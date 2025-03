E’ martedì, e come ogni settimana facciamo il recap della stagione di basket NBA, giunta alla 21° week di regular season. Vediamo statistiche, betting trend, quote antepost aggiornate e il programma della settimana, con le analisi di tutti i big match quotidiani dal 11 al 17 marzo 2025. Intanto per MVP continua la lotta serrata tra SGA e Jokic che la settimana scorsa si sono sfidati 2 volte con una vittoria a testa. Pronostici NBA Week 21

Pronostici NBA Week 21: betting trend stagionali

Apriamo come sempre con gli aggiornamenti delle statistiche per le migliori squadre su cui puntare e abbiamo un nuovo avvicendamento in testa, con gli OKC Thunder che superano i Cleveland Cavaliers e al momento sono SGA e compagni i migliori come rendimento nelle scommesse sugli handicap, grazie al 65.57% linee coperte, ma i Cavs sono vicinissimi con il 65.08% ATS. Completa il podio Toronto che continua a salire ed è quasi al 60% ATS. Perdono qualcosa i Portland Trail Blazers nell’ultima settimana, ma rimangono in top-5, assieme ai Detroit PIstons.

Novità anche per la peggior squadra su cui puntare visto che dopo tante settimane i Phoenix Suns lasciano l’ultimo posto, pur rimanendo con un pessimo 39.06% di linee coperte, ma il dato è peggiorato dai Philadelphia 76ers scesi al 35.94% (3-13 ATS nelle ultime 16 partite), nettamente i peggiori. Completa questo scomodo podio New Orleans con un 40.62% di linee coperte, in verità lo stesso rendimento di Sacramento mentre migliora un pò la situazione di Washington (43.55%), anche se i Wizards rimangono la squadra che perde con lo scarto medio più elevato (-12.08 punti a partita).

I Cleveland Cavaliers si confermano però i migliori da Over punti totali (O/U 41-23) anche se Mitchell e compagni arrivano da 3 Under consecutivi. Sui bassi punteggi abbiamo sempre i Charlotte Hornets come miglior squadra da Under con O/U 23-40-1, seguiti dagli Orlando Magic (O/U 26-40) e dai Brooklyn Nets (O/U 28-36).

Big match della settimana NBA (11-17 marzo 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 11 al 17 marzo 2025.

NBA MARTEDI 11 MARZO

Cleveland-Brooklyn

Detroit-Washington

Indiana-Milwaukee

New Orleans-LA Clippers

BIG MATCH: Indiana Pacers-Milwaukee Bucks

Scontro con implicazioni playoffs visto che si sfidano la 5° contro la 4° a Est. I Pacers in verità sono crollati con 3 sconfitte, tutte in trasferta, mentre in casa vanno meglio e potranno rifarsi contro i Bucks che a loro volta arrivano da 2 ko interni nei big match contro Magic e Cavs. I primi 2 scontri stagionali sono stati vinti entrambi dai Bucks: 129-117 a Milwaukee a novembre e 120-112 l’ultimo dell’anno nell’Indiana, con 2-0 ATS e anche un O/U 2-0 nelle scommesse sui punti totali (Bucks e Pacers sono O/U 7-2 negli ultimi 9 precedenti).

NBA MERCOLEDI 12 MARZO

Atlanta-Charlotte

Toronto-Philadelphia

Boston-Oklahoma City

San Antonio-Dallas

Memphis-Utah

Houston-Phoenix

Miami-LA Clippers

Denver-Minnesota

Portland-NY Knicks

BIG MATCH: Boston Celtics-Oklahoma City Thunder

Ovviamente la sfida del TD Garden è la più interessante del mercoledì notte visto che si sfidano due candidate al titolo, e le due principali indiziate per affrontarsi alle prossime Finals, quindi questo sarà un match da seguire con interesse, con Boston in un buon momento da 5 vittorie di fila (4-1 ATS) mentre i Thunder dopo 7 vittorie di fila si sono fermati nel rematch interno contro i Nuggets di Jokic. Il 5 gennaio scorso, ad OKC, i Thunder vinsero 105-92 con 33 punti, 11 rimbalzi e 6 assist di un sontuoso Shai Gilgeous-Alexander, ma i Celtics furono costretti al 36% dal campo e al 20% da tre dalla difesa di OKC che rese inutili i 26 punti e 10 rimbalzi di Jayson Tatum.

NBA GIOVEDI 13 MARZO

Detroit-Washington

Milwaukee-LA Lakers

New Orleans-Orlando

Chicago-Brooklyn

Golden State-Sacramento

BIG MATCH: Milwaukee Bucks-LA Lakers

Nuovamente in campo i Bucks nel big match della notte, questa volta in casa contro i Lakers che hanno perso LeBron James per alcune settimane, una bruttissima notizia per i gialloviola che hanno anche altri assenti in un infermeria abbastanza piena, e infatti i Lakers dopo 8 vittorie hanno perso le ultime 2 a Boston e Brooklyn, e continuano il loro road-trip a Est affidandosi a Luka Doncic. Prima sfida stagionale tra queste due franchigie, con i Lakers che hanno vinto 3 degli ultimi 4 precedenti (3-1 ATS e O/U 3-1) contro i Bucks. Il giorno dopo i Lakers saranno di ritorno a Ovest, ma giocheranno in back to back, sempre in trasferta, a Denver.

NBA VENERDI 14 MARZO

Miami-Boston

Philadelphia-Indiana

Atlanta-LA Clippers

Houston-Dallas

Memphis-Cleveland

San Antonio-Charlotte

Minnesota-Orlando

Utah-Toronto

Denver-LA Lakers

Phoenix-Sacramento

BIG MATCH: Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers

L’attuale 4° a Ovest ospita la 1° a Est. I Grizzlies hanno un ottimo rendimento interno e potranno cercare di far valere il fattore campo come hanno fatto anche in apertura di settimana col 120-118 sui Suns, 3° vittoria di fila di Memphis. I Cavs ne hanno vinte 14 di fila, hanno il miglior record dell’intera lega, e il 23 febbraio scorso hanno vinto 129-123 contro i Grizzlies grazie ai 33 punti di Donovan Mitchell oltre ai 25 (con 13 rimbalzi e 8 assist) di Evan Mobley e 26 punti dalla panchina di un ispirato Ty Jerome. Memphis non andò oltre i 22 punti di Jaren Jackson Jr, top-scorer in quell’occasione, e al momento infortunato per i Grizzlies che in quella sfida ebbero comunque anche 21 punti e 10 assist da Ja Morant, ma solo 7 punti con 2/12 al tiro per Desmond Bane, che però si presenta in tutt’altra forma per questa rivincita contro la prima della classe.

NBA SABATO 15 MARZO

Brooklyn-Boston

Detroit-Oklahoma City

Memphis-Miami

Milwaukee-Indiana

Houston-Chicago

Golden State-NY Knicks

San Antonio-New Orleans

Denver-Washington

BIG MATCH: Golden State Warriors-NY Knicks

Pesante infortunio tra le fila dei Knicks che hanno perso Jalen Brunson, anche se NYK dopo 3 sconfitte è tornata alla vittoria 133-104 a Sacramento nell’ultima partita giocata nel momento in cui scriviamo. NYK è comunque 2-8 ATS nelle scommesse delle ultime 10 partite, un dato che certifica le difficoltà nella Grande Mela. I Warriors invece con l’arrivo di Jimmy Butler (alla sua prima tripla doppia nella baia) hanno cambiato pelle e si sono ripresi con 9 vittorie nelle ultime 10 (6-3-1 ATS). Le squadre si sono affrontate pochi giorni fa, il 4 marzo, al Madison Square Garden, con vittoria 114-102 dei Warriors trascinati dai 28 punti di Steph Curry mentre per i Knicks (in quel caso con Brunson in campo ma senza KAT sotto canestro) non bastarono i 29 punti di OG Anunoby).

NBA DOMENICA 16 MARZO

Cleveland-Orlando

Dallas-Philadelphia

LA Lakers-Phoenix

Portland-Toronto

Brooklyn-Atlanta

LA Clippers-Charlotte

Minnesota-Utah

Milwaukee-Oklahoma City

BIG MATCH: Cleveland Cavaliers-Orlando Magic

Domenica molto interessante con tante sfide da non perdere, tra cui il matinee ad un comodo orario italiano a Cleveland. Prendiamo ancora in analisi i Cavs che ospiteranno i Magic in crollo con 2 sole vittorie nelle ultime 9 partite. Cavs e Magic si sono affrontati già due volte in stagione, con doppio successo di Mitchell e compagni: 120-109 in casa il primo novembre e 122-82 in trasferta nello scontro più recente del 25 febbraio, un dominio per Cleveland trascinata da altri 20 punti dalla panchina per Ty Jerome. Nelle ultime 8 sfide dirette le due squadre hanno sempre alternato un Under ad un Over.

NBA LUNEDI 17 MARZO

NY Knicks-Miami

Minnesota-Indiana

Houston-Philadelphia

New Orleans-Detroit

Utah-Chicago

Portland-Washington

Sacramento-Memphis

Golden State-Denver

Phoenix-Toronto

LA Lakers-San Antonio

BIG MATCH: New Orleans Pelicans-Detroit Pistons

In un ricco lunedì che apre la settimana NBA con 10 partite, prendiamo in analisi un match forse non di primissimo piano, ma in questo modo non parliamo sempre delle solite squadre. Per questo parliamo della sfida di New Orleans dove arrivano i Pistons che testeranno le loro ambizioni di ritorno ai playoffs dopo tanti anni. Detroit nel momento in cui scriviamo ha perso le ultime 3 partite ma anche i Pelicans non se la passano bene con 5 sconfitte consecutive e un 1-9 nelle ultime 10. Le squadre si sfidano per la prima volta in stagione, e i Pistons vogliono sfatare un altro tabù che li ha sempre visti perdere negli ultimi 7 precedenti contro i Pelicans (negativo 2-5 ATS anche nelle scommesse e O/U 2-5 per una predominanza di sfide a bassi punteggi).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA, e anche le quote per MVP.

