Per la prima volta in stagione i Boston Celtics non sono più favoriti per bissare il titolo di Basket NBA 2024-2025, con gli OKC Thunder che mettono la freccia. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le statistiche più interessanti per le scommesse, il programma settimanale e le analisi di tutti i big match dal 18 al 24 marzo 2025. Pronostici NBA Week 22.

Pronostici NBA Week 22: betting trends stagionali

Iniziamo come sempre andando a vedere le statistiche e i betting trends più interessanti sul basket NBA, giunto alla 22° settimana di regular season. Gli OKC Thunder rimangono i migliori nelle scommesse ATS (contro lo spread), con più di un 67% di linee coperte, meglio anche di Cleveland ferma al 63.6% e poi arrivano i sorprendenti Toronto Raptors col 60.2% di linee coperte.

I Philadelphia 76ers si confermano la peggior squadra su cui scommettere, con appena un 38.2% di linee coperte. Male anche Phoenix e New Orleans, entrambe con un 39.7% ATS mentre con Miami si sale di poco al 41.7%.

Big match della settimana NBA (18-24 marzo 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 18 al 24 marzo 2025.

NBA MARTEDI 18 MARZO

Charlotte-Atlanta

Boston-Brooklyn

Golden State-Milwaukee

LA Clippers-Cleveland

BIG MATCH: LA Clippers-Cleveland Cavaliers

I Cavs hanno interrotto una lunga striscia vincente che continuava da 16 partite, col 103-108 interno contro i Magic di domenica. I Clippers arrivano invece da 3 vittorie (con 3-0 ATS anche nelle scommesse) e hanno perso solo 1 delle ultime 7 partite. Primo scontro stagionale tra queste due formazioni che negli ultimi 10 precedenti hanno prodotto 7 partite da Over e solo 3 da Under. I Cavs il giorno dopo giocheranno un back to back non semplice a Ovest, sul campo dei Kings.

NBA MERCOLEDI 19 MARZO

Orlando-Houston

Indiana-Dallas

Miami-Detroit

Minnesota-New Orleans

San Antonio-NY Knicks

Oklahoma City-Philadelphia

Utah-Washington

Portland-Memphis

Sacramento-Cleveland

Phoenix-Chicago

LA Lakers-Denver

BIG MATCH: LA Lakers-Denver Nuggets

Da 7 partite i Nuggets alternano una vittoria ad una sconfitta e arrivano dal successo a Golden State, nonostante l’assenza di Jokic (e non solo). Tra queste vittorie recenti anche il 131-126 sui Lakers del 14 marzo scorso, con i gialloviola che a loro volta sono senza LeBron, ma arrivano dalle vittorie interne su Spurs e Suns, ad interrompere una striscia di 4 sconfitte. I Nuggets avevano vinto anche il primo scontro dell’anno ad LA (127-102), in mezzo il ko interno del 22 febbraio, 123-110 per LAL. I Nuggets hanno comunque vinto 8 degli ultimi 10 precedenti contro i Lakers (ma 5-5 ATS nelle scommesse su questi confronti diretti). Attenzione perchè il giorno dopo i Lakers saranno impegnati in un back to back (sempre in casa) contro i Bucks di Giannis.

NBA GIOVEDI 20 MARZO

Indiana-Brooklyn

Charlotte-NY Knicks

Golden State-Toronto

Sacramento-Chicago

LA Lakers-Milwaukee

BIG MATCH: Golden State Warriors-Toronto Raptors

In questa stagione i Raptors hanno un record ampiamente negativo di 24-45, ma come abbiamo visto sono tra i migliori nelle scommesse (41-27-1 ATS). Toronto continua il road-trip a Ovest che nel momento in cui scriviamo li ha visti perdere a Portland e a Phoenix dopo il successo iniziale nello Utah. I Warriors hanno perso 105-114 l’ultima partita contro i Nuggets, ma dall’arrivo di Jimmy Butler Golden State rimane una delle squadre più calde del momento. Il 13 gennaio scorso, a Toronto, i Raptors vinsero 104-101 contro i Warriors grazie a 23 punti di Barnes.

NBA VENERDI 21 MARZO

Washington-Orlando

San Antonio-Philadelphia

Miami-Houston

Oklahoma City-Charlotte

Minnesota-New Orleans

Dallas-Detroit

Utah-Boston

Phoenix-Cleveland

Portland-Denver

LA Clippers-Memphis

BIG MATCH: Miami Heat-Houston Rockets

Diversi match interressanti venerdì, abbiamo scelto la sfida di Miami dove arrivano i Rockets, carichissimi con 7 vittorie di fila nel momento in cui scriviamo mentre gli Heat sono crollati con 8 sconfitte di fila, e non hanno mai coperto l’handicap nelle 6 più recenti (0-6 ATS). Miami si appoggia al dominio di 9 vittorie consecutive contro Houston che non batte gli Heat dal 27 novembre 2019! In questi successi degli Heat c’è anche la vittoria stagionale del 29 dicembre scorso, a Houston, per 104-100, anche in quel caso senza Butler, ma con un Herro da 27 punti e i Rockets tenuti al 39% dal campo.

NBA SABATO 22 MARZO

Indiana-Brooklyn

Atlanta-Golden State

NY Knicks-Washington

Sacramento-Milwaukee

LA Lakers-Chicago

BIG MATCH: Sacramento Kings-Milwaukee Bucks

Nel momento in cui scriviamo i Bucks sono tornati a calare con 4 sconfitte nelle ultime 6, compreso il più recente 105-121 in casa contro OKC. I Kings hanno cambiato molto, e dopo 4 sconfitte sono tornati al successo nel 132-122 sui Grizzlies. Nel primo scontro stagionale del 14 gennaio scorso, a Milwaukee, furono i Bucks ad avere la meglio 130-115 (28 punti di Derozan, neutralizzati dai 33 con 11 rimbalzi e 13 assist di Antetokounmpo in tripla doppia), con Milwaukee che è 9-1 negli ultimi precedenti contro Sacramento (in queste sfide si contano anche ben 9 Over e 1 solo Under).

NBA DOMENICA 23 MARZO

Detroit-New Orleans

Utah-Cleveland

Portland-Boston

Miami-Charlotte

Toronto-San Antonio

Atlanta-Philadelphia

Houston-Denver

LA Clippers-Oklahoma City

BIG MATCH: Detroit Pistons-New Orleans Pelicans

Non sarà il match più interessante della domenica, ma vogliamo parlare di questo matinee, ad un orario agevole anche in Italia, e probabilmente potremo gustarci il nostro Fontecchio, determinante con 23 punti dalla panchina (oltre ai 24 del leader Cunningham) nel successo nell’ultima partita dei Pistons, guarda caso proprio contro i Pelicans schiantati 81-127 in casa. Questa volta si gioca a Detroit con i Pelicans che iniziano la nuova settimana con 1 sola vittoria nelle ultime 8 partite.

NBA LUNEDI 24 MARZO

Indiana-Minnesota

Washington-Toronto

Orlando-LA Lakers

Brooklyn-Dallas

New Orleans-Philadelphia

Denver-Chicago

Phoenix-Milwaukee

Sacramento-Boston

BIG MATCH: Orlando Magic-LA Lakers

Gli Orlando Magic sono solo 3-7 nelle ultime 10 partite, ma nel momento in cui scriviamo hanno vinto l’ultima a Cleveland, come detto interrompendo la striscia vincente dei Cavs. I Lakers invece hanno perso le ultime 4 (1-3 ATS), senza LeBron e con un Doncic poco preciso al tiro.Il 21 novembre scorso, ad LA, i Magic passarono in volata 119-118 in una sfida punto a punto decisa dai 37 punti e 11 assist di un ispirato Franz Wagner, che vanificò i 31 punti (con 10 rimbalzi e 7 assist) di James, e allora in gialloviola c’era anche Davis (39 punti in quel match).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti. I Thunder mettono la freccia

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA. Dopo tante settimane ad inseguire, gli OKC Thunder superano per la prima volta in stagione i Boston Celtics come favoriti per l’anello. Noi non possiamo che essere felici visto che abbiamo giocato OKC in antepost @8 volte la posta nel pre-season.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.