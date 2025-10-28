Pronostici Basket NBA WEEK 2: buon inizio per 76ers, Bulls, Thunder e Spurs. Pioggia di Over nella prima settimana

Pronostici NBA Week 2
Pronostici NBA
Avatar
di
28 Ottobre 2025

Vediamo chi è partito meglio dopo la prima settimana di regular season di basket americano, ma anche chi sta deludendo e faticando. Una certezza, partite ad altissimo punteggio, con un corposo 64.2% di Over, e non si stanno risparmiando nemmeno i match ai supplementari (anche con doppi Overtime). Pronostici NBA Week 2.

Pronostici NBA Week 2: i primi risultati della stagione

Siamo solo all’inizio ma andiamo a dare un occhiata veloce dopo la prima settimana di regular season di Basket NBA. Iniziamo dalla Eastern Conference con l’Atlantic Division in cui i Philadelphia 76ers sono partiti molto bene con 3 vittorie su 3 (al contrario dei Brooklyn Nets da 0-4), proprio come i Chicago Bulls da 3-0 che sono partiti meglio del previsto e al momento sono al comando della Central Division. Sorprendenti anche i Charlotte Hornets al comando della Southeast con un record di 2-1, come i Miami Heat, mentre sono in fondo con 1-3 sia gli Atlanta Hawks che gli Orlando Magic.

Passiamo in Western Conference e in Northwest Division troviamo i campioni in carica, gli OKC Thunder, che hanno ripreso con un perfetto 4-0, e già staccano i Denver Nuggets con 2-1 (assieme agli Utah Jazz). In Pacific Division sono i Golden State Warriors in testa con un record di 3-1 mentre in Southwest grande avvio dei San Antonio Spurs che stanno tornando protagonisti, almeno a vedere dal 4-0 di record, mentre è stato problematico il nuovo inizio dei Dallas Mavericks da 1-3, per non parlare dei New Orleans Pelicans ancora a caccia del primo successo stagionale (0-3).

Statistiche e betting trends NBA

Da quando è iniziata la stagione abbiamo due trend forti, i Favoriti in casa che hanno coperto il 66.7% delle linee ATS proposte (ovvero le linee di handicap) e soprattutto un 64.2% di partite da Over, un dato davvero elevato rispetto al 35.8% di Under.

A livello scommesse i Portland Trail Blazers sono i migliori, gli unici che possono vantare un 4-0 ATS (nonostante un record di 2-2) mentre non hanno ancora ripagato gli scommettitori gli Orlando Magic e i Minnesota Timberwolves, al momento le peggiori squadre su cui puntare, entrambe con 0-4 ATS.

Gli LA Lakers e i Phoenix Suns sono le migliori squadre da Over, uniche con O/U 4-0 mentre nessuno sta vincendo col margine medio che stanno tenendo i San Antonio Spurs, ben +16.5 punti a partita mentre lo scarto peggiore è quello dei Brooklyn Nets che stanno perdendo mediamente con -16.25 punti di scarto.

Anteprima NBA 2025-2026

Anteprima NBA 2025-2

Ogni giorno segui le analisi e le free pick sulle prestazioni giocatori NBA

Ogni giorno nel nostro articolo quotidiano trovi le analisi dei big match di giornata e le stime più interessanti per le scommesse sulle prestazioni giocatori.

VAI A NBA BIG MATCH & PROPS QUOTIDIANE

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici Basket NBA: analisi big match e prestazioni giocatori del 28 ottobre. I Knicks giocano a Milwaukee. A Ovest si sfidano Warriors-Clippers
Pronostici NBA
Pronostici Basket NBA: analisi big match e prestazioni giocatori del 28 ottobre. I Knicks giocano a Milwaukee. A Ovest si sfidano Warriors-Clippers
28 Ottobre 2025
Pronostici Basket NBA: anteprima della stagione 2025-2026. Favorite, quote antepost e consigli per ls commesse stagionali
Pronostici NBA
Pronostici Basket NBA: anteprima della stagione 2025-2026. Favorite, quote antepost e consigli per ls commesse stagionali
21 Ottobre 2025
Pronostici Basket NBA: Power ranking, analisi e previsioni su tutti e 30 i team per la stagione 2025-2026
Pronostici NBA
Pronostici Basket NBA: Power ranking, analisi e previsioni su tutti e 30 i team per la stagione 2025-2026
21 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.