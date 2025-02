Come ogni martedì vediamo statistiche, aggiornamenti delle quote antepost e anche i big match di una settimana di basket americano dimezzata visto che dal 14 febbraio si vola a San Francisco per l’edizione 2025 dell’All Star Game del basket NBA. Pronostici NBA week 17.

Pronostici NBA week 17: betting trends stagionali

Dopo la settimana di trade deadline con grandi colpi di mercato, come Luka Doncic ai Lakers, ma anche Jimmy Butler ai Warriors, è tempo di tornare ad approfondire il discorso sul campo e sulle scommesse di Basket NBA con i betting trends più interessanti, e su tutti spicca il 61.8% di partite chiuse con Over punti totali nell’ultima settimana, un dato percentuale davvero enorme.

La miglior squadra nelle scommesse è sempre quella degli OKC Thunder che con un 34-15-3 ATS hanno un 69.3% di linee coperte, meglio anche dei Memphis Grizzlies (65.3%) che scavalcano anche i Cleveland Cavaliers (64.1%). Non è una stagione positiva per i Toronto Raptors che hanno un record di 16-37, ma le cose cambiano per gli scommettitori che stanno dando fiducia sui canadesi che sono al 4° posto di questa classifica col 59.6% di linee di spread coperte. Salgono i Portland Trail Blazers che sono 0-2 ATS nelle ultime partite, ma prima avevano coperto 11 linee consecutive, salendo al 6° posto come miglior squadra su cui puntare (58.4%).

La miglior squadra da Over è quella dei Cleveland Cavaliers con O/U 35-18, e anche qui c’è Memphis al 2° posto con O/U 32-18-2 (i Grizzlies sono la squadra che segna di più con un attacco da 123.5 punti a sera) poi i Denver Nuggets con O/U 32-21-1. La miglior squadra da Under è quella dei Charlotte Hornets con O/U 19-31, seguiti da LA Clippers (O/U 22-30) ed Orlando Magic (O/U 22-33), con questi ultimi che hanno la 2° miglior difesa per punti concessi (105.8), solo gli OKC Thunder fanno meglio con 104.7 punti subiti a sera. OKC è anche la squadra che sta vincendo col margine medio maggiore, un corposo +13.42 punti a partita.

Non cambia anche la peggior squadra su cui puntare, i Phoenix Suns che rispetto alla settimana scorsa calano ancora con solo il 35.2% di linee ATS coperte, seguiti dai Sacramento Kings (36%) e poi tornano a crollare anche a livello scommesse i Philadelphia 76ers (38.4%) che fanno peggio anche dei New Orleans Pelicans (40.3%) dopo 4 partite fallimentari anche a livello spread (0-4 ATS). Miglioramenti per i Washington Wizards che sono 5-1 ATS nelle ultime 6 partite.

Gli Orlando Magic sono la squadra che sta segnando meno punti col proprio attacco (104.0) seguiti da Brooklyn (105.1) e Charlotte (106.6), con Nets ed Hornets che si sono sfidati proprio in apertura settimanale, e noi abbiamo giocato e incassato (nel VIP) senza problemi l’Under 212.5, e nessuna delle due squadre è arrivata al centello. Anche qui troviamo Washington tra le peggiori, sicuramente in difesa con 121.7 punti concessi di media, ma anche i Chicago Bulls ultimamente stanno difendendo davvero male, e sono i 2° peggiori con 120.3 punti concessi. I Wizards sono anche la squadra che perde con lo scarto più severo della lega, ben -13.62 punti a partita, staccando nettamente anche i Pelicans, penultimi ma con -9.17 punti.

Big match della settimana NBA (11-17 febbraio 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 11 al 13 febbraio 2025, settimana corta visto che poi dal 14 al 16 febbraio spazio all’All Star Game che torna in California per la prima volta dal 2000, al Chase Center, casa dei Golden State Warriors e di cui parleremo con un articolo apposito nei prossimi giorni. La regular season NBA tornerà poi dal prossimo mercoledì, dopo una breve pausa.

NBA MARTEDI 11 FEBBRAIO

4 partite NBA questo martedì, al via con Philadelphia 76ers-Toronto Raptors, una delle peggiori squadre nelle scommesse, contro una delle migliori a sorpresa, ovvero Toronto che tra l’altro ha vinto 115-107 il precedente di inizio stagione in casa contro i Sixers che avevano sempre vinto nei precedenti 7 scontri diretti.

A seguire è ancora più interessante Indiana Pacers-NY Knicks, 4° contro 3° a East. I Pacers sono una delle squadre più in forma con 7 vittorie nelle ultime 10, lo stesso rendimento che hanno tenuto anche i Knicks in questo arco di tempo. 1 vittoria a testa nei primi 2 scontri stagionali, sempre per la squadra di casa.

NBA MERCOLEDI 12 FEBBRAIO

Palinsesto pieno con i 15 match di NBA. Tutti in campo e attenzione al match del TD Garden dove arriva Wemby per Boston Celtics-San Antonio Spurs. I Campioni in carica hanno vinto 6 delle ultime 7 partite mentre gli Spurs continuano il loro rodeo trip che al momento li vede 2-3 nelle prime 5 partite, anche se hanno vinto 131-121 l’ultima trasferta a Washington.

A chiudere la nottata c’è una bella sfida a Ovest con LA Clippers-Memphis Grizzlies dal nuovo Intuit Dome. I Grizzlies dopo 4 vittorie si sono fermati in casa nel big match contro OKC mentre i Clippers dopo 3 sconfitte hanno approfittato di un turno agevole in casa contro i Jazz battuti 130-110. Le squadre si sono sfidate il 23 dicembre scorso a Memphis, con vittoria 114-110 di LAC trascinata dai 29 punti di Powell, i 21 con 9 assist e 8 rimbalzi di Harden e anche la doppia doppia da 20 punti + 19 rimbalzi (9 dei quali offensivi) per Zubac a comandare sotto canestro, nonostante un JJJ da 24 punti dall’altra parte, per i Grizzlies a cui non bastarono nemmeno i 44 punti, 11 assist e 17 rimbalzi combinati da Morant e Bane.

NBA GIOVEDI 13 FEBBRAIO

Giovedì con 5 match, tutto sulla costa ovest, ad iniziare da Houston Rockets-Golden State Warriors. I Rockets sono riusciti ad interrompere una pericolosa striscia di 6 sconfitte consecutive, grazie al successo interno su Toronto, con Houston che si conferma ottima come rendimento in casa. I Warriors arrivano da 2 convincenti vittorie, iniziate proprio con l’arrivo di Jimmy Butler che nell’ultimo 125-111 a Milwaukee ha contribuito con 20 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, rinvigorendo anche un Curry da 38 punti (6/16 da tre). Nel doppio scontro di dicembre 1 vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, e con doppio Under sui punti totali.

Bella sfida anche al Target Center con Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder. OKC è lanciatissima dopo 6 vittorie consecutive in cui l’attacco guidato da Shai Gilgeous-Alexander ha segnato una media di ben 132 punti a partita! I Timberwolves dopo 3 vittorie si sono fermati a Cleveland e il 31 dicembre scorso ha perso 105-113 ad OKC, con Edwards tenuto a 20 punti, esattamente la metà di SGA che invece fu il miglior marcatore della partita con 40 punti. I Thunder vanno alla grande, e si godono anche il rientro di Chet Holmgren.

NBA VENERDI 14 FEBBRAIO

All Star Game

NBA SABATO 15 FEBBRAIO

All Star Game

NBA DOMENICA 16 FEBBRAIO

All Star Game

NBA LUNEDI 17 FEBBRAIO

Pausa (si torna mercoledì prossimo)

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti su anello ed MVP

Nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA 2024-2025 e per MVP della regular season. La trade deadline con colpi importanti, si riflette anche nelle quote per la vittoria dell’anello, dove però sono sempre Boston Celtics ed OKC Thunder a viaggiare a braccetto, con i Cavs più staccati @9 e i Knicks ad aprire la lista di squadre in doppia cifra @12.

Il colpo Doncic fa calare nettamente la quota dei Lakers @13, lo notavamo anche la settimana scorsa, con i gialloviola avanti su Denver. Non fa la stessa quota Butler a Golden State, con i Warriors che rimangono lontani @51 volte la posta per il successo finale anche se cala @1.90 il piazzamento ai playoffs.

Approposito di novità, proprio Anthony Davis, il giocatore scambiato dai Lakers per arrivare a Doncic, ha iniziato alla grande con i Dallas Mavericks, segnando 26 punti praticamente in un solo tempo. Il problema è però sempre lo stesso, gli infortuni, con AD che è subito uscito e ci sarà da capire come e quando tornerà. Intanto i finalisti dello scorso anno, senza più la stella Doncic, si giocano @2.20 anche solo per la qualificazione ai playoffs, una quota che però secondo noi rimane valida visto che pensiamo che i Mavs ai playoffs ci andranno anche senza Luka, se Davis non starà troppo fermo in infermeria. Aspettiamo e teniamo controllata questa scommessa antepost.

