrano in pole per firmare Jimmy Butler che ha chiesto la trade agli Heat. Sarebbe un colpo importante, una stella di esperienza (anche in ottima post-season) da affiancare a Morant per provare a portare il titolo in Tennessee. Nel primo scontro dell’anno, ad ottobre a Houston, furono però i Rockets a spuntarla 128-108 con 22 punti di Jalen Green e la doppia doppia da 16+15 rimbalzi di Sengun.

NBA VENERDI 10 GENNAIO

7 partite NBA al venerdì, e si comincia subito col botto: NY Knicks-OKC Thunder al Madison Square Garden, a pochi giorni dal 117-107 dei Thunder sui Knicks ad Oklahoma City, in una partita da 33 punti del solito, incontenibile, Shai Gilgeous-Alexander, e nonostante tutto il quintetto in doppia cifra di punti, NYK perse così l’8° degli ultimi 10 precedenti contro OKC.

A Est è certamente interessante anche Orlando Magic-Milwaukee Bucks, con i padroni di casa che giocano questo back-to-back non semplice al Kia Center, dove arrivano i Bucks di Giannis Antetokounmpo che il 10 dicembre ha segnato 37 punti (oltre ai 28 con 9 assist di Lillard) nella vittoria interna 114-109 sui Magic che però nel momento in cui scriviamo sono ancora imbattuti in casa (10-0).

NBA SABATO 11 GENNAIO

Il weekend inizia con un sabato da 7 match NBA. Parliamo di Portland Trail Blazers-Miami Heat, visto che la squadra della Florida non se la passa bene dopo la richiesta di trade di Butler, e gli Heat arrivano da 3 sconfitte (0-3 ATS). I Blazers sono tra le peggiori squadre della lega, ma in casa non sono così male anche se hanno vinto solo 1 degli ultimi 7 precedenti contro Miami (anche 1-6 ATS nelle scommesse).

LA Lakers-San Antonio Spurs, come Wemby in casa dei gialloviola a caccia di vendetta. I Lakers infatti hanno vinto i primi 2 scontri stagionali di novembre (2-0 ATS), entrambi giocati a San Antonio (119-101 e 120-115), con un LeBron James particolarmente ispirato visto che ha chiuso in tripla doppia entrambe queste partite, per una media di 15.5 punti, 11.5 assist e 13.0 rimbalzi, col 40enne di Akron forse acceso anche dalla sfida col talento generazionale francese degli Spurs.

NBA DOMENICA 12 GENNAIO

Una domenica da 9 partite NBA, con il matinee, ad un comodo orario italiano, al Madison Square Garden per una bella sfida: NY Knicks-Milwaukee Bucks. I Knicks hanno vinto 116-94 il primo scontro stagionale di inizio novembre con 32 punti di Karl Antonhy Towns che vinse la sfida con Giannis (24 punti e 12 rimbalzi).

Alla stessa ora si gioca anche il big match a Ovest tra Denver Nuggets-Dallas Mavericks che si sono spartite la posta in palio nelle prime 2 sfide stagionali, giocate entrambe a Denver e nel mese di novembre, ed entrambe concluse ad alto punteggio per un doppio Over (242.5 punti totali di media in queste sfide).

Ad un comodo orario italiano potremmo seguire anche una terza partita questa domenica, Chicago Bulls-Sacramento Kings, con i Kings in ripresa dopo il cambio in panchina mentre i Bulls stanno faticando, in modo particolare in casa allo United Center. Sacramento è avanti 6-3 negli ultimi precedenti contro Chicago, ed è la prima volta che si sfidano in stagione Bulls e Kings.

NBA LUNEDI 13 GENNAIO

Chiudiamo con l’inizio della prossima settimana da 6 match al lunedì. Sempre in California si tornano ad affrontare LA Lakers-San Antonio Spurs nella notte, a due giorni di distanza dal primo scontro, così come si giocherà il re-match, am a campi invertiti, di Houston Rockets-Memphis Grizzlies.

A chiudere la nottata ci saranno LA Clippers-Miami Heat di cui abbiamo già parlato. E’ la prima volta in stagione che le due squadre si affrontano, con i Clippers che hanno vinto le 2 sfide dello scorso anno e sono 7-3 negli ultimi precedenti contro gli Heat (8-2 ATS nelle scommesse).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NBA

Ecco gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello di Basket NBA, ma anche per MVP della regular season. I Boston Celtics rimangono al comando, ma gli OKC Thunder sono sempre più vicini dopo aver battuto proprio Tatum e compagni nel big match della scorsa settimana.

L’ottimo rendimento di OKC lo notiamo anche dal favorito per MVP regular season, con Shai Gilgeous Alexander che ora stacca tutti.

