La regular season di Basket NBA viaggia spedita verso l’All Star Game e la fine della prima parte. Andiamo a vedere i betting trend con le statistiche più interessanti per le scommesse NBA, le quote antepost aggiornate e i big match che ci attendono dal 14 al 20 gennaio; in questa settimana va in scena il secondo scontro stagionale tra quelle che attualmente sono le migliori due squadre della lega: OKC Thunder-Cleveland Cavaliers. Pronostici NBA week 13.

Pronostici NBA week 13: Betting trends, migliora Sacramento, pessima Washington

Non si segnalano particolari trend sulle scommesse handicap (ATS) e sui punti (O/U) nell’ultima settimana di Basket NBA. Andiamo però a vedere gli aggiornamenti delle migliori squadre su cui puntare, una statistica in cui al comando rimangono gli OKC Thunder, anche se in lieve calo con un 74.29% di linee coperte (26-9-3 ATS). Anche qui, come nella realtà, seguono i Cleveland Cavaliers (68.42%), ma anche loro hanno registrato un line calo rispetto alla settimana scorsa. Rimangono stabili al 3° posto i Memphis Grizzlies (65%) che arrivano dalla 2° sconfitta in pochi giorni contro gli Houston Rockets che col 57.89% salgono in top-5, dietro agli LA Clippers (59.46%).

Non cambiano i peggiori su cui puntare, i Phoenix Suns che sono anche abbastanza stabili col loro 35.14% di linee coperte, un dato pessimo, peggiore anche di quello dei Washington Wizards (37.84%) che sono anche la squadra col peggior record (6-32). Stesso identico rendimento negativo per i Philadelphia 76ers che chiudono questo scomodo podio. Scendono sotto al 40% di linee coperte i Boston Celtics che a livello betting continuano a deludere gli scommettitori. Grande scatto in avanti per i Sacramento Kings (39.47%) che arrivano da 7 vittorie di fila, e sono 7-1 (5-3 ATS nelle scommesse) da quando è stato esonerato Mike Brown.

Vediamo velocemente anche le altre top e flop stats delle squadre. Interessanti gli Orlando Magic che hanno sia il peggior attacco per punti segnati che la miglior difesa per punti concessi, un ottimo mix da bassi punteggi, infatti Orlando è O/U 16-25 al momento in stagione, anche se stanno tornando giocatori importanti per i Magic, Banchero, ma anche Isaac su tutti, rimarranno questi i trend della franchigia della Florida?

I Thunder oltre al miglior rendimento ATS hanno anche il miglior margine sui punti, visto che chiudono le partite mediamente con +12.71 punti di vantaggio sugli avversari, un dato enorme (anche qui al 2° posto c’è Cleveland a +10.82, poi 3° i Celtics con +9.31, ma come detto Boston sta facendo male nelle scommesse ATS, segnale che i bookmakers stanno stimando linee solitamente troppo alte sui campioni in carica).

Il peggior scarto lo subiscono invece i Wizards, anche qui i peggiori con un tremendo -14.32 punti a partita, un dato così tremendo che dietro ci sono i New Orleans Pelicans ma in singola cifra (-9.45 punti), inoltre New Orleans è stata molto limitata da tanti infortuni di giocatori importanti in questa prima parte di regular season, ma almeno è tornato a disposizione Zion Williamson.

Gli Houston Rockets hanno il miglior margine tra rimbalzi a favore e consessi, mentre il peggior rendimento a rimbalzo lo hanno anche qui i Wizards. I Cleveland Cavaliers sono invece la squadra col rating maggiore nella differenza tra assist e palle perse (+2.25) mentre gli Utah Jazz sono i peggiori, con solo +1.37 assist a partita rispetto ai turnovers. Cleveland è anche l’unica che sta tirando sopra al 50% dal campo e sopra al 40% da tre!!! Nessuna squadra tira male come i Charlotte Hornets dal campo (42.53%), ma sorprendentemente i peggiori da tre sono gli Orlando Magic (30.85%).

Miglior squadra da Over: CLEVELAND CAVALIERS (O/U 25-13)

Miglior squadra da Under: CHARLOTTE HORNETS (O7U 13-22-1)

Miglior attacco: MEMPHIS GRIZZLIES (122.90)

Peggior attacco: ORLANDO MAGIC (104.83)

Miglior difesa: ORLANDO MAGIC (103.24)

Peggior difesa: WASHINGTON WIZARDS (122.63)

Miglior margine Punti: OKC THUNDER (+12.71 punti)

Peggior margine Punti: WASHINGTON WIZARDS (-14.32 punti).

Miglior rendimento Rimbalzi: HOUSTON ROCKETS (+5.5 rimbalzi)

Peggior rendimento Rimbalzi: WASHINGTON WIZARDS (-4.5 rimbalzi)

Miglior Assist/Turnover rating: CLEVELAND CAVALIERS (+2.25)

Peggior Assist/Turnover rating: UTAH JAZZ (+1.37)

Miglior FG%: CLEVELAND CAVALIERS (50.2%)

Peggior FG%: CHARLOTTE HORNETS (42.53%)

Miglior 3P%: CLEVELAND CAVALIERS (40.09%)

Peggior 3P%: ORLANDO MAGIC (30.85%)

Big Match della settimana NBA (14-20 gennaio 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 14 al 20 gennaio.

NBA MARTEDI 14 GENNAIO

Un martedì da 8 partite NBA. Si inizia con Philadelphia 76ers-OKC Thunder, e i Thunder che potrebbero approfittare di un nuovo momento di calo dei Sixers con Embiid (e altri) indisponibile. Partita attesa ad alto punteggio in Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers, anche se a smentire i numeri cè il recente precedente dell’altro giorno, con la vittoria a sorpresa dei Pacers in quel di Cleveland. Ora i Cavs cercano l’immediata vendetta a due giorni di distanza.

Attesa anche per Milwaukee Bucks-Sacramento Kings, squadre in ripresa, soprattutto i Kings di cui abbiamo già parlato, in ripresa dopo il cambio tecnico in panchina. La sfida più attesa è però un altro match che si rigioca ad un paio di giorni di distanza: Dallas Mavericks-Denver Nuggets, che sarebbe la grande sfida tra Jokic e Doncic anche se nel 112-101 dei Nuggets l’altro giorno (sempre a Dallas), Doncic non c’era (e non dovrebbe esserci neanche questa notte, ed è in forse pure Irving) e Jokic ha chiuso ad un passo dalla tripla doppia con 19 punti, 18 rimbalzi e 9 assist.

NBA MERCOLEDI 15 GENNAIO

Altra giornata ricca con 11 partite NBA e si inizia ancora una volta con un interessante match da Wells Fargo Center, con Philadelphia 76ers-NY Knicks. I Sixers giocheranno questo difficoltoso back to back, con tutti i problemi già segnalati in infermeria, e contro i Knicks più riposati, che devono riscattare l’ultimo passo falso in casa contro i Pistons, e il 12 novembre scorso sono già passati 111-99 a Philadelphia con 6 giocatori in doppia cifra di punti, guidati dai 24 di Anunoby, dai 21 con 13 rimbalzi di KAT, dalla tripla doppia di Hart (14+12+10) e anche dai 18 punti di Jalen Brunson. Bello scontro a Est anche in Milwaukee Bucks-Orlando Magic, con i Bucks che hanno vinto le prime 2 sfide contro i Magic in stagione, compreso il 109-106 del 10 gennaio ad Orlando, ma nelle scommesse l’hanno sempre spuntata i Magic che si portano così 5-1 ATS negli ultimi precedenti contro Giannis e compagni.

Non mancano le sfide interessanti anche a Ovest, come Denver Nuggets-Houston Rockets, attualmente la 4° e la 2° forza della conference che si sfidano per la prima volta in stagione, con i Rockets reduci da 4 vittorie, i Nuggets da 3 (nel momento in cui scriviamo, ma come detto Denver giocherà questa partita in back to back dopo lo scontro con i Mavs). Sempre di grande fascino LA Lakers-Miami Heat che abbiamo già visto in campo il mese scorso a Miami, col 134-93 dominante degli Heat con 31 punti di Herro rispetto ai 29, con 8 assist del grande ex LeBron James, ma in quella partita il frontcourt di Miami lasciò Anthony Davis a soli 8 punti con 3/14 al tiro.

NBA GIOVEDI 16 GENNAIO

Il giovedì si scende un po come numero di partite, 5, ma non come livello, visto che si tornano a sfidare quelle che sono attualmente le migliori squadre della lega: Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers. I Thunder hanno vinto il primo epico scontro del 8 gennaio a Cleveland, passando 129-122 grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander da 31 punti mentre ai Cavs non bastarono gli ottimi rendimento delle due torri: Allen e Mobley, che combinarono per 46 punti e 21 rimbalzi, ma a fallire furono Mitchell e Garland a combinare per soli 29 punti complessivi con 10/31 al tiro.

Segnaliamo anche Sacramento Kings-Houston Rockets, a tarda notte dal Golden 1 Center. Abbiamo già detto della ripresa dei Kings che qui in casa hanno già battuto Houston il mese scorso, 120-111 con una grande prova di squadra (7 giocatori in doppia cifra) e con Sabonis (27 punti), Fox (22 punti e 7 assist) e anche Monk (17+12 assist) a guidare Sacramento che vanificarono i 28 punti di Green e i 24 di Sengun per Houston.

NBA VENERDI 17 GENNAIO

Un venerdì 17 da 11 partite NBA. Si parte subito con due match interessanti; al TD Garden Boston Celtics-Orlando Magic, con i Magic che il 23 dicembre hanno battuto in casa i Celtics per 108-104, con i campioni in carica senza Tatum e con un Brown da 35 punti e poco altro, visto anche il pessimo rendimento da tre (24%). A livello di scommesse i Magic sono avanti 7-3 ATS negli ultimi precedenti contro Boston (O/U 3-7). Interessante anche lo scontro al Madison Square Garden con NY Knicks-Minnesota Timberwolves, e con tanti ex in campo dopo la recente trade dello scorso anno, su tutti Karl Anthony Towns e Julius Randle. Non è la prima volta che le squadre si affrontano in stagione, il 19 dicembre i Knicks passarono 133-107 in Minnesota con 32 punti e 20 rimbalzi proprio dell’ex KAT (e 29 punti anche da Bridges) mentre l’altro ex, Randle, fu il migliore dei suoi con 24 punti, ma non bastò per evitare il ko dei Timberwolves.

Dallas Mavericks-OKC Thunder, altra partita di questa settimana interessante e con in campo i Thunder. Le due squadre si sono divise la posta in palio con 1 vittoria a testa nei primi scontri di novembre (121-119 dei Mavs) e di dicembre (118-104 dei Thunder), entrambe giocate ad OKC. Nello scontro più recente del mese scorso SGA da solo segnò più di Doncic ed Irving insieme (39 contro 33). Spendiamo qualche parola anche su San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies, primo scontro dell’anno tra Wembanyama e Morant. Memphis domina 9-1 negli ultimi precedenti, ma ha perso lo scontro più recente dello scorso aprile, in casa, e a livello scommesse San Antonio rimane avanti 7-3 ATS in questi sfide dirette.

NBA SABATO 18 GENNAIO

Il weekend inizia con un sabato da 6 partite. Il matinee è Detroit Pistons-Phoenix Suns. Momento positivo dei Pistons che sono 7-1 nelle ultime partite nel momento in cui scriviamo mentre i Suns provano a rilanciarsi dopo i recenti cambi di assetto, con 3 vittorie di fila. Lo scorso dicembre i Suns persero 125-133 in casa contro i Pistons (28 punti e 13 assist per Cunningham, ai Suns senza Booker non bastarono i 42 di Durant!).

In tarda notte Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers. Tornano in campo in back to back per un altro big match contro un top team a Est I Timberwolves che questa volta ospiteranno i Cavs, primo scontro stagionale. Minnesota ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Cleveland.

NBA DOMENICA 19 GENNAIO

Domenica da 7 partite NBA, e ad un comodo orario italiano potremmo gustarci Wemby impegnato in Florida per Miami Heat-San Antonio Spurs. L’ultima volta che le squadre si sono sfidate, lo scorso anno, Wemby chiuse con 18 punti e 13 rimbalzi, ma non bastarono ad evitare la 3° sconfitta di fila degli Spurs contro gli Heat che dominarono con 24 punti ti di Herro, 20 di Adebayo e anche la tripla doppia di Butler (17+11+11) che però non ci sarà questa volta, visto che ha chiesto la trade per lasciare Miami.

Nella notte il derby di LA tra Clippers-Lakers che iniziano la stagione con alcune difficoltà di rendimento: LAC è 2-4 nelle ultime 6 partite, LAL arriva da 3 sconfitte consecutive. Primo derby stagionale, con i gialloviola che hanno vinto 3 degli ultimi 4 precedenti contro i Clippers, con anche un 3-1 ATS nelle scommesse a favore di James e compagni.

NBA LUNEDI 20 GENNAIO

La nuova settimana inizierà con altre 7 partite NBA in programma. E’ l’Inauguration Day e sarà anche la giornata dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca. La NBA inizia a giocare presto, quindi ad un comodo orario italiano ci gusteremo 5 partite, una dietro l’altra: Charlotte Hornets-Dallas Mavericks (i Mavs hanno vinto le 2 sfide dello scorso anno contro gli Hornets); Houston Rockets-Detroit Pistons (Rockets sempre vincenti negli ultimi 6 precedenti contro i Pistons, compreso il 101-99 di quest’anno a Detroit); Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves (i Grizzlies hanno vinto qualche giorno fa 127-125 in Minnesota, e giocano in casa dove hanno un record di 11-3); NY Knicks-Atlanta Hawks (i Knicks hanno perso le prime 2 sfide dell’anno contro gli Hawks di un Young da 22.5 punti e 10.5 assist di media in queste sfide) e Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns (i Suns sono avanti 7-2 negli ultimi precedenti contro i Cavs, ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente, specialmente al Rocket Mortgage FieldHouse dove Cleveland ha un record di 13-1 al momento).

Non mancano i match interessanti anche nella notte, non tanto New Orleans Pelicans-Utah Jazz (tra le peggiori squadre a Ovest), quanto Golden State Warriors-Boston Celtics. Il 6 novembre scorso al TD Garden i Warriors passarono 118-112 contro i Celtics grazie a 27 punti di Steph Curry (4/9 da tre) mentre a Boston (in quel caso senza Brown) non bastarono 32 punti (10/20 al tiro con 5/10 da tre) di Tatum. Golden State è avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro Boston, con anche un eccezionale 8-2 ATS nelle scommesse.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per anello ed MVP

Nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA 2024-2025 si assottiglia sempre di più il distacco tra i Boston Celtics e gli OKC Thunder, con SGA e compagni che hanno ormai agganciato i campioni in carica. Netto taglio anche per i Cleveland Cavaliers che passano dalla quota @12 della scorsa settimana alla attuale quota @9, dopodiché si sale in doppia cifra con i NY Knicks @13 volte la posta.

Per MVP regular season abbiamo Shai Gilgeous Alexander che vola @1.41 staccando tutti, ad iniziare da Nikola Jokic @2.75.

Vediamo velocemente anche i favoriti per gli altri premi individuali stagionali. Per il 6° Uomo dell’anno abbiamo Payton Pritchard @1.44 su tutti, con De’Andre Hunter primo avversario, ma indietro @5 volte la posta. Ancora più netto il favorito per il Miglior Difensore, con Victor Wembanyama che svetta in quota @1.27 su Evan Mobley @10 e il vincitore di due anni fa, Jaren Jackson Jr @13, entrambi staccatissimi. Per il Giocatore più migliorato prende sempre più piede l’idea di Cade Cunningham @1.80, e anche qui Mobley @6 è staccato al secondo posto; con vicini anche Tyler Herro @7 e Jalen Johnson @7.50.

Chiudiamo con la lavagna più combattuta, quella del Rookie dell’anno dove Alexandre Sarr @2.50 è favorito su Zach Edey @4, ma poi arriva il “nostro” Stephon Castle @8.50, scommesso in pre-seagon. Scala posizioni Tristan Da Silva @26 che si è messo in mostra nel momento del bisogno per Orlando, ma visti i rientri dei Magic, il suo ruolo potrebbe calare. Uno dei grandi favoriti nel pre-season, Zaccharie Risarcher, si gioca ora @34 volte la posta, e dopo un grande avvio ha perso quotazione anche Dalton Knecht che ora troviamo @51.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.