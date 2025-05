La lotteria del draft 2025 di basket NBA premia i Dallas Mavericks davvero fortunati visto che pescano la prossima scelta #1 con un misero 1.8%, ancora meno del 3% dello scorso anno di Atlanta. Proprio nell’anno dell’addio di Doncic i Mavs hanno l’occasione di ritrovare subito un talento generazionale a roster, Cooper Flagg, la prima scelta che dovrebbe essere scontata. NBA Draft Lottery 2025.

NBA Draft Lottery 2025: Dallas fortunata, Flagg ai Mavs?

Un colpo di fortuna, i Dallas Mavericks con solo l’1.8% delle possibilità vincono la NBA Draft Lottery visto che saranno loro a scegliere per primi e nell’anno in cui hanno salutato Luka Doncic, possono subito mettere un pezzo importante per la ricostruzione, Cooper Flagg, che stando ad analisti e quote dovrebbe essere la prima scelta scontata, con una probabilità sopra al 98%, ma abbiamo visto che anche un 2% può cambiare la storia, anche se in questo caso non crediamo che i Mavs perderanno l’occasione di scegliere un giocatore del genere, e il prodotto di Duke è nettamente il più forte in lista quest’anno tra le matricole che entreranno nei pro della NBA.

I Mavs sono la squadra con la quarta percentuale più bassa a vincere la lottery nell’intera storia della NBA, alle spalle di Cavs e Bulls (che avevano l’1.7% rispettivamente nel 2014 e 2008, quando vennero selezionati Andrew Wiggins e Derrick Rose) e Magic (1.52% nel 1993, tramutata nella scelta di Chris Webber).

Le altre: San Antonio 2°, a Philadelphia la 3° scelta

Le due franchigie con i peggiori record della stagione, Utah Jazz (17-65) e Washington Wizards (18-64), sceglieranno solamente con le chiamate numero 5 e 6: prima di loro ci saranno i San Antonio Spurs, i Philadelphia 76ers e i Charlotte Hornets, soltanto quarti nonostante il 14% di possibilità di successo (la stessa di Jazz e Wizards).

Si parla tanto di Flagg, ma chi sono gli altri talenti che potranno andare alle chiamate più alte? C’è sicuramente la coppia di Rutgers formata da da Dylan Harper ed Ace Bailey, col primo che nella stagione da freshman ha chiuso con 19.4 punti, 4.6 rimbalzi e 4.0 assist di media. Più indietro segnaliamo anche VJ Edgecombe, guardia, Baylor, Tre Johnson, ala da Texas), Jeremiah Fears, guardia di Oklahoma e ancora Duke col centro Khaman Maluach e con Kon Knueppel.

Da segnalare anche Kasparas Jakucionis che ha fatto vedere cose egregie quest’anno in Illinois, e che è visto in proiezione in top-10 nelle chiamate, come Derik Queen di Maryland, il francese Nolan Traore, Liam McNeeley di UConn ed Egor Demin tra i protagonisti dell’annata sopra le attese di BYU.

Nei prossimi giorni uscirà come sempre il nostro mock draft NBA e dove possibile vi daremo anche diversi consigli per le scommesse, sperando che i bookmakers italiani ci quotino questo evento.

Negli ultimi 20 anni non c’è stata una posizione che ha dominato sulle altre nelle prime scelte: 8 sono state ali, 7 guardie e 5 centri.

Duke è il programma che ha sfornato più prime scelte della storia, un dato che dovrebbe andare ulteriormente a migliorare con Flagg, e di recente i Blue Devils hanno visto alla #1 un altro loro prodotto: Paolo Banchero scelto dai Magic nel 2022.

NBA Draft Lottery 2025: tutte le scelte

Ecco le prime scelte di questo draft NBA 2025.

1. Dallas Mavericks

2. San Antonio Spurs

3. Philadelphia 76ers

4. Charlotte Hornets

5. Utah Jazz

6. Washington Wizards

7. New Orleans Pelicans

8. Brooklyn Nets

9. Toronto Raptors

10. Houston Rockets (dai Phoenix Suns)

11. Portland Trail Blazers

12. Chicago Bulls

13. Atlanta Hawks (dai Sacramento Kings)

14. San Antonio Spurs (dagli Atlanta Hawks)

Le prime scelte al draft NBA degli ultimi anni

Vediamo le prime scelte delle squadre di questi ultimi anni, ad iniziare da Zaccharie Riscacher, scelto alla #1 da Atlanta.

2024 – Zaccharie Riscacher (SF) – Atlanta Hawks

2023 – Victor Wembanyama (C) – San Antonio Spurs

2022 – Paolo Banchero (PF) – Orlando Magic

2021 – Cade Cunningham (PG) – Detroit Pistons

2020 – Anthony Edwards (SG) – Minnesota Timberwolves

2019 – Zion Williamson (PF) – New Orleans Pelicans

2018 – Deandre Ayton (C) – Phoenix Suns

2017 – Markelle Fultz (PG) – Philadelphia 76ers

2016 – Ben Simmons (PG/F) – Philadelphia 76ers

2015 – Karl-Anthony Towns (C) – Minnesota Timberwolves

2014 – Andrew Wiggins (G/F) – Cleveland Cavaliers

2013 – Anthony Bennett (PF) – Cleveland Cavaliers

2012 – Anthony Davis (PF) – New Orleans Pelicans

2011 – Kirye Irving (PG) – Cleveland Cavaliers

2010 – John Wall (PG) – Washington Wizards

