Eccezionalmente la rubrica settimanale che fa il punto sulla stagione di Basket NBA esce al lunedì invece che al martedì. Vediamo statistiche, quote antepost aggiornate e tutti i big match che ci attendono dal 3 al 10 febbraio. Ovviamente dobbiamo parlare della notizia più clamorosa, la trade che ha portato Luka Doncic ai Lakers, e non solo. Pronostici NBA week 16.

Mercato NBA: i colpi delle ultime ore, Luka Doncic ai Lakers

La trade deadline si avvicina, ma quello che abbiamo assistito nel weekend è quasi un unicum visto che senza che nessuno sapesse nulla, senza che nessun rumors trapelasse al pubblico, è arrivata una vera bomba atomica che potrebbe cambiare il volto della Western Conference. Luka Doncic lascia i Dallas Mavericks per andare agli LA Lakers con LeBron James! In Texas va Anthony Davis. Ecco la trade completa:

Ai Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris

Ai Mavs: Anthony Davis, Max Christie, scelta al primo giro del 2029 (via Lakers)

Ai Jazz: Jalen Hood-Schifino, 2 scelte al secondo giro

Non è stato l’unico colpo importante arrivato visto che nella notte tra domenica e lunedì De’Aaron Fox, che da tempo aveva chiesto di lasciare i Sacramento Kings, finisce ai San Antonio Spurs, in un interessante combo con Wemby, mentre ai Kings va Zach LaVine attraverso una trade che fa rientrare anche i Chicago Bulls. Eccola:

Ai Kings: Zach LaVine, Sidy Cissoko, 3 prime scelte (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), 3 seconde scelte (2025 CHI, 2028 DEN, 2028)

Agli Spurs: De’Aaron Fox, Jordan McLaughlin

Ai Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, scelta 2025

Jimmy Butler, un altro giocatore che ha richiesto la trade, e con le valigie in mano da Miami, avrebbe bloccato un affare che gli Heat stavano imbastendo con i Golden State Warriors. Butler starebbe spingendo per finire ai Phoenix Suns, vedremo come si risolverà questo affare in Florida, e quali altri colpi di mercato importanti arriveranno in queste ore. Su Telegram non mancheranno gli aggiornamenti quotidiani sulla trade deadline NBA che scadrà il 6 febbraio.

Pronostici NBA week 16: Betting trends stagionali

Nell’ultima settimana il trend migliore nelle scommesse ATS (sugli handicap) è senza dubbio quello sugli Sfavoriti in casa che hanno coperto la bellezza del 72.4% delle linee proposte (21-8-2 ATS), va da se che chi ha puntato spesso sui Favoriti in trasferta ha pagato tanto (27.6%). Una settimana piena di Over anche, visto che il 58.5% dei match si è chiuso sotto la linea punti totali proposta, con gli Under che si sono fermati al 41.5%.

Tra le singole squadre andiamo sempre a vedere le migliori nelle scommesse, dove le prime tre della classe non cambiano, con OKC Thunder i migliori in assoluto con un 68.1% di linee coperte, anche se un pò in calo negli ultimi sette giorni, rispetto ai Cleveland Cavaliers che invece salgono al 67.3% e si lasciano alle spalle i Memphis Grizzlies che a loro volta sono in calo con un 65.3% di linee coperte. Continuano a sorprendere nelle scommesse i Toronto Raptors, i canadesi con un 60.4% di linee coperte sono ai piedi del podio.

Sempre parlando di migliori, i Memphis Grizzlies sono ora la squadra che segna di più in attacco con 123.4 punti, superati i Cavs che erano al comando di questa statistica da tempo (e con O/U 33-16 rimangono comunque la miglior squadra da Over della lega) poi arriva Denver, l’unica altra squadra sopra ai 120 punti segnati di media. La miglior difesa appartiene invece ai Thunder con 104.7 punti concessi di media, meglio anche di Orlando, LA Clippers e Minnesota che continuano a fare la differenza con la difesa. OKC sta tenendo anche il miglior margine medio, chiudendo le partite con +12.3 punti di margine medio.

Stabili i Phoenix Suns che col 36.1% di linee coperte sono sempre la peggior squadra su cui puntare, seguita dai Sacramento Kings che hanno dato segnali di ripresa col cambio in panchina, e ora ci sarà da vedere come risponderà la squadra anche alla partenza di Fox, ma intanto i dati nelle scommesse rimangono negativi, sotto al 37% di linee coperte per la franchigia di Sacramento che fa peggio anche dei Washington Wizards.

L’attacco che segna di meno è quello degli Orlando Magic fermi a 103.7 punti a sera, peggio anche di Brooklyn, Charlotte (Hornets miglior squadra da Under con O/U 17-28-1) e Washington, quindi Banchero e compagni non sono per niente in buona compagnia in questa statistica negativa monopolizzata da squadre a Est. I Washington Wizards hanno anche la peggior difesa con 121.8 punti concessi di media e hanno nettamente anche il peggior scarto medio visto che la squadra della Capitale perde con -14.8 punti di media, la peggiore in assoluto visto che qui al 2° posto abbiamo New Orleans ma con un più umano -8.31 punti a partita.

Big Match della settimana NBA (3-10 febbraio 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 3 al 10 febbraio 2025 con analisi, statistiche e le prime idee per le scommesse.

NBA LUNEDI 3 FEBBRAIO

La nuova settimana inizia con un lunedì da 10 partite. Ancora un big match al Madison Square Garden con NY Knicks-Houston Rockets che si sono già sfidate a novembre a Houston, con la vittoria 109-97 dei Rockets grazie a 25 punti e 14 rimbalzi di Sengun mentre ai Knicks non bastarono 29 punti di Jalen Brunson ma anche la doppia doppia da 17+19 di KAT.

Parliamo anche di OKC Thunder-Milwaukee Bucks le finaliste dell’ultima NBA Cup vinta dai Bucks 91-87, e da quella partita i Bucks hanno iniziato la loro rinascita dopo un avvio traumatico di stagione per Giannis e compagni che sono ora 8-2 negli ultimi precedenti contro i Thunder. In quella finale sul campo neutro di Las Vegas bassi punteggi, ma Giannis e Lillard fecero la differenza commando 49 punti, e il greco chiuse una tripla doppia con anche 19 rimbalzi e 10 assist, vincendo la sfida con SGA fermato a 21 punti con 8/24 al tiro.

NBA MARTEDI 4 FEBBRAIO

Un martedì da non perdere con 7 match NBA, e che match. Si inizia con Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks, la prima uscita dei Mavs senza Doncic, e a seguire nella notte scenderanno in campo proprio i nuovi compagni dello sloveno (ancora indisponibile anche se cercherà di debuttare con i gialloviola prima dell’All Star Game imminente) nel derby di LA: Clippers-Lakers.

Mercato e cambiamenti a parte la sfida più importante rimane però il big match a Est: Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, rispettivamente 1° e 2° in conference, ma i Cavaliers sono quasi perfetti in casa e sono i migliori nelle scommesse mentre i Celtics stanno un pò deludendo e lo vediamo plasticamente nel pessimo rendimento ATS di Tatum e compagni che a novembre al TD Garden superarono 120-117 i Cavs, perdendo però il mese dopo a Cleveland nel 115-111 finale, firmato dal backcourt dei Cavs più che dal frontcourt, con 35 punti di Mitchell e 22 di Garland, anche se Allen e Mobley contribuirono con 10 rimbalzi a testa, mentre ai C’s non bastarono i 33 punti di Tatum. Cleveland è avanti 7-3 ATS negli ultimi precedenti contro Boston (ha sempre coperto l’handicap nelle 4 sfide più recenti).

NBA MERCOLEDI 5 FEBBRAIO

Altre 11 partite NBA al mercoledì e i match più interessanti sono a tarda notte, in chiusura di palinsesto. Per esempio si gioca OKC Thunder-Phoenix Suns. I Thunder hanno vinto gli ultimi 4 precedenti contro i Suns, compreso il 99-83 interno di novembre, partita a basso punteggio con SGA a fare come al solito la differenza con 28 punti mentre Phoenix era senza KD e Booker fu fermato a 12 miseri punti, molti dei quali a cronometro fermo in lunetta, visto il 2/10 dal campo.

Mezzora più tardi tocca a Sacramento Kings-Orlando Magic. I Kings hanno ceduto Fox, e iniziano una nuova era con l’arrivo di Zach LaVine da Chicago che potremmo vedere in campo contro i Magic che stanno attraversando un periodo complicato con 1 sola vittoria nelle ultime 9 (anche 1-8 ATS nelle scommesse) e con l’infermeria sempre piena, ma anche Sacramento dopo un periodo di ripresa col cambio in panchina è tornata a calare con 1-4 nelle ultime 5. Primo scontro stagionale tra queste due franchigie, con Sacramento che ha sempre vinto negli ultimi 6 scontri con Orlando, ed è interessante anche l’Over 9-1 negli ultimi 10 scontri diretti tra Kings e Magic.

NBA GIOVEDI 6 FEBBRAIO

Giornata in cui si conclude il mercato con la trade deadline fissata per il 6 febbraio, ma giovedì si continua comunque a giocare con altri 6 match, molti dei quali interessanti, come Boston Celtics-Dallas Mavericks in apertura, la riedizione delle ultime Finals vinte dai Celtics tra due squadre che in questa stagione si sono già affrontate da poco (il 25 gennaio scorso) con 122-107 di Boston in trasferta a Dallas con tutto il quintetto dei Celtics in doppia cifra

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets è sempre una bella sfida a Ovest (1 vittoria a testa in stagione, sempre la squadra in trasferta anche se Minnesota rimane avanti 8-2 negli ultimi precedenti contro Houston), come LA Lakers-Golden State Warriors (i Lakers hanno vinto le prime 2 sfide stagionali con 2-0 ATS e doppio Over, portandosi Over 7-3 negli ultimi 10 scontri con GSW), ma ci sono anche Denver Nuggets-Orlando Magic (Nuggets vincenti 113-100 il 19 gennaio ad Orlando e tripla doppia da 20+14+10 di Jokic) e in chiusura LA Clippers-Indiana Pacers, le due sorprese nelle rispettive conference, con LAC avanti 7-3 (anche 7-3 ATS nelle scommesse) negli ultimi precedenti con Indiana, e ben 8 di questi si sono chiusi sopra la linea punti totali richiesta per Over.

NBA VENERDI 7 FEBBRAIO

Non si cala neanche al venerdì, anzi sono in programma altri 7 match. Washington Wizards-Cleveland Cavaliers è letteralmente un testa-coda a Est, con i Cavaliers che nel momento in cui scriviamo hanno vinto le ultime 4 partite mentre i Wizards sono riusciti a stoppare la tremenda striscia perdente che durava da 16 partite, andando a vincere a sorpresa in Minnesota ad inizio mese. Washington ha sempre perso negli ultimi 10 precedenti contro Cleveland (7-3 ATS per i Cavs e O/U 3-7 in queste sfide), compresi i 3 ko di quest’anno.

Rimaniamo a Est con Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, due squadre in difficoltà, specialmente Atlanta che ha perso le ultime 7 partite nel momento in cui scriviamo, ma anche Milwaukee, dopo aver dato segnali di ripresa, è tornata a calare con un 1-4 nelle ultime 5. Nelle prime 2 sfide stagionali, entrambe giocate nel mese di dicembre a Milwaukee, hanno visto le squadre dividersi la posta in palio con 1 vittoria a testa, la costante sono stati i punteggi bassi per un doppio Under.

NBA SABATO 8 FEBBRAIO

Il weekend inizia con un ricco sabato da 11 match e si parte subito forte con un derby nel matinee che ci potremmo gustare anche ad un comodo orario qui in Italia, il derby Texano tra Dallas Mavericks-Houston Rockets, già andato in scena 2 volte in stagione con doppia vittoria di Houston (anche 2-0 ATS per i Rockets nelle scommesse e doppio Under), compreso il recente 110-99 interno del mese scorso con Sengun e Green che combinarono per 45 punti. Poco dopo con LA Lakers-Indiana Pacers speriamo di goderci Doncic in gialloviola.

Nella notte non mancano i big match su tutti Memphis Grizzlies-OKC Thunder (OKC sempre vincente negli ultimi 6 precedenti contro Memphis, compreso il 130-106 interno del 29 dicembre) per la Western Conference, e a Est NY Knicks-Boston Celtics al Madison Square Garden con i Knicks che hanno messo nel mirino proprio il 2° posto dei Celtics, anche se Boston ha vinto nettamente 132-109 il primo scontro di inizio stagione al TD Garden, portandosi 5-1 negli ultimi 6 precedenti contro NYK.

NBA DOMENICA 9 FEBBRAIO

Alla domenica caliamo a soli 3 match, e non è proprio spettacolare quello ad un comodo orario italiano: Detroit Pistons-Charlotte Hornets, anche se ci potremmo gustare Simone Fontecchio con Detroit che quest’anno sta facendo un pensierino ai playoffs dopo tanti anni difficili di ricostruzione, anni in cui Charlotte sembra ancora nel mezzo. Gli Hornets hanno però vinto il doppio contro di novembre in casa contro i Pistons: 108-107 e 123-121 OT, tutte e due sfide molto combattute.

A seguire, sempre in prima serata italiana, si sale un pò di livello con Houston Rockets-Toronto Raptors. I Raptors faticano a portare a casa vittorie ma abbiamo visto come siano tra i migliori nei rendimenti nelle scommesse, inoltre i canadesi sono 5-1 negli ultimi precedenti contro Houston, anche se in questo primo scontro stagionale le cose potrebbero andare diversamente, ovvero dalla parte dei Rockets.

In chiusura Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, due squadre che stanno deludendo a Est, in particolare i 76ers che sono sempre anche molto limitati dagli infortuni, tra cui Embiid che non dovrebbe dare vita alla sfida con Giannis già saltata nel primo scontro di inizio stagione a Philadelphia, con vittoria 124-109 dei Bucks con 25 punti, 14 rimbalzi e 7 assist di Antetokounmpo e 30 punti di Lillard mentre ai Sixers non bastarono i 25 punti di Maxey chiamato agli straordinari in questa stagione.

NBA LUNEDI 10 FEBBRAIO

Palinsesto nuovamente pieno con 10 match al lunedì, per aprire la nuova settimana di NBA che ci porterà all’All Star Game. Tra le sfide da non perdere segnaliamo subito Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves, al primo scontro stagionale, con Minnesota che ha vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Cleveland.

In Dallas Mavericks-Sacramento Kings si sfidano due squadre che in questi giorni hanno perso due giocatori bandiera come abbiamo già detto. Vediamo come risponderanno in questo primo scontro stagionale. Intanto va segnalato che in 7 degli ultimi 10 scontri diretti Mavs e Kings hanno segnato Under sulla linea punti totali.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti su anello ed MVP

L’arrivo di Doncic sconvolge le lavagne degli LA Lakers che in una sola settimana passano da 46 volte la posta ad una quota antepost di @13 per la vittoria dell’anello, con i gialloviola che si candidano subito come squadra al vertice in seconda fascia al pari dei NY Knicks, prima avversaria delle favorite Boston ed OKC che continuano a braccetto, e con i Cavaliers poco dietro come terzo incomodo. Viceversa Dallas passa dalla quota a 21 della settimana scorsa all’attuale @36.

Non ci sono cambiamenti per le lavagne antepost del MVP regular season, con Shai Gilgeous-Alexander che continua a dominare @1.20 mentre Nikola Jokic è staccato @4.50, nonostante col serbo continui a viaggiare con triple doppie come ridere. Non ci sono alternative visto che con Giannis Antetokounmpo si sale, anzi si decolla, in quota @76 volte la posta.

