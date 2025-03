Andiamo a vedere cosa ci attende per l’ultima settimana di marzo per la grande pallacanestro americana con aggiornamenti, betting trends, quote antepost e anche il programma settimanale e le analisi dei big match quotidiani dal 25 al 31 marzo 2025. Pronostici NBA Week 23.

Pronostici NBA Week 23: betting trends stagionali

Iniziamo col segnalare che nell’ultima settimana c’è stato un trends molto interessante, tanti punti con ben il 62% delle partite degli ultimi 7 giorni che si sono chiusi con Over sopra la linea punti totali, e solo un 38% da Under.

Vediamo ora le singole squadre, con la migliore nelle scommesse che rimane sempre quella degli OKC Thunder con un 68.6% ATS, ovvero di linee di handicap coperte, davanti ai Cleveland Cavaliers che sono gli altri dominatori da Est, ma che ultimamente hanno perso qualche colpo, non solo nelle scommesse dove scendono al 61.4%, ma anche nelle partite. Completa il podio Toronto che col 60.5% di linee coperte rimane la grande sorpresa assieme a Portland che col 57.5% rimane davanti ai Lakers che completano la top-5.

Nessuna novità anche sulla squadra peggiore come rendimento nelle scommesse, i Philadelphia 76ers che col 36.1% sono nettamente indietro anche sulla penultima in questa classifica, Phoenix (40.8%) che almeno a livello risultati cerca di chiudere bene la stagione per centrare i playoffs dopo le ultime 4 vittorie recenti. Male per gli scommettitori anche Sacramento con un 41.1% ATS e completano questa flop-5 Washington e New Orleans, ma sta crollando anche Miami dopo la trade di Jimmy Butler (che questa settimana torna in Florida da avversario con i Warriors).

Big match della settimana NBA (25-31 marzo 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 25 al 31 marzo 2025.

NBA MARTEDI 25 MARZO

Charlotte-Orlando

Detroit-San Antonio

Miami-Golden State

NY Knicks-Dallas

Houston-Atlanta

Utah-Memphis

Sacramento-Oklahoma City

Portland-Cleveland

BIG MATCH: Miami Heat-Golden State Warriors

Il ritorno di Jimmy Butler a Miami spinge in alto la sfida tra Heat e Warriors come la più interessante del martedì notte. Gli Heat sono riusciti a interrompere una lunga striscia perdente, superando in casa gli Hornets, un avversario decisamente alla portata, ma Miami da quando ha perso Butler nella trade non è stata più lei. Al contrario con l’arrivo nella baia di Butler, i Warriors hanno cambiato letteralmente passo con un 16-4 in 20 partite, anche se l’ultima l’hanno persa ad Atlanta. Nel primo scontro di gennaio, a Golden State, passarono 114-98 gli Heat (senza Butler anche in quel caso), vanificando i 31 punti di Steph Curry, unico a salvarsi per i Warriors in quell’occasione.

NBA MERCOLEDI 26 MARZO

Philadelphia-Washington

Indiana-LA Lakers

Brooklyn-Toronto

NY Knicks-LA Clippers

Denver-Milwaukee

Phoenix-Boston

BIG MATCH: Indiana Pacers-LA Lakers

Pacers in back to back dopo la vittoria sui Timberwolves di lunedì, che ci ha mandato anche in cassa nel VIP (trovi tutti i riferimenti Telegram in fondo a questo articolo), per la 5° vittoria consecutiva di Indiana che continua a salire a Est. Anche i Lakers sono in back to back ma in questo caso LAL ha perso ieri ad Orlando, 3° ko consecutivo nonostante il rientro di LeBron, e un Doncic da 32 punti, ma sempre impreciso al tiro. Le squadre si sono affrontate lo scorso febbraio ad LA, con vittoria 124-117 dei Lakers che si portano 7-3 negli ultimi 10 precedenti sui Pacers.

NBA GIOVEDI 27 MARZO

Washington-Indiana

Orlando-Dallas

Cleveland-San Antonio

Miami-Atlanta

Chicago-LA Lakers

Oklahoma City-Memphis

Utah-Houston

Sacramento-Portland

BIG MATCH: Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies

Scontro al vertice di Western Conference tra 1° e 5°. Ovviamente OKC sta dominando con le ultime 6 vittorie (6-0 ATS) e un 9-1 in 10 partite (anche 9-1 ATS nelle scommesse) mentre i Grizzlies sono in calo dopo 3 sconfitte di fila e anche a livello scommesse stanno deludendo con 1-7 ATS nelle ultime 8. I Thunder hanno vinto gli ultimi 8 precedenti contro i Grizzlies, compresi i 3 di questa stagione con anche un perfetto 3-0 ATS (nessun Over sui punti totali invece). OKC ha vinto 120-103 a Memphis a inizio mese nello scontro più recente con 41 punti di Shai Gilgeous-Alexander, il candidato numero 1 al titolo di MVP quest’anno. Impressionante anche il 23-3 interno di OKC quest’anno al momento.

NBA VENERDI 28 MARZO

Detroit-Cleveland

Toronto-Charlotte

Brooklyn-LA Clippers

New Orleans-Golden State

Milwaukee-NY Knicks

Minnesota-Phoenix

Denver-Utah

BIG MATCH: Milwaukee-NY Knicks

5° contro 3° in Eastern Conference con i Bucks che nel momento in cui scriviamo hanno aperto la settimana con la sconfitta a Phoenix, in un match punto a punto dove non sono bastati 31 punti di Giannis mentre i Knicks, dopo 2 sconfitte in trasferte semplici (San Antonio e Charlotte) sono rientrati al Madison Square Garden battendo i Wizards, ma l’assenza di Brunson si fa sentire. I Knicks hanno sempre battuto i Bucks negli ultimi 4 precedenti, con anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse (O/U 3-1), comprese le 2 sfide di questa stagione, entrambe giocate a NY, con un 116-94 a novembre e un dominante 140-105 il 12 gennaio scorso, ma in quel caso Brunson c’era, eccome, visto che fu il migliore dei suoi con 44 punti, ma altri 30 (con 18 rimbalzi) li mise a referto KAT.

NBA SABATO 29 MARZO

Orlando-Sacramento

Washington-Brooklyn

Philadelphia-Miami

San Antonio-Boston

Memphis-LA Lakers

Oklahoma City-Indiana

Chicago-Dallas

BIG MATCH: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers

Ancora una sfida interessante al Paycom Center dove arrivano i Pacers si cui abbiamo già parlato, come abbiamo già parlato di OKC. Indiana è avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro OKC (O/U 7-3), ma i Thunder hanno vinto la sfida di questa stagione, a Santo Stefano nell’Indiana, quando passarono 120-114, indovinate grazie a chi? Ovviamente grazie ad un SGA incontenibile da 45 punti, esattamente quelli messi insieme da Siakam e Nembhard per i Pacers.

NBA DOMENICA 30 MARZO

Cleveland-LA Clippers

NY Knicks-Portland

New Orleans-Charlotte

Milwaukee-Atlanta

Minnesota-Detroit

San Antonio-Golden State

Philadelphia-Toronto

Phoenix-Houston

BIG MATCH: Cleveland Cavaliers-LA Clippers

Parliamo del matinee che oltre ad essere ad un orario italiano comodo, è anche uno dei big match più interessanti della domenica. Alla Rocket Arena arrivano i Clippers che nel momento in cui scriviamo hanno fermato una striscia di 4 vittorie perdendo contro OKC, in un match comunque punto a punto in cui LAC non ha sfigurato, confermandosi come una delle sorprese a Ovest, dove al momento è al 7° posto, quindi con chance di playoffs per Harden e compagni. Abbiamo già parlato dei Cavs che sono contenti di rientrare in casa dove hanno un ottimo record di 25-4, e cercheranno di riscattare il ko per 119-132 subito a LAC qualche giorno fa, il 18 marzo, crollati sotto i colpi del Barba (22 punti) e soprattutto di Leonard (33) e di Zubac (doppia doppia da 28+20). Il giorno dopo i Clippers giocheranno un back to back a Est non semplice, visto che si sposteranno dall’Ohio nell’Indiana.

NBA LUNEDI 31 MARZO

Washington-Miami

Charlotte-Utah

Indiana-Sacramento

Orlando-LA Clippers

Memphis-Boston

Oklahoma City-Chicago

Dallas-Brooklyn

LA Lakers-Houston

BIG MATCH: Memphis Grizzlies-Boston Celtics

Abbiamo già parlato dei Grizzlies che tornano in casa, e al Fedex Forum Ja Morant e compagni hanno un buon rendimento di 21-6. I Celtics rispondono con un 22-6 in trasferta (dove vanno meglio rispetto al rendimento al TD Garden). Boston arriva da 6 vittorie consecutive, ma nell’ultima a Sacramento si è infortunato Tatum, e bisognerà valutare le condizioni della stella dei Celtics che lo scorso dicembre persero in casa 121-127 contro i Grizzlies con un Morant da 32 punti, supportato dai 27 di Jackson Jr.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti per l’anello NBA

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA che non cambiano rispetto alla scorsa settimana, con gli OKC Thunder che hanno messo la freccia sui Boston Celtics, e i Cleveland Cavs come terzo incomodo. Poco da dire anche per MVP con SGA che domina con una quota ormai simbolica @1.05, nonostante i numeri di Nikola Jokic (al momento infortunato e salito @10 di quota).

Approfittiamone per vedere un po le lavagne sugli altri premi individuali che non analizziamo da un pò. Sul 6° Uomo è salito agli onori della cronaca Payton Pritchard @1.22 che domina su Malik Beasley @4.75. Molto bene il Rookie dell’anno, Stephen Castle che domina @1.15, e questo è un giocatore che abbiamo preso nel pre-season in antepost, quando il giovane degli Spurs si giocava ancora @11 volte la posta.

I giochi sembrano chiusi anche per il Giocatore più migliorato, con Cade Cunningham @1.52 che sta guidando il ritorno ai playoffs dei Pistons, ma anche Dyson Daniels @2.60 meriterebbe un premio per l’ottima stagione che sta giocando, da record specialmente a livello difensivo e sulle palle rubate. La lavagna più combattuta è quella del Miglior Difensore, dove nelle ultime settimane Draymond Green @1.76 ha scavalcato Evan Mobley @2.15; difficile invece una rimonta per Jaren Jackson Jr.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.