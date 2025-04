Ultima settimana di regular season, ultimi verdetti per la corsa verso i playoffs NBA. Vediamo cosa ci attende dal 8 al 13 aprile con tutte le sfide, le analisi dei big match interessanti, e come sempre anche gli aggiornamenti dei betting trends e delle quote antepost sulla grande pallacanestro americana.c Pronostici NBA Week 25.

Pronostici NBA Week 25: betting trends stagionali

Non cambiano disuna virgola le prime posizioni delle migliori squadre come rendimento nelle scommesse sugli handicap (ATS), con gli OKC Thunder che staccano tutti col 68.9% ATS su Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. I Thunder sono nettamente i migliori anche come margine medio di +12.53 punti a partita, e pure qui abbiamo i Cavs ad inseguire con +9.81 punti.

Nessuna novità neanche tra le peggiori squadre su cui puntare con i Philadelphia 76ers che rimangono con un tremendo 34.1% ATS, peggio anche di Phoenix Suns e Washington Wizards, con questi ultimi che però rimangono nettamente i peggiori come scarto medio visto che la squadra della capitale sta chiudendo le partite con -12.38 punti.

Big match della settimana NBA (8-14 aprile 2025)

Andiamo a vedere i big match della prossima settimana di Basket NBA, le sfide da non perdere dal 8 al 13 aprile 2025 ultima settimana di regular season.

NBA MARTEDI 8 APRILE

Orlando-Atlanta

Indiana-Washington

Charlotte-Memphis

Cleveland-Chicago

Brooklyn-New Orleans

New York-Boston

Milwaukee-Minnesota

Oklahoma City-LA Lakers

Phoenix-Golden State

LA Clippers-San Antonio

BIG MATCH: NY Knicks-Boston Celtics

I Knicks arrivano dalla vittoria sui Suns, ma la buona notizia nella Grande Mela è il ritorno di Jalen Brunson, anche se nell’ultima la vera differenza l’hanno fata Anunoby con 32 punti e KAT con doppia doppia 19 punti+13 rimbalzi. I Celtics vogliono chiudere alla grande e hanno vinto 9 delle ultime 10 partite (7-3 ATS). Boston ha vinto i primi 3 scontri dell’anno contro NYK, con anche un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse (O/U 2-1).

NBA MERCOLEDI 9 APRILE

Washington-Philadelphia

Orlando-Boston

Toronto-Charlotte

Dallas-LA Lakers

Chicago-Miami

Utah-Portland

Sacramento-Denver

Phoenix-Oklahoma City

Golden State-San Antonio

LA Clippers-Houston

BIG MATCH: Dallas Mavericks-LA Lakers

Luka Doncic contro gli ex Mavericks ora di Anthony Davis. Lo scorso 25 febbraio lo sloveno chiuse in tripla doppia (19 punti, 15 rimbalzi e 12 assist) contro i suoi ex compagni (privi di AD) nella vittoria dei Lakers per 107-99. I gialloviola arrivano inoltre dalla vittoria ad OKC per 126-99 con altri 30 punti di Doncic. Dallas rientra dopo il doppio ko ad LA, sponda Clippers, con i Mavs che hanno segnato pochissimo nonostante il rientro dio Davis da 27 punti e 9 rimbalzi in 27 minuti in campo

NBA GIOVEDI 10 APRILE

Detroit-New York

Indiana-Cleveland

Brooklyn-Atlanta

Milwaukee-New Orleans

Memphis-Minnesota

BIG MATCH: Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves

8° contro 7° a Ovest, due squadre a caccia di vittorie. I Grizzlies sono implosi nelle ultime settimane tra cambi in panchina e una lunga striscia di sconfitte che però si è interrotta la settimana scorsa con i successi a Miami e Detroit. I Timberwolves invece sono in un momento positivo e di rilancio con 5 vittorie di fila (7-3 nelle ultime 10). I Grizzlies hanno vinto le prime 2 sfide stagionali contro i Timberwolves, 127-125 in Minnesota e 108-106 a Memphis.

NBA VENERDI 11 APRILE

Indiana-Orlando

Detroit-Milwaukee

Philadelphia-Atlanta

New York-Cleveland

Boston-Charlotte

New Orleans-Miami

Chicago-Washington

Dallas-Toronto

Denver-Memphis

Minnesota-Brooklyn

BIG MATCH: NY Knicks-Cleveland Cavaliers

Altro appuntamento importante per i Knicks al Madison Square Garden dove arriva la miglior squadra a Est, Cleveland. Nel momento in cui scriviamo i Cavaliers sono 6-2 nelle ultime 8 partite, ma nel weekend hanno perso la più recente, cadendo a sorpresa in casa contro i Kings. Dei Knicks abbiamo già parlato, possiamo aggiungere che hanno sempre perso nei primi 3 scontri dell’anno contro Cleveland, compreso il match più recente del 2 aprile scorso, quando i Cavs dominarono 124-105 (con 27 punti di Donovan Mitchell) in casa contro NYK prima di Brunson in quell’occasione. Interessante l’Under 9-1 negli ultimi 10 scontri diretti tra queste due squadre.

NBA SABATO 12 APRILE

No match

NBA DOMENICA 13 APRILE

Cleveland-Indiana

Milwaukee-Detroit

Boston-Charlotte

Philadelphia-Chicago

Brooklyn-New York

Atlanta-Orlando

Miami-Washington

Houston-Denver

Minnesota-Utah

Memphis-Dallas

Sacramento-Phoenix

Golden State-LA Clippers

San Antonio-Toronto

Portland-LA Lakers

New Orleans-Oklahoma City

BIG MATCH: Houston Rockets-Denver Nuggets

Tutti in campo per il gran finale domenicale di regular season, con tantissime partite ad un comodo orario italiano, anche quella di Houston che è una delle più interessanti. La difesa dei Rockets ha fatto ammattire anche uno come Steph Curry tenuto a 3 punti con 1/10 al tiro nella vittoria a Golden State, l’8° nelle ultime 10 per Houston che è al 2° posto in Western Conference, meglio anche dei Nuggets 4°. Denver al contrario ha perso le ultime 4 partite nel momento in cui scriviamo (0-4 ATS). 1 vittoria a testa nei primi 2 scontri stagionali tra due franchigie che si sono spartite la posta in palio negli ultimi 10 precedenti (5-5 con 5-4-1 ATS leggermente a favore di Houston nelle scommesse e O/U 5-5 anche nei punti totali).

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti per l’anello NBA

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo NBA. Thunder sempre favoriti in un quasi testa a testa con i Celtics, poi arrivano i Cavs da terzo incomodo, ma occhio ai Lakers con Lebron e Doncic, ma anche i Warriors con Curry (e Butler) non sono mai da escludere, così come i Nuggets di Jokic che però sono più indietro in lavagna.

