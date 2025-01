Aggiornamento settimanale sulla regular season di Basket NBA, dove OKC e Cleveland continuano a dominare, non solo come record, ma anche come statistiche e rendimenti nelle scommesse. Vediamo anche le quote antepost (con i Thunder che hanno ormai agganciato i Celtics) e tutti i big match che ci attendono nella settimana dal 21 al 27 gennaio 2025. Pronostici NBA week 14.

Pronostici NBA week 14: Betting trends stagionali

Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers non sono solo le migliori squadre della lega come record, lo sono anche nei rendimenti delle scommesse ATS mentre i Phoenix Suns si confermano i peggiori. Sta andando malissimo anche Philadelphia che è ora al 2° posto di questa scomoda classifica, peggiorando perfino il rendimento di Washington che mantiene comunque il peggior record.

In queste tabelle trovate la top-10 e la flop-10 dei rendimenti nelle scommesse ATS (contro l’handicap) e altre statistiche importanti. Va rimarcato il fatto che i Suns al momento hanno coperto meno della metà delle linee coperte da OKC, e i Thunder stanno tenendo anche il miglior margine medio (+12.81 punti a partita, con Cleveland l’unica altra squadra in doppia cifra a +10.36 in questa statistica).

I Cleveland Cavaliers sono anche la miglior squadra da Over davanti a Memphis mentre nessuno segna così tanti Under come gli LA Clippers, seguiti da Charlotte e Boston.

Big Match della settimana NBA (21-27 gennaio 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 21 al 27 gennaio.

NBA MARTEDI 21 GENNAIO

Dopo il ricco MLK Day del lunedì, con tante partite tutto il giorno, al martedì si continua con 5 match NBA, con il derby Brooklyn Nets-NY Knicks, già andato in scena 2 volte al Madison Square Garden a novembre, con doppia vittoria dei Knicks, ma senza mai coprire l’handicap.

Quella della Ball Arena prometteva di essere una grande sfida, parliamo di Denver Nuggets-Philadelphia 76ers, ma i problemi e le assenze dei Sixers la rendono una partita quasi a senso unico, con Jokic e compagni favoriti con -13.5 punti di handicap. Philadelphia arriva da 6 sconfitte consecutive ed è 1-9 ATS nelle ultime 10 partite, Denver è 7-2 ATS nelle ultime 9.

NBA MERCOLEDI 22 GENNAIO

Mercoledì si giocano 9 match NBA. Tra le sfide da non perdere c’è sicuramente Houston Rockets-Cleveland Cavaliers, 2° a Ovest contro 1° a Est, il 2° miglior attacco NBA per punti segnati (122.0) quello dei Cavs, contro la 4° miglior difesa per punti concessi (107.8), quello ei Rockets.

A tarda notte è molto interessante anche LA Clippers-Boston Celtics, con LAC che domenica ha interrotto la striscia di 4 vittorie col brutto ko 99-112 contro i Bulls, e ospita un altra squadra a Est, questa volta molto più forte visto che parliamo dei Celtics che però di recente non sono stati impeccabili (4-4 nelle ultime 8) anche se il 25 novembre scorso hanno vinto 126-94 contro i Clippers. Il giorno dopo i Celtics rimarranno ad LA, con Tatum e compagni impegnati in back to back contro i Lakers, il grande classico della pallacanestro americana.

NBA GIOVEDI 23 GENNAIO

Altre 9 partite anche al giovedì. A Est occhio a Milwaukee Bucks-Miami Heat. Al momento è una stagione un po travagliata per entrambe, anche se i Bucks stanno meglio dopo 4 vittorie di fila con un Antetokounmpo che rimane un giocatore capace di spostare gli equilibri come pochi nella lega. Dall’altra parte l’allarme Butler sembra rientrato per Miami, che lo ha avuto in campo nella vittoria contro gli Spurs, ad interrompere una striscia di 3 sconfitte per gli Heat, anche se la vera differenza l’ha fatta la panchina con Ware (25 punti), Robinson (21) e Rozier (20). Nel precedente di novembre a Miami Bucks passarono 106-103 senza Giannis, ma con un Lillard da 37 punti e 12 assist.

Ad Ovest si gioca invece OKC Thunder-Dallas Mavericks, con i Mavs che giocheranno questa difficile trasferta in back to back, e dopo un periodo davvero complicato senza Doncic, che li ha visti perdere 4 delle ultime 5 dopo il ko a Charlotte. Dallas finora può però vantarsi di essere avanti 2-1 nei precedenti contro i Thunder in stagione, compreso il recente 106-98 del 17 gennaio a Dallas con 25 punti di Irving, sempre senza Doncic, ma in quell’occasione per i Thunder non c’era SGA che invece potrebbe essere presente per questa ultima sfida dell’anno contro i Mavs.

NBA VENERDI 24 GENNAIO

Solo 3 partite in un venerdì molto scarico, aperto dallo scontro tra due delle peggiori squadre NBA: Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers che si affrontano per la prima volta in stagione (Blazers avanti 7-3 negli ultimi precedenti contro Charlotte). Si continua con Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, ma abbiamo già detto dei problemi dei Sixers, con Cleveland che ha inoltre vinto le prime 2 sfide stagionali: 114-106 in trasferta a metà novembre e 126-99 in casa a fine dicembre.

In chiusura ci spostiamo a Ovest per Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans. Il rientro di Zion Williamson ha dato una piccola iniezione di fiducia ai Pelicans che hanno vinto le ultime 4 partite nel momento in cui scriviamo, ma la stagione rimane ampiamente negativa, specialmente visto il tremendo rendimento lontano da New Orleans. I Grizzlies in casa vanno forte e hanno vinto le prime 2 sfide dell’anno contro New Orleans, la più recente in trasferta per 132-124 il 27 dicembre scorso, con 25 punti di Morant ma anche 33 punti di uno scatenato Jaren Jackson Jr che dominò nell’area dei Pelicans, allora privi di Zion, ma con un McCollum da 32 punti (il veterano domenica ha chiuso la scorsa settimana con una prova da 45 punti nella vittoria sui Jazz!).

NBA SABATO 25 GENNAIO

Sabato si sale a 12 partite e ad un comodo orario italiano ci sarà il matinee San Antonio Spurs-Indiana Pacers, ci gusteremo Wemby, ma gli Spurs hanno vinto solo 1 delle ultime 7 partite nel momento in cui scriviamo, mentre i Pacers sono decisamente in un buon momento con 8-1 nelle ultime 9 (anche 8-1 ATS nelle scommesse).

Tra le tante partite della notte, oltre al rematch a campi invertiti di Cleveland Cavaliers-Houston Rockets, poniamo l’attenzione su NY Knicks-Sacramento Kings. Il cambio in panchina ha dato una vera scossa ai Sacramento Kings che iniziano la nuova settimana come una delle squadre più in forma, 9-1 (6-3-1 ATS) nelle ultime 10, con Fox, Sabonis e compagni in risalita a Ovest. I Knicks sono 3° a Est, ma ultimamente non sono stati abbastanza costanti (4-6 nelle ultime 10). Primo scontro dell’anno tra queste due squadre, con NYK che oltre al fattore campo è forte anche dei precedenti che la vedono avanti 7-2 nelle ultime 9 sfide contro i Kings (anche 7-2 ATS nelle scommese).

NBA DOMENICA 26 GENNAIO

Una sola partita questa domenica, e quasi un testa coda di Western Conference visto che si affrontano Portland Trail Blazers-OKC Thunder. Non c’è bisogno di spiegare la differenza di numeri, qualità, statistiche e potenziale in favore degli ospiti, che inoltre hanno SEMPRE battuto i Blazers negli ultimi 10 precedenti, compresi i 2 scontri stagionali: 137-114 a Portland e 109-99 a OKC, entrambi nel mese di novembre. Sulla carta non ci sarà storia neanche questa volta a Portland.

NBA LUNEDI 27 GENNAIO

La nuova settimana si aprirà con un ricco lunedì da 11 match. Sono diverse le partite da citare, ad iniziare da quella del TD Garden: Boston Celtics-Houston Rockets, altro test importante per Sengun e compagni che lo scorso 3 gennaio hanno perso 86-109 in casa contro i campioni in carica. Va seguita con attenzione anche NY Knicks-Memphis Grizzlies, al primo scontro stagionale, e di solito quando si affrontano queste due squadre i punti non mancano (O/U 8-2 negli ultimi 10 precedenti).

Proseguendo nella notte cè il derby della Florida tra Miami Head-Orlando Magic, già andato in scena ad ottobre, sempre a Miami, con vittoria 116-97 dei Magic. In chiusura Phoenix Suns-LA Clippers, con i Suns che hanno vinto le prime 2 sfide di inizio stagione a LAC, entrambe da Over (125-119 e 116-113 OT).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti su anello ed MVP

Nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA 2024-2025 continua il testa a testa ormai serratissimo tra Boston ed OKC, ma è ormai in costante calo da settimane, anche se di poco alla volta, la quota dei Cavs.

Molto più netta e chiara la situazione sulle quote antepost MVP regular season con Shai Gilgeous-Alexander che domina, e Nikola Jokic sembra essere l’unico avversario con un minimo di possibilità di contendere questo titolo alla stella dei Thunder.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.