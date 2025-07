Manca ancora tanto all’inizio della prossima stagione 2025-2026 di Basket NBA, ma abbiamo già visto il draft, con i rookie che entreranno tra i pro il prossimo anno, il mercato con alcuni colpi importanti, e anche le prime partite con la Summer League. Qui andiamo a vedere le Quote MVP NBA 25-26.

Quote MVP NBA 25-26: Nikola Jokic tornerà a regnare?

L’inizio della stagione 2025-2026 di Basket NBA è ancora molto lontana, ma andiamo a vedere alcune quote antepost interessanti, come quelle del MVP di Regular season che lo scorso anno è stato vinto da Shai Gilgeous-Alexander, in una stagione trionfante fino all’anello (e alla vittoria anche del MVP delle Finals) per SGA. L’anno prima Nikola Jokic vinse il suo 3° titolo di MVP in 4 anni, e anche la scorsa stagione il serbo era praticamente l’unico a impensierire la stella dei Thunder per questo titolo. Proprio Jokic torna favorito secondo le quote @3.00 volte la posta, ma proprio SGA è vicino @3.50.

Più staccati tutti gli altri, ad iniziare da Luka Doncic @8 con i Lakers che vedono invece il “vecchio leone” LeBron James @126 mai così lontano, con una quota in tripla cifra, un po come un altro grande giocatore che è nella fase finale della sua splendida carriera, Steph Curry che troviamo @101. Tornando ai favoriti, attenzione a Giannis Antetokounmpo che sembrava in partenza da Milwaukee, con cui ha vinto l’MVP per due anni di fila tra 2019 e 2020, e che è quotato @10 per il suo personale tris.

Per qualcuno questo potrebbe essere anche l’anno di Anthony Edwards @15, che avevamo appoggiato anche lo scorso anno per valore (pur giocando principalmente su SGA poi incassato), o del fenomeno francese degli Spurs, Victor Wembanyama @16. Più staccati i go-to-guy di Detroit (Cade Cunningham @34) e NY Knicks (Jalen Brunson @36).

Molto interesse sulla nuova avventura di Kevin Durant passato a Houston e quotato @61 per il titolo di MVP, assieme a Donovan Mitchell e Paolo Banchero. Ancora più indietro invece Joel Embiid @81, che ha vinto questo titolo nel 22-23, ma nelle ultime stagioni è stato sempre molto limitato dagli infortuni.

Ultimi vincitori MVP Regular Season NBA

Shai Gilgeous Alexander lo scorso anno ha vinto il titolo di MVP in Regular season, e poi ha bissato anche col titolo di MVP delle Finals, vincendo l’anello con gli OKC Thunder. L’anno prima Nikola Jokic vinse il suo 3° titolo di MVP in 4 anni, col serbo che è il giocatore selezionato con la scelta più bassa al Draft ad aver vinto il premio MVP (41 scelta al Draft NBA del 2014).

2024-2025: Shai Gilgeous Alexander (Thunder)

2023-2024: Nikola Jokic (Nuggets)

2022-2023: Joel Embiid (76ers)

2021-2022: Nikola Jokic (Nuggets)

2020-2021: Nikola Jokic (Nuggets)

2019-2020: Giannis Antetokounmpo (Bucks)

2018-2019: Giannis Antetokounmpo (Bucks)

2017-2018: James Harden (Rockets)

2016-2017: Russell Westbrook (Thunder)

2015-2016: Stephen Curry (Warriors)

Quote MVP Regular season NBA 2025-2026

Vediamo qui la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di MVP di Regular season per la stagione 2025-2026 di Basket NBA.