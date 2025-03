L’arrivo di Luka Doncic ha galvanizzato i Lakers mentre i Cavs sono stati i primi ad arrivare alle 50 win in questa regular season. Cleveland e LAL possono ambire a giocarsi le Finals? Secondo le quote antepost aggiornate rimangono Boston Celtics ed OKC Thunder le squadre da battere da Est e da Ovest, quindi anche le principali indiziate per giocarsi le Finals. Pronostici NBA week 20.

Pronostici NBA week 20: betting trends stagionali

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle statistiche per le migliori squadre su cui puntare, e abbiamo sempre i Cleveland Cavaliers al comando, non solo come prima squadra ad arrivare alle 50 win stagionali, ma anche come migliore nelle scommesse contro gli handicap (ATS) con un 66.1% di linee coperte. Lunedì notte anche gli OKC Thunder sono arrivati alle 50 win, ma sono un pò più indietro come rendimento nelle scommesse col 64.9% di linee coperte. Completano il podio i sorprendenti Portland Trail Blazers col 59%.

Al contrario i Phoenix Suns continuano a deludere, anche gli scommettitori, col 35% di linee coperte, il peggior rendimento della lega, seguiti dalla delusione a Est, i Philadelphia 76ers al 36.6%, poi i Sacramento Kings completano questo scomodo podio con il 40.3% ATS.

Cleveland anche miglior squadra da Over con O/U 40-20, anche grazie ad un attacco da 123 punti a sera (in questa statistica solo Memphis fa poco meglio con 123.3 punti segnati di media). I Charlotte Hornets pagano ritmi bassi e problemi offensivi e sono la miglior squadra da Under con O/U 22-37-1.

Big match della settimana NBA (4-10 marzo 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 4 al 10 marzo 2025.

NBA MARTEDI 4 MARZO

Indiana-Houston

Orlando-Toronto

Atlanta-Milwaukee

NY Knicks-Golden State

Chicago-Cleveland

Minnesota-Philadelphia

San Antonio-Brooklyn

Phoenix-LA Clippers

LA Lakers-New Orleans

BIG MATCH: NY Knicks-Golden State Warriors

Al Madison Square Garden arrivano i Warriors che sono 8-2 nelle ultime 10 partite (anche 8-2 ATS nelle scommesse), una bella ripresa iniziata dall’arrivo di Jimmy Butler nella baia. I Knicks rispondono con un 7-3 nello stesso arco di tempo (ma 3-7 ATS nelle scommesse). Primo scontro stagionale tra queste due franchigie che negli ultimi 10 precedenti si sono divisi la posta in palio con 5 vittorie di fila, e anche 5-5 ATS nelle scommesse e O/U 5-5 come punti totali.

NBA MERCOLEDI 5 MARZO

Cleveland-Miami

Washington-Utah

Charlotte-Minnesota

Boston-Portland

Milwaukee-Dallas

Denver-Sacramento

Memphis-Oklahoma City

LA Clippers-Detroit

BIG MATCH: Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder

Grande scontro a Ovest tra 1° e 4° in conference, Thunder e Grizzlies che si sono già affrontate 2 volte in stagione, con doppio successo di OKC: 130-106 in casa a fine dicembre, 125-112 a Memphis il mese scorso. OKC si porta 7-3 negli ultimi precedenti con Memphis (anche 7-3 ATS) mentre prevalgono gli Under tra queste due formazioni (O/U 2-7-1). Nel momento in cui scriviamo Memphis ha giocato l’ultima senza Morant e ha perso le ultime 3 in casa mentre OKC arriva da 4 vittorie e nel 137-128 su Houston Shai Gilgeous-Alexander è esploso con una prova personale da 51 punti. SGA protagonista con altri 32 punti anche nell’ultimo scontro con i Grizzlies (altri 35 punti nel primo scontro dell’anno ad OKC per la stella dei Thunder, grande favorito per il titolo di MVP regular season come vedremo negli aggiornamenti delle quote antepost in fondo a questo articolo).

NBA GIOVEDI 6 MARZO

Orlando-Chicago

Brooklyn-Golden State

Boston-Philadelphia

Atlanta-Indiana

New Orleans-Houston

LA Lakers-NY Knicks

BIG MATCH: LA Lakers-NY Knicks

Di nuovo in campo i Knicks, questa volta in trasferta, per il big match di giornata che si giocherà ad LA, con i Lakers rinvigoriti dall’arrivo di Luka Doncic. I gialloviola arrivano da 6 vittorie di fila (5-1 ATS) e lo scorso mese hanno sbancato la Grande Mela 128-112, senza Doncic ma con un LeBron James infinto e in tripla doppia da 33 punti, 12 assist e 11 rimbalzi. Tripla doppia anche per Hart dall’altra parte (26+11+13) che però non bastò per i Knicks che hanno così perso 4 degli ultimi 6 precedenti contro i Lakers. Il giorno dopo NYK rimane ad LA per la sfida ai Clippers, un back to back a Ovest non semplice, in una settimana bella piena per i Knicks.

NBA VENERDI 7 MARZO

Charlotte-Cleveland

Toronto-Utah

Dallas-Memphis

Miami-Minnesota

Oklahoma City-Portland

Sacramento-San Antonio

Denver-Phoenix Suns

LA Clippers-NY Knicks

BIG MATCH: Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers

Vogliamo parlare della sfida di OKC dove arrivano i sorprendenti Trail Blazers che sono una delle squadre del momento con 5 vittorie nelle ultime 6 e ora testeranno il loro valore in casa della numero 1 a Ovest, OKC che ha sempre battuto Portland negli ultimi 10 precedenti, compreso il 109-99 in casa a novembre e il 118-108 a Portland a fine gennaio, nei primi due scontri stagionali in cui però l’handicap è sempre stato coperto dai Blazers (2-0 ATS).

NBA SABATO 8 MARZO

Charlotte-Brooklyn

Houston-New Orleans

Toronto-Washignton

Atlanta-Indiana

Milwaukee-Orlando

Miami-Chicago

Boston-LA Lakers

Golden State-Detroit

BIG MATCH: Boston Celtics-LA Lakers

Il grande classico della NBA tra le due franchigie più storiche della lega, in campo al mitico TD Garden dove i campioni in carica, i Celtics, ospitano i nuovi Lakers di Doncic. Nel momento in cui scriviamo i Celtics hanno vinto 7 delle ultime 9 partite, ma hanno perso gli ultimi 2 scontri diretti contro i Lakers, compreso il 96-117 di LA a gennaio dove ai Celtics non bastarono i 22 puti di Porzingis, con Tatum limitato a 16 punti e un 5/12 al tiro. Per i Lakers ancora ottimo LeBron da 20 punti, 14 rimbalzi e 6 assist, oltre ai 23 pu ti di Reaves e ai 24 dell’ex Davis.

NBA DOMENICA 9 MARZO

Oklahoma City-Denver

Dallas-Phoenix

New Orelans-Memphis

Philadelphia-Utah

Milwaukee-Cleveland

Minnesota-San Antonio

Portland-Detroit

LA Clippers-Sacramento

BIG MATCH: Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets

Per colpa degli orari improponibili, molte volte è difficile seguire in diretta i big match a Ovest, ma questa domenica proprio una super sfida di Western Conference è il matinee domenicale che ci potremo gustare ad un comodo orario italiano. Si gioca ad OKC dove arrivano i Nuggets di Nikola Jokic che nel momento in cui scriviamo hanno un pò rallentato, alternando una vittoria ad una sconfitta nelle ultime 6 partite (ko nel più recente viaggi al TD Garden). Le squadre si sono sfidate 2 volte in stagione, entrambe a Denver, con una vittoria a testa: 102-87 ad inizio stagione e per i Thunder e 124-122 per i Nuggets a novembre, partita da tripla doppia per Jokic che chiuse con 23 punti, 20 rimbalzi e 16 assist! Le due squadre si sfideranno in back to back, il giorno dopo, sempre ad OKC.

NBA LUNEDI 10 MARZO

Brooklyn-LA Lakers

Toronto-Washington

Boston-Utah

Atlanta-Philadelphia

Miami-Charlotte

Chicago-Indiana

Memphis-Phoenix

Oklahoma City-Denver

Houston-Orlando

San Antonio-Dallas

Golden State-Portland

Sacramento-NY Knicks

BIG MATCH: Houston Rockets-Orlando Magic

La nuova settimana inizia con un ricco lunedì da 12 match e tra i più interessanti c’è quello del Toyota Center dove arrivano i Magic che senza Suggs stanno faticando parecchio, e hanno perso terreno al 8° posto in Conference e anche in una division che sulla carta Orlando poteva dominare quest’anno. I Magic arrivano da 3 sconfitte di fila ma anche i Rockets hanno perso le ultime 2 contro avversari a Ovest (Kings e OKC) dove scendono al 5° posto. Primo scontro stagionale tra queste due franchigie che negli ultimi 10 precedenti hanno prodotto tante partite ad alto punteggio (O/U 7-2-1).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA, e anche le quote per MVP.

