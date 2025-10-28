Vediamo chi è partito meglio dopo la prima settimana di regular season di basket americano, ma anche chi sta deludendo e faticando. Una certezza, partite ad altissimo punteggio, con un corposo 64.2% di Over, e non si stanno risparmiando nemmeno i match ai supplementari (anche con doppi Overtime). Pronostici NBA Week 2.
Pronostici NBA Week 2: i primi risultati della stagione
Siamo solo all’inizio ma andiamo a dare un occhiata veloce dopo la prima settimana di regular season di Basket NBA. Iniziamo dalla Eastern Conference con l’Atlantic Division in cui i Philadelphia 76ers sono partiti molto bene con 3 vittorie su 3 (al contrario dei Brooklyn Nets da 0-4), proprio come i Chicago Bulls da 3-0 che sono partiti meglio del previsto e al momento sono al comando della Central Division. Sorprendenti anche i Charlotte Hornets al comando della Southeast con un record di 2-1, come i Miami Heat, mentre sono in fondo con 1-3 sia gli Atlanta Hawks che gli Orlando Magic.
Passiamo in Western Conference e in Northwest Division troviamo i campioni in carica, gli OKC Thunder, che hanno ripreso con un perfetto 4-0, e già staccano i Denver Nuggets con 2-1 (assieme agli Utah Jazz). In Pacific Division sono i Golden State Warriors in testa con un record di 3-1 mentre in Southwest grande avvio dei San Antonio Spurs che stanno tornando protagonisti, almeno a vedere dal 4-0 di record, mentre è stato problematico il nuovo inizio dei Dallas Mavericks da 1-3, per non parlare dei New Orleans Pelicans ancora a caccia del primo successo stagionale (0-3).
Statistiche e betting trends NBA
Da quando è iniziata la stagione abbiamo due trend forti, i Favoriti in casa che hanno coperto il 66.7% delle linee ATS proposte (ovvero le linee di handicap) e soprattutto un 64.2% di partite da Over, un dato davvero elevato rispetto al 35.8% di Under.
A livello scommesse i Portland Trail Blazers sono i migliori, gli unici che possono vantare un 4-0 ATS (nonostante un record di 2-2) mentre non hanno ancora ripagato gli scommettitori gli Orlando Magic e i Minnesota Timberwolves, al momento le peggiori squadre su cui puntare, entrambe con 0-4 ATS.
Gli LA Lakers e i Phoenix Suns sono le migliori squadre da Over, uniche con O/U 4-0 mentre nessuno sta vincendo col margine medio che stanno tenendo i San Antonio Spurs, ben +16.5 punti a partita mentre lo scarto peggiore è quello dei Brooklyn Nets che stanno perdendo mediamente con -16.25 punti di scarto.
