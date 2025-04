Vediamo cosa è successo nell’ultima settimana di Basket NBA, con aggiornamenti, statistiche, betting trends e curiosità legate alla grande pallacanestro americana. Vediamo anche tutte le partite che ci attendono dal 1 al 7 aprile, con le analisi dei big match quotidiani in apertura del mese che ci porterà al termine della regular season (13 aprile) e alla post-season con play-in tournament e playoffs verso le Finals e l’anello. Pronostici NBA Week 24.

Pronostici NBA Week 24: betting trends stagionali

Nell’ultima settimana abbiamo registrato una netta prevalenza di partite da Over, il 62%, rispetto ad appena col 38% di partite chiuse sotto la linea punti totali. In questa settimana abbiamo visto i 162 punti dei Pacers a Washington.

I Cavs arrivano a 60 win, non era mai successo senza LeBron, ma a livello scommesse nell’ultima settimana Cleveland è scesa al 3° posto nel betting, superata anche dai Toronto Raptors sempre più sorprendenti col 62.1% di linee coperte, anche se la miglior squadra come rendimento nelle scommesse rimane nettamente quella degli OKC Thunder che arrivano precisamente al 70% ATS. Bene anche i Lakers in salita al 4° posto, davanti ai cugini di LA, i Clippers che completano la top-5, entrambe con un 56.1% ATS.

Si confermano i Philadelphia 76ers i peggiori nelle scommesse con solo il 34.6% di linee coperte, peggio anche di Phoenix e Sacramento, rispettivamente col 39.1% ATS e il 40.8% ATS. Calano anche i Wizards pure qui male col 41.1% ATS e completa la flop-5 New Orleans.

Big match della settimana NBA (1-7 aprile 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 1 al 7 aprile 2025.

NBA MARTEDI 1 APRILE

Milwaukee-Phoenix

Atlanta-Portland

New York-Philadelphia

San Antonio-Orlando

Chicago-Toronto

Memphis-Golden State

Denver-Minnesota

BIG MATCH: Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves

I Nuggets sono 25-12 in casa ma anche Minnesota è produttiva in trasferta (20-16). La differenza la fanno i precedenti, con i Timberwolves che sono una bestia nera per i Nuggets, sempre battuti negli ultimi 5 precedenti, compresi i 3 scontri diretti di questa stagione. Il 12 marzo scorso, sempre a Denver, i Timberwolves passarono 115-95 con 29 punti di Edwards e 25 di Randle mentre ai Nuggets non bastarono i 34 di Jokic.

NBA MERCOLEDI 2 APRILE

Cleveland-New York

Indiana-Charlotte

Washington-Sacramento

Boston-Miami

Houston-Utah

Dallas-Atlanta

Denver-San Antonio

Oklahoma City-Detroit

LA Clippers-New Orleans

BIG MATCH: Cleveland Cavaliers-NY Knicks

I Knicks giocano in back to back e in trasferta (sent Brunson) questa sfida ai piani altissimi di Eastern Conference, con la capolista Cleveland che è 32-5 alla Rocket Arena. I Cavs hanno vinto le prime 2 sfide stagionali contro i Knicks, 110-104 nella Grande Mela e di recente, a fine settembre, in casa dove dominarono 142-105 con 27 punti di Mitchell, e in quel caso c’era Brunson (26 punti) per NYK, come c’era KAT (23 punti). Occhio ai punti, con Under 9-1 negli ultimi 10 precedenti tra queste due squadre.

NBA GIOVEDI 3 APRILE

Washington-Orlando

Miami-Memphis

Toronto-Portland

Philadelphia-Milwaukee

BIG MATCH: Toronto Raptors-Portland Trail Blazers

Stagione negativa per i tifosi dei Raptors (16-37), ma come abbiamo visto molto bene per gli scommettitori. I Trail Blazers invece a Ovest stanno andando meglio del previsto, e le squadre si presentano a questo appuntamento con forme diametralmente opposte tra loro e alle stagioni che stanno passando. Toronto arriva infatti da 4 vittorie di fila nel momento in cui scriviamo, Portland da 4 sconfitte. I Trail Blazers vinsero 105-102 in casa contro i Raptors (che coprirono l’handicap di +7 anche in quell’occasione, pur perdendo) con 22 punti di Simons.

NBA VENERDI 4 APRILE

Charlotte-Sacramento

Indiana-Utah

Toronto-Detroit

Boston-Phoenix

Houston-Oklahoma City

San Antonio-Cleveland

Chicago-Portland

Golden State-Denver

LA Lakers-New Orleans

LA Clippers-Dallas

BIG MATCH: Houston Rockets-OKC Thunder

Giornata piena di partite e di big match, ma abbiamo scelto la sfida tra le prime 2 a Ovest che si sfidano per la 5° volta in stagione, con 3 vittorie per OKC e 1 sola di Houston (2-2 ATS e O/U 3-1). I Rockets hanno però vinto 119-116 l’unica partita in casa a inizio dicembre scorso con 38 punti di un ispirato VanVleet che fece meglio anche di Shai Gilgeous-Alexander (32 punti).

NBA SABATO 5 APRILE

Atlanta-New York

Detroit-Memphis

Philadelphia-Minnesota

Miami-Milwaukee

LA Clippers-Dallas

BIG MATCH: Miami- Heat-Milwaukee Bucks

Nel momento in cui scriviamo Miami inizia la nuova settimana con 4 vittorie di fila e 6-0 ATS nelle ultime partite, sembra essere stata assorbita la partenza di Butler, con un ottimo Herro che ha preso il comando delle operazioni, e con Spoelstra in panchina la post-season è ancora possibile, anche in questa travagliata stagione. Alti e bassi preoccupanti anche per i Bucks che sono tornati a calare con 4 sconfitte. Milwaukee ha però vinto tutti e 3 i precedenti stagionali contro Miami (3-0 ATS per Giannis e compagni) che in casa proverà ad evitare lo sweep perdente contro i Bucks a cui Herro ha segnato 40 punti nell’incrocio più recente, ma non sono bastati contro i 28 di Lillard e i 23 di Antetokounmpo.

NBA DOMENICA 6 APRILE

Charlotte-Chicago

Oklahoma City-LA Lakers

Brooklyn-Toronto

Atlanta-Utah

Portland-San Antonio

Cleveland-Sacramento

Boston-Washington

New York-Phoenix

Denver-Indiana

New Orleans-Milwaukee

Golden State-Houston

BIG MATCH: OKC Thunder-LA Lakers

Il matinee che apre la domenica NBA è Charlotte-Chicago, certamente non il massimo dello spettacolo, ma un paio d’ore dopo toccherà alla super sfida del Paycom Center di OKC, con i Thunder che ospitano i Lakers di Lebron e Doncic, contro i Thunder di SGA, candidato principale al MVP di regular season. Le squadre si sono affrontate solo il 29 novembre in stagione, ad LA, e a vincere furono i Thunder 101-93 col solito Gilgeous-Alexander incontenibile (36 punti e 9 assist) mentre la forte difesa di OKC lasciò James a soli 12 punti con 5/13 al tiro.

NBA LUNEDI 7 APRILE

Detroit-Sacramento

Miami-Philadelphia

BIG MATCH: Detroit Pistons-Sacramento Kings

Lunedì da soli 2 match, la settimana inizia con un palinsesto avaro, ma quella della Little Caesars Arena è una sfida comunque interessante con i Pistons che vogliono continuare a stare in alto a Est mentre i Kings hanno perso le ultime 3 partite nel momento in cui scriviamo, e i playoffs non sono per niente scontati a Sacramento dove a Santo Stefano hanno perso 113-114 una sfida punto a punto con i Pistons guidati ovviamente dai 33 punti e 10 assist di Cunningham.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti per l’anello NBA

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA. Continua il testa a testa serrato tra OKC Thunder e Boston Celtics, con i Cleveland Cavs più staccati a fare da terzo incomodo, mentre sono i Denver Nuggets ad aprire le squadre in doppia cifra di quota e in Seconda fascia, ma lontani @17 volte la posta assieme agli LA Lakers che hanno recuperato tantissimo con l’arrivo di Doncic.

