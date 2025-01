Come ogni martedì facciamo il punto della situazione sulla regular season di Basket NBA con statistiche, quote antepost e risultati, ma vediamo anche cosa ci attende questa settimana, con le analisi di tutti i big match dal 28 gennaio al 3 febbraio 2025. Pronostici NBA week 15.

Pronostici NBA week 15: Betting trends stagionali

Nell’ultima settimana di regular season il trend più interessante per le scommesse NBA con handicap (ATS) è quello sugli Sfavoriti in Casa che hanno coperto il 66.7% delle partite giocate in queste condizioni (14-7-1 ATS). Leggera prevalenza di Over al 52.9% contro il 47.1% di Under.

Tra le singole squadre la migliore nelle scommesse è sempre quella degli OKC Thunder con un 69.05% di linee coperte, in calo però dalla scorsa settimana, come sono in calo i Cleveland Cavaliers (65.2%) che scendono al 3° posto, superati dai Memphis Grizzlies al 65.9%). Continuano a crescere gli LA Clippers e ora sono sopra al 60% di linee coperte anche Houston Rockets e Toronto Raptors.

La peggior squadra su cui puntare è quella dei Phoenix Suns col 36.3% di linee coperte, anche se KD e compagni arrivano da una settimana positiva e sembrano generalmente in ripresa, a differenza dei Philadelphia 76ers, anche loro al 36.3% di linee coperte, poi arrivano i Washington Wizards (38.6%).

Cleveland miglior squadra da Over (O/U 30-16), davanti a Denver, mentre la miglior squadra da Under è Charlotte (O/U 16-26-1). La squadra che sta segnando di più è Memphis con 123.3 punti segnati a sera, superati i Cavs; mentre il peggior attacco appartiene ad Orlando che segna 104.0 punti a partita, poi ci sono Brooklyn e Charlotte, tutto a Est. Difensivamente però solo Oklahoma City (104.3 punti concessi di media) fa poco meglio dei Magic e ottima anche la difesa degli LA Clippers (106.8). La peggior difesa è quella dei Washington Wizards (122.3), seguita da Chicago.

Infine il margine medio, nessuno come OKC che sta chiudendo le partite con +12.27 punti di media, staccando nettamente tutti, ad iniziare dai Cavs secondo anche in questa statistica ma dietro a +9.67. La squadra che sta perdendo con lo scarto più severo è Washington che chiude le partite mediamente con -14.51 punti, e anche qui stacca nettamente New Orleans, seconda ma con un più imano -8.6 punti a match.

Big match della settimana NBA (28 gennaio – 3 febbraio 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 28 gennaio al 3 febbraio 2025.

NBA MARTEDI 28 GENNAIO

Martedì con 4 match NBA. Si inizia con Atlanta Hawks-Houston Rockets con gli ospiti che giocano in back to back questa trasferta a Est, dopo aver sbancato il TD Garden la sera prima, 8° vittoria nelle ultime 10. Anche gli Hawks sono in back to back, ma ieri hanno perso la 5° partita di fila, giocando senza due dei top player di Atlanta (Young e Johnson più Daniels dati in forse anche oggi).

A seguire segnaliamo Philadelphia 76ers-LA Lakers. Qui sono i Lakers a giocare in back to back dopo la vittoria a Charlotte con Anthony Davis che ha fatto il vuoto sotto canestro con 42 punti e 23 rimbalzi. I 76ers, sempre privi di Joel Embiid, arrivano da 2 vittorie a stoppare una serie di 7 sconfitte consecutive. Nel primo scontro di novembre, ad LA, i Lakers vinsero 116-106 contro i Sixers con altri 31 punti di AD e la tripla doppia di LeBron James da 21 punti, 13 assist e 12 rimbalzi.

NBA MERCOLEDI 29 GENNAIO

Mercoledì si sale a 11 match NBA. Tra le sfide da non perdere NY Knicks-Denver Nuggets, due candidate alle Finals. Si gioca al Madison Square Garden dove i Knicks hanno un record di 16-8, con Brunson e compagni che arrivano da 4 vittorie consecutive mentre i Nuggets continuano il loro road trip dopo aver perso in Minnesota e anche a sorpresa a Chicago. A Novembre a Denver i Knicks vinsero 145-118 con 40 punti di Anunoby e altri 30 (con 15 rimbalzi) di Karl Anthony Towns mentre per i Nuggets Nikola Jokic si fermò a 22 punti. I Knicks hanno segnato 143 punti nelle ultime 2 partite vinte in casa contro altre squadre di Western Conference: Kings e Grizzlies.

Spostiamoci a Ovest nell’ultima partita in programma a Chase Center, con Golden State Warriors-OKC Thunder. OKC è 6-3 nelle ultime 9 partite mentre i Warriors sono 1-3 nelle ultime 4. Nei primi 2 scontri di novembre una vittoria a testa in cui vinse sempre la squadra in trasferta: 127-116 dei Warriors ad OKC e 105-101 dei Thunder a Golden State.

NBA GIOVEDI 30 GENNAIO

Giovedì ci attendono 5 match NBA con Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks al via. I Cavs dopo 3 sconfitte di fila subite per la prima volta in stagione, sono tornati a vincere in casa dove sono quasi imbattibili, e questa volta arrivano gli Hawks reduci da 5 sconfitte. Atlanta però ha battuto 2 volte su 2 i Cavs, non male visto che Cleveland in tutto ha perso 5 partite finora, e quasi il 50% per mano degli Hawks che sono passati 135-124 a fine novembre a Cleveland, e due giorni dopo replicò col 117-101 interno. In queste partite Young ha messo insieme 41 punti e 33 assist!

Al FedEx Forum 3° contro 2° a Ovest in Memphis Grizzlies-Houston Rockets che si sono già sfidati 3 volte in stagione, e finora hanno sempre vinto i Rockets con un doppio successo interno e anche il 119-115 di inizio mese qui a Memphis. Nel momento in cui scriviamo Houston ha vinto 8 delle ultime 10 partite, con anche un ottimo 7-2-1 ATS nelle scommesse e un Over-Under 7-2-1, lo stesso rendimento dei Grizzlies sui punti in questo arco di tempo. Mai un Under negli ultimi 5 precedenti, occhio ai punteggi alti anche questa volta.

NBA VENERDI 31 GENNAIO

Il mese di gennaio si chiude con un venerdì da 7 match NBA. In San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks dovrebbe andare in scena la sfida tra il francese Wembanyama e il greco Antetokounmpo, uno scontro andato già in scena a Milwaukee l’8 gennaio scorso, col 121-105 per i Bucks trascinati dai 25 punti, 16 rimbalzi e 8 assist di Giannis, ma ancora meglio a livello realizzato fece Damian Lillard (26 punti + 8 assist) oltre ai 22 punti di Brook Lopez che nel confronto sotto canestro lasciò Wemby a soli 10 punti (e 10 rimbalzi). San Antonio è rientrata con 1 vittoria e 1 sconfitta da Parigi nel doppio match contro Indiana mentre Milwaukee è in ripresa con 8-2 nelle ultime 10 partite (7-3 ATS nelle scommesse).

La giornata si chiuderà a notte fonda con Golden State Warriors-Phoenix Suns. L’ex Kevin Durant torna a Chase Center con i Suns finalmente in un buon momento con un 8-2 nelle ultime 10 dopo la striscia di 3 vittorie consecutive recente. Le squadre si sono affrontate già 2 volte in stagione, con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa e con doppio Under sui punti totali.

NBA SABATO 1 FEBBRAIO

Il fine settimana inizia con un sabato da 9 partite. Tra i match più gustosi c’è la bella sfida a Ovest tra OKC Thunder-Sacramento Kings. Il cambio in panchina ha fatto risalire i Kings che hanno vinto 7 delle ultime 10 partite (ma con un negativo 4-5-1 ATS nelle scommesse), proprio come i Thunder. A novembre il primo scontro a Sacramento, vinto nettamente 130-109 dai Thunder con 37 punti e 11 assist per Shai Gilgeous-Alexander, ma i Kings di oggi sono un altra squadra, molto più ostica. Attenzione ai punti, dovrebbero essercene molti per Over come nel precedente di novembre. Di recente i Kings sono Over 7-3 nelle ultime 10 partite, i Thunder Over 8-2.

Al Madison Square Garden un grande classico con NY Knicks-LA Lakers. Continua il road-trip a Ovest di James e compagni e ora i gialloviola sfideranno per la prima volta in stagione i Knicks. In equilibrio gli ultimi 10 precedenti che vedono di poco avanti i Lakers 6-4 (ma con 4-5-1 ATS nelle scommesse), e in queste partite il dato più netto è quello dell’Under uscito in 7 scontri su 10.

NBA DOMENICA 2 FEBBRAIO

Domenica da 5 partite, e almeno 3 sono ad un comodo orario italiano in prima serata. Si inizia con Chicago Bulls-Detroit Pistons. I Bulls dominano 8-2 negli ultimi precedenti contro i Pistons, compreso il primo successo stagionale del 18 novembre scorso, il 122-112 a Chicago con 29 punti e 12 rimbalzi di Nikola Vucevic e White e LaVine da 25+25. Ai Pistons non bastarono i 26 punti e 10 assist di Cade Cunningham, anche se di recente Detroit non sta giocando male (5-5 nelle ultime 10).

Subito dopo Toronto Raptors-LA Clippers. Nel momento in cui scriviamo i canadesi hanno vinto 4 partite di fila e sono 7-3 ATS nelle scommesse delle ultime 10 partite, proprio come i Clippers. A novembre, nel primo scontro stagionale a LAC, 105-103 dei Clippers con 24 punti a testa di Harden e Powell, partita da Under, uscito in 7 degli ultimi 10 scontri diretti tra queste due squadre.

In campo allo stesso orario anche Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks. C’è da capire se i Mavs recupereranno la loro stella, Luka Doncic, per cercare di vendicare il 122-134 interno subito il 3 gennaio scorso contro i Cavs guidati dai 34 punti con 10 rimbalzi di Evan Mobley.

Nella notte più che Philadelphia 76ers-Boston Celtics (sulla carta un grande big match, ma sappiamo i problemi dei Sixers) parliamo di Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies, un bel test per entrambe le squadre che si erano sfidati a fine ottobre a Memphis, col 122-99 dominante dei Grizzlies, alla 6° vittoria di fila contro i Bucks, 8-2 negli ultimi 10 precedenti con un quasi perfetto 9-1 ATS nelle scommesse per Ja Morant e compagni.

NBA LUNEDI 3 FEBBRAIO

La nuova settimana inizia con un lunedì da 10 partite. Ancora un big match al Madison Square Garden con NY Knicks-Houston Rockets che si sono già sfidate a novembre a Houston, con la vittoria 109-97 dei Rockets grazie a 25 punti e 14 rimbalzi di Sengun mentre ai Knicks non bastarono 29 punti di Jalen Brunson ma anche la doppia doppia da 17+19 di KAT.

Parliamo anche di OKC Thunder-Milwaukee Bucks le finaliste dell’ultima NBA Cup vinta dai Bucks 91-87, e da quella partita i Bucks hanno iniziato la loro rinascita dopo un avvio traumatico di stagione per Giannis e compagni che sono ora 8-2 negli ultimi precedenti contro i Thunder. In quella finale sul campo neutro di Las Vegas bassi punteggi, ma Giannis e Lillard fecero la differenza commando 49 punti, e il greco chiuse una tripla doppia con anche 19 rimbalzi e 10 assist, vincendo la sfida con SGA fermato a 21 punti con 8/24 al tiro.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti su anello ed MVP

Nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA 2024-2025 e per MVP della regular season.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.