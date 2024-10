Come ogni anno arriva il nostro articolo che vi ricorda le date da segnare in rosso sul calendario se siete amanti della pallacanestro americana, dall’inizio della stagione NBA (il 22 ottobre) sino alle Finals. Date chiave NBA 2024-25.

Date chiave NBA 2024-25: gli appuntamenti da non perdere

22 ottobre: Opening Night

Si inizia nella notte italiana di martedì con l’inizio della regular season NBA 2024-25 con le prime sue partite, e al TD Garden sono subito in campo i campioni in carica, i Celtics, contro i nuovi Knicks, i rivali di sempre che ambiscono a prendere il posto proprio di Boston quest’anno, per riportare l’anello nella Grande Mela.

L’altro match si gioca ad LA con i Lakers che ospiteranno i Minnesota Timberwolves, altra squadra che da Ovest punta in alto dopo la crescita dello scorso anno, anche se i destini dei TWolves si intrecciano con quelli di NYK con lo scambio KAT-Randle.

2 Novembre: Mexico City Game

La NBA celebra il 32° anniversario dei Mexico City Games con lo scontro di Southeast Division alla Arena CDMX tra Miami Heat e Washington Wizards. Lo scorso anno la squadra della capitale perse 3 partite su 4 contro la formazione di coach Spoelstra.

17 Dicembre: NBA Cup Championship Game

Lo scorso anno è stata giocata la prima NBA Cup con la vittoria dei Lakers che nella finale di Las Vegas superarono i Pacers. Quest’anno il torneo di metà stagione, NBA In-Season Tournament, si rigiocherà con finale il 17 dicembre, sempre a Sin City. I favoriti per la vittoria anche qui sono i Celtics, con i Thunder primi avversari.

25 dicembre: NBA Christmas Day

Natale fa da sempre rima con NBA per gli amanti degli sport americani, e quest’anno non fa eccezione con 5 partite in programma, e vedremo in campo le grandi stelle come LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Jason Tatum, Nikola Jokic e tanti altri. Ecco le partite del X-Mas Day della NBA:

-NY Knicks-San Antonio Spurs

-Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves

-Boston Celtics-Philadelphia 76ers

-Golden State Warriors-LA Lakers

-Phoenix Suns-Denver Nuggets

23-24 Gennaio: NBA Paris Games

La capitale francese ospiterà i San Antonio Spurs, della stella transalpina Victor Wembanyama, contro gli Indiana Pacers alla Accor Arena di Parigi.

21-25 Gennaio: NBA Rivals Week

La settimana delle rivalità, 5 giorni in cui si sfideranno nemici storici della NBA come Lakers e Celtics ma anche Miami Heat-NY Knicks.

6 Febbraio: Trade Deadline

Gli ultimi affari di mercato si chiuderanno nella notte del 6 febbraio. Lo scorso anno in questa finestra di mercato cambiarono squadra giocatori importanti come Bojan Bogdanovic, Buddy Hield e PJ Washington, niente a confronto dell’anno prima con Kevin Durant e Mikal Bridges. Anche in questa stagione la trade deadline potrebbe cambiare le forze in campo da li a fine anno.

14-16 Febbraio: NBA All Stars

Le giornate di All Star Game sono tra il 14 e il 16, con ASG che torna in California per la prima volta dal 2000, e per la precisione si giocherà a San Francisco, al Chase Center, casa dei Golden State Warriors.

16-19 Aprile: NBA Play-In Tournament

Nel torneo NBA Play-In le squadre di Eastern e Western Conference si giocano gli ultimi posti per accedere al tabellone principale dei playoffs. Il torneo è stato introdotto dal 2021.

20 Aprile: Iniziano i playoffs NBA

I migliori 16 team della regular season di NBA si inizieranno a sfidare nelle serie che li porteranno fermo le Finale.

6-7 Maggio: NBA Conference Semifinals

Semifinali di conference, rimangono solo 8 squadre a sognare ancora l’anello.

21-22 Maggio: NBA Conference Finals

Siamo ad un passo dall’arrivo, e già in questi giorni scopriremo chi vincerà le rispettive Conference e volerà alle Finals.

12 Maggio: NBA Draft Lottery

Un altro appuntamento da non perdere, l’estrazione dell’ordine di scelta al prossimo draft. Le peggiori squadre della lega sperano di avere un pò di fortuna per pescare la prima (o le prime) scelte dei prossimi rookie.

5 Giugno: Iniziano le NBA Final

Ci siamo, la serie finale per l’anello e per il Larry O’Brien Trophy inizierà dal 5 giugno. Lo scorso anno i favoriti del pre-stagione, i Celtics, tennero fede alle previsioni delle quote andando a vincere il titolo.

27 Giugno: NBA Draft

Non è ancora finita perchè il 27 giugno si tiene il Draft della NBA in cui i team di professionisti sceglieranno i migliori rookie. Dopo un paio di anni di Draft monopolizzato da giocatori francesi nelle posizioni più alte, quest’anno alla #1 il grande favorito è il freshman di Duke, Cooper Flagg.

Segui tutte le scommesse e analisi NBA con Betting Maniac

Quest’anno, come sempre, seguiremo giorno per giorno la stagione di Basket NBA con tanti contenuti, news, infortunati, rientri, variazioni di quote, analisi, statistiche e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

Sarà una stagione incredibile che potrete seguire comodamente sul nostro canale TELEGRAM VIP di Betting Maniac (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Potete entrare con la speciale promozione PROMO NBA BETTING MANIAC, che con una piccola spesa, o con l’apertura di un conto gioco, vi permette di entrare nel nostro canale VIP per 1 ANNO, e di ricevere anche la Guida Sport USA in regalo.

Un pratico manuale di 87 pagine del valore di €25.90, formato pdf, per imparare le basi ma anche i segreti sugli sport americani, nel quale troverai:

–Strategie e Tecniche su 5 sport americani (Basket NBA, Baseball MLB, Hockey NHL, Football NFL, Calcio MLS).

-Comprensione ed utilizzo del concetto di valore nella scommessa.

–Gestione del bankroll e analisi del ROI negli sport americani.

-Gestione diversificata per adeguare le scommesse al rischio.

Anche sul nostro sito BetItaliaweb comunque usciranno ogni giorno contenuti con analisi, consigli sulle prestazioni giocatori e le migliori scommesse gratuite sulla NBA, ma per non perdervi nulla e per sostenere il nostro progetto, vi invitiamo ad accedere al VIP.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.