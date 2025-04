Andiamo a vedere il format, il programma completo, le quote e le analisi dei primi quattro match che aprono la post-season di Basket NBA con il Play-in Tournament: Orlando Magic-Atlanta Hawks, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, Chicago Bulls-Miami Heat e Sacramento Kings-Dallas Mavericks. Pronostici Play-in NBA.

Pronostici Play-in NBA: come funziona il format playoffs?

Il Play-In Tournament è stato introdotto nella stagione 2019/20. Al torneo Play-In NBA 2025 parteciperanno le squadre classificate al termine della Regular Season dalla 7a alla 10a posizione di entrambe le conference e si svolgerà dall’15 al 18 aprile 2025 (i Playoff inizieranno il 19 aprile 2025) e al termine sapremo il quadro completo ed ufficiale dei playoffs.

Le squadre che termineranno la “stagione regolare” al settimo o all’ottavo posto avranno due possibilità per accedere ai Playoff, a differenza della nona e decima classificata: queste due franchigie, infatti, dovranno vincere due partite consecutive per strappare il pass per i Playoff NBA.

I Play-In NBA saranno visibili su Sky Sport, su Now TV e direttamente sul sito o sull’App NBA tramite abbonamento League pass. Ecco lo schedule (orari americani) del Play-in Tournament e a seguire il format e i prossimi accoppiamenti per i playoffs NBA:

Tuesday, April 15 Atlanta Hawks at Orlando Magic (7:30 p.m.) Tuesday, April 15 Memphis Grizzlies at Golden State Warriors (10 p.m.) Wednesday, April 16 Miami Heat at Chicago Bulls (7:30 p.m.) Wednesday, April 16 Dallas Mavericks at Sacramento Kings (10 p.m.) Friday, April 18 East 9/10 winner vs. East 7/8 loser Friday, April 18 West 9/10 winner vs. West 7/8 loser

EASTERN CONFERENCE

-Cleveland Cavaliers (1) VS vincente play-in tra la perdente di Orlando-Atlanta e la vincente di Chicago-Miami.

-Boston Celtics (2) VS vincente della prima partita al play-in Orlando-Atlanta.

-New York Knicks (3)-Detroit Pistons (6)

-Indiana Pacers (4)-Milwaukee Bucks (5)

WESTERN CONFERENCE

-Oklahoma City Thunder (1) VS vincente play-in tra la perdente di Golden State-Memphis e la vincente di Sacramento-Dallas.

-Houston Rockets (2) VS vincente della prima partita del play-in Golden State-Memphis

-Los Angeles Lakers (3)-Minnesota Timberwolves (6)

-Denver Nuggets (4) – L.A. Clippers (5)

Analisi, quote e scommesse Orlando Magic-Atlanta Hawks

La post-season inizia ufficialmente al Kia Center col primo match del Play-In Tournament, Orlando Magic-Atlanta Hawks. Le squadre si sono sfidate proprio nell’ultimo match di regular season ad Atlanta, con la vittoria 117-105 degli Hawks che hanno così interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive di Orlando, tra cui il 119-112 in Florida, per i Magic in un match da 33 punti per Paolo Banchero mentre agli Hawks non bastò il carrer high da 30 punti di Onyeka Okongwu. Tra il 10 e il 20 febbraio scorso le squadre si sono affrontate altre 2 volte, con una vittoria per parte, sempre per la squadra in trasferta e sempre da Under.

Il fattore campo spinge i Magic favoriti per la vittoria @1.48 mentre la linea di handicap è di -5.0 punti per Orlando. Linea Over-Under a 217.0 punti totali. I Magic sono 20-8 (17-11 ATS, 61%) quando giocano da favoriti in casa e queste partite si sono risolte con Over-Under 12-16 (57% di Under). Chi vince passa direttamente ai playoffs e sfiderà il seed #2, Boston al primo turno. La perdente avrà invece un altra chance contro la vincente tra Bulls e Heat.

Analisi, quote e scommesse Golden State Warriors-Memphis Grizzlies

La sconfitta in overtime in casa contro LAC nel finale di stagione costringe i Golden State Warriors a sfidare i Memphis Grizzlies nel primo match del Play-in a Ovest. Stagione da alti e bassi per Golden State che aveva iniziato bene l’anno, addirittura sopra le attese come rendimento, per poi calare nella parte centrale, riprendendo quota nella seconda parte, dopo l’arrivo di Jimmy Butler al fianco di Steph Curry nella baia. Annata travagliata anche per i Grizzlies che hanno perfino esonerato coach Taylor Jenkins qualche settimana fa.

In stagione le squadre si sono sfidate 4 volte, con 3 vittorie dei Warriors e 1 sola dei Grizzlies (2-2 ATS nelle scommesse ed O/U 3-1). Nel match più recente del primo aprile, giocato a Memphis, i Warriors passarono 134-125 con un Steph Curry eccezionale con 52 punti (12/20 da tre!) 10 rimbalzi e 8 assist, aiutato dai 27 punti di Jimmy Butler mentre ai Grizzlies non bastarono i 36 punti di Ja Morant, come i 22 di Jaren Jackson Jr. Chi vince passa direttamente al tabellone principale dei playoffs con il seed #7, e sfiderà la #2, Houston.

Analisi, quote e scommesse Chicago Bulls-Miami Heat

Mercoledì notte si gioca allo United Center con Chicago Bulls-Miami Heat. I Bulls, grazie ad un 6-1 nelle ultime 7 partite (3 vittorie di fila a chiudere la regular season) avranno dalla loro il fattore campo, ma non basterà vincere questa sfida contro Miami, bisognerà superare anche la perdente tra Magic ed Hawks per arrivare al tabellone principale dei playoffs NBA (sfidando il seed #1 di Cleveland al primo turno). Gli Heat hanno perso 4 delle ultime 6 partite, tra cui la più recente in casa contro i Wizards (!) e anche a Chicago uscirono sconfitti 111-119, la 3° sconfitta su altrettanti scontri stagionali contro Chicago quest’anno (0-3 ATS e O/U 2-1).

Nello scontro più recente del 9 aprile i Bulls vinsero grazie a 22 punti di Kevin Huerter, 20 punti, 11 rimbalzi e anche 8 assist da Nikola Vucevic, e soprattutto la tripla doppia da 28 punti, 16 rimbalzi e 11 assist di Josh Giddey (che chiuse in tripla doppia da 26+10+12 anche nel precedente di marzo mentre nel match di febbraio fu “solo” top scorer dei suoi con 24 punti, alla pari con Buzelis). Agli Heat invece non bastarono i 30 punti di Tyler Herro che tirò 13/26 dal campo. In 3 sfide stagionali contro Chicago la stella degli Heat ha segnato 24.6 punti di media, ma non sono bastati ad evitare una tripla sconfitta a Miami.

Analisi, quote e scommesse Sacramento Kings-Dallas Mavericks

L’ultima sfida dei primi turni del Play-In Tournament si giocherà in California, al Golden 1 Center con Sacramento Kings-Dallas Mavericks. I Kings sono riusciti a mantenere il fattore campo con 4 vittorie nelle ultime 6 partite mentre per i Mavericks è stata una stagione particolare, visto che dopo le Finals raggiunte (ma perse) lo scorso anno, in questa trade deadline hanno perso a sorpresa la loro stella, Luka Doncic, ma sono comunque riusciti a rimanere nella top-10 per giocarsi l’accesso ai playoffs, nonostante 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, compreso il pesante 97-132 nel finale di regular season a Memphis, senza Anthony Davis, tenuto a riposo.

3 sfide di regular season, tutte vinte da Sacramento (2-0-1 ATS, O/U 1-2), compreso il 122-98 del mese scorso in trasferta a Dallas con 22 punti del nuovo arrivato Zach LaVine, per una squadra che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno (20 punti anche da DeMar DeRozan in quell’occasione). Partita deludente per i Mavs che non mandarono nemmeno un giocatore del quintetto in doppia cifra di punti (!!!) lasciando il ruolo di miglior marcatore di Dallas a Kai Jones con 21 punti dalla panchina. Sacramento favorita con -5,0 punti di spread mentre la linea O/U si gioca a 216.0 punti totali. Chi vince sfiderà la perdente tra Warriors e Grizzlies per provare ad entrare nel tabellone playoffs col seed #8, sfidando la #1, i Thunder.

Quote Antepost: Thunder favoriti per l’anello, SGA al comando per MVP Finals

Gli OKC Thunder @2.70 sono di poco favoriti sui Boston Celtics @2.90, le due squadre che sono viste come maggiori indiziate per trovarsi alle Finals, con i Cleveland Cavaliers @7 volte la posta da terzo incomodo e poi ci sono gli LA Lakers @15 e i Golden State Warriors @17 che sono sempre da tenere i considerazione, così come i Denver Nuggets di Jokic che però sono ancora più indietro @26 volte la quota, come i NY Knicks che sono calati parecchio anche nelle lavagne delle scommesse antepost.

Se i Thunder sono i favoriti per la vittoria finale, la loro stella, Shai Gilgeous-Alexander, è il favorito per MVP delle Finals, per un giocatore che ha dominato le lavagne anche del MVP regular season che dovrebbe vincere su Jokic. Il primo avversario di SGA è Jayson Tatum @3.70 ma attenzione anche a Donovan Mitchell @9 dei Cavs e poi si sale @23 col nuovo Lakers, Luka Doncic. Lo scorso anno l’MVP della finalissima su Jaylen Brown che è quotato @26 per il bis quest’anno, la stessa quota a cui si gioca il compagno Kristaps Porzingis (3° Celtics nelle prime 8 posizioni di questa lavagna), ma anche Nikola Jokic e Steph Curry. Jokic ha vinto questo titolo nel 2023 e un centro non era MVP delle Finals dal 2002 con Shaquille O’Neal. Le ali hanno invece vinto questo titolo in 10 delle ultime 12 Finals mentre l’unico giocatore della storia ad aver vinto il titolo di MVP nonostante la sua squadra avesse perso le Finals è stato Jerry West nel 1969, quindi puntate su giocatori di squadre che pensate potranno vincere l’anello.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.