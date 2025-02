Articolo settimanale di aggiornamento sulla stagione di Basket NBA che torna dalla pausa per l’All Star Game, per iniziare ufficialmente la seconda parte di regular season. Vediamo statistiche, quote antepost e anche le analisi dei big match in programma dal 19 al 24 febbraio 2025. Pronostici NBA week 18.

Risultati NBA All Star Game 2025

Iniziamo vedendo come è andato l’NBA All Star Game di San Francisco che si è giocato nel weekend appena trascorso, e che ha stoppato fino a mercoledì la regular season. Il piatto forte ha visto il Team Shaq vince l’All Star Game al Chase Center, col nuovo format del quadrangolare. La stella di casa, Steph Curry, nominato MVP.

Nelle altre competizioni Tyler Herro ha portato a casa la Gara dei 3 punti, in un testa a testa che ha visto la stella dei Miami Heat avere la meglio di un soffio su Buddy Hield. La prova di skills è andata alla coppia dei Cleveland Cavaliers Evan Mobley-Donovan Mitchell, con quella degli Spurs (Chris Paul e Wembanyama) che ha fatto la furba ed è stata addirittura squalificata.

Infine lo Slam Dunk Contest, la gara delle schiacciate che è stata vinta per il 3° anno di fila da Mac McClung che entra nella storia, ma Stephen Castle, giovane stella degli Spurs, gli ha dato del filo da torcere fino all’ultimo.

Pronostici NBA week 18: Betting Trends stagionali

La settimana scorsa si è giocato poco, quindi ci sono aggiornamenti minimi anche nei betting trends stagionali che comunque vi riportiamo, come sempre con un occhio di riguardo sui rendimenti nelle scommesse delle varie squadre, e dove abbiamo sempre gli OKC Thunder come migliori (68% di linee ATS coperte) mentre i Phoenix Suns sono i peggiori (35.8%).

Big match della settimana corta NBA (19-24 febbraio)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 19 al 24 febbraio 2025.

NBA MERCOLEDI 19 FEBBRAIO

La seconda parte di regular season NBA inizia ufficialmente mercoledì notte, anche se ci sarà una sola partita in programma: LA Lakers-Charlotte Hornets. Luka Doncic ha iniziato la sua avventura in gialloviola con numeri modesti e i Lakers devono valutare anche le condizioni di LeBron James, che ha perfino dovuto dare forfait all’All Star Game. I Lakers hanno vinto 8 degli ultimi 10 precedenti contro gli Hornets (7-2-1 ATS nelle scommesse), compreso il 112-107 dello scorso mese a Charlotte, e in quell’occasione ci fu un dominio sotto canestro dell’ex Anthony Davis (42 punti e 23 rimbalzi!).

NBA GIOVEDI 20 FEBBRAIO

Giovedì si inizia a fare sul serio con 9 match NBA. Una delle prime sfide interessanti è lo scontro a Est tra Philadelphia 76ers-Boston Celtics. Continuano i problemi di Embiid e dei suoi 76ers che hanno perso le ultime 5 partite e sono 0-6 ATS nelle ultime 6 sulle scommesse. I Celtics sono arrivati alla pausa con 3 nette vittorie di fila (3-0 ATS), e ad inizio mese hanno vinto 118-110 qui a Philadelphia (35 punti e 11 assist di Tatum) dopo che avevano perso a sorpresa al TD Garden a Natale.

Andando avanti nella notte da non perdere anche Milwaukee Bucks-LA Clippers. I Bucks hanno chiuso la prima parte di stagione passando 103-101 in Minnesota mentre i Clippers hanno messo in fila 3 vittorie consecutive, due contro i facili Jazz, ma una anche contro i Grizzlies. Il 25 gennaio scorso, a LAD, i Clippers vinsero 127-117 contro i Bucks grazie a 40 punti di Harden in versione vintage, e altri 33 da Powell, che neutralizzarono i 36 (con 13 rimbalzi) di Giannis e la tripla doppia di Lillard (29+10+10).

NBA VENERDI 21 FEBBRAIO

Anche venerdì un ricco ed interessante palinsesto da 9 match NBA e si inizia con lo scontro al vertice di Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers-NY Knicks. I Cavs arrivano da 4 vittorie di fila (ma con 1-3 ATS nelle scommesse) e sono quasi perfetti come rendimento interno (25-4). I Knicks rispondono con un 4-1 nelle ulrime 5 partite anche se devono riscattare la sconfitta interna di inizio stagione, quando i Cavs passarono 110-104 al Madison Square Garden con 34 punti di Garland e 25 di Mitchell, per quello che è stato il 9° Under negli ultimi 10 scontri diretti tra queste due formazioni. In arrivo un altra sfida da Under?

Spostiamoci a Ovest per Houston Rockets-Minnesota Timberwolves. I Rockets rimangono con un buon 17-9 in casa, ma sono stati contenti della sosta ASG che arriva nel momento peggiore della stagione per Houston, reduce da 7 sconfitte nelle ultime 9 mentre i Timberwolves sono 4-2 nelle ultime 6 partite, compreso il 116-101 con cui hanno superato OKC prima dell’All Star Game. Questa è la 4° sfida stagionale tra Minnesota e Houston, con i Rockets che vinsero 117-110 OT la prima, per poi perdere le due successive. In tutti questi 3 scontri è sempre stato Over.

NBA SABATO 22 FEBBRAIO

Il weekend inizia con un sabato da 5 match e ad aprire le danze saranno Chicago Bulls-Phoenix Suns. I Bulls arrivano da 4 sconfitte mentre i Suns continuano a deludere dopo le ultime 3 sconfitte. KD e compagni hanno vinto solo 1 delle ultime 7 partite (negativo 2-5 ATS anche nelle scommesse). Phoenix spera di riprendersi contro un avversario sempre battuto negli ultimi 9 precedenti.

Bello scontro anche alla Ball Arena con Denver Nuggets-LA Lakers. I Nuggets sono arrivati al ASG come una delle squadre più in forma del momento dopo 8 vittorie di fila mentre i Lakers dopo 6 vittorie consecutive si sono fermati a sorpresa nello Utah (119-131). Le squadre si sono sfidate a fine novembre in California, con vittoria 127-102 dei Nuggets trascinati da 34 punti, 13 rimbalzi e 8 assist di Jokic. Denver ha vinto 9 degli ultimi 10 precedenti contro i Lakers (7-3 ATS) e in queste sfide abbiamo visto ben 8 Under sulla linea punti totali.

NBA DOMENICA 23 FEBBRAIO

10 sfide NBA per domenica e ad un comodo orario italiano potremmo goderci il big match del TD Garden tra Boston Celtics-NY Knicks alle ore 19. Abbiamo già parlato degli ultimi risultati di entrambe le squadre prima della pausa, quindi concentriamoci sui due precedenti, vinti entrambi dai Celtics: 132-109 ad inizio stagione qui a Boston, e 131-104 anche di recente (8 febbraio) al Madison Square Garden col quarantello di Tatum che vinse la sfida nella sfida con Brunson (36 punti).

Poco dopo ci sarà Golden State Warriors-Dallas Mavericks, altro matinee che ci permetterà di seguire la partita ad un orario decente, nonostante parliamo di uno scontro di Western Conference tra due squadre che devono rilanciarsi, e che hanno cambiato in questa trade deadline. Ovviamente tutti sappiamo della partenza di Doncic dai Mavs che hanno firmato Anthony Davis, che però si è subito infortunato alla prima, ottima, prestazione (almeno finché è stato in campo). La lista di infortunati di Dallas è enorme, ma i Mavs hanno vinto 4 delle ultime 5 partite e resistono al 8° posto, mentre i Warriors sono 10°, anche se l’arrivo di Butler al fianco di Curry sembra aver dato nuova linfa nella baia e Golden State ha vinto 3 delle ultime 4 partite I Warriors hanno vinto 120-117 la prima sfida di novembre contro i Mavs, ma hanno perso le due successive. Golden State è 7-3 ATS nelle scommesse sugli ultimi precedenti contro Dallas.

Tra le sfide della notte la più interessante è quella del Rocket Mortage FieldHouse con in campo Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies. Abbiamo già parlato dei Cavs, al momento 1° a Est, mentre i Grizzlies sono 2° a Ovest con 5 vittorie nelle ultime 7 partite, anche se hanno perso la più recente, quella prima della pausa, per 114-128 a LAC. Primo scontro stagionale tra Cavs e Grizzlies, con Cleveland che ha sempre vinto nei 3 precedenti più recenti (O/U 3-7 negli ultimi 10 precedenti).

NBA LUNEDI 24 FEBBRAIO

La nuova settimana inizia con un lunedì da 8 match NBA. Qui vogliamo parlare di Atlanta Hawks-Miami Heat a Est. Miami ha perso Butler, ma festeggia Herro vincitore del 3-Point Contest anche se gli Heat sono arrivati alla pausa con 4 sconfitte di fila in cui non hanno mai coperto neanche l’handicap nelle scommesse. Gli Hawks dopo 3 vittorie si sono invece fermati nello spettacolare 148-149 a NYK nonostante 38 punti e 19 assist del villain numero 1 del Madison Square Garden, ovvero Young, che si fermò a 11 punti (ma con 15 assist) nel precedente del 28 ottobre, comunque vinta 120-111 sugli Heat.

A Ovest bella sfida tra OKC Thunder-Minnesota Timberwolves. I Thunder sono al comando della Western Conference e in casa hanno un record di 23-3. OKC dopo 7 vittorie si è fermata proprio nell’ultimo match prima dell’All Star Game, e proprio in Minnesota, un match chiuso 116-101 dai Timberwolves guidati non solo dai 23 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di Edwards, ma da un Reid anche meglio con 27 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Ai Thunder non bastarono i 24 punti, 9 assist e 8 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander, favorito MVP, e non bastarono nemmeno le doppie doppie di Hartenstein (10+12) e anche di Holmgren (11+12) altro pezzo importante che sta rientrando nel frontcourt di OKC.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA, e anche le quote per MVP, il titolo personale più importante per la regular season del basket americano.

